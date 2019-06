ZDF mit Problemen beim WM-Achtelfinale: „Nach zehn Minuten sollte man doch...“

User beschweren sich

+ © AFP / JEAN-PIERRE CLATOT Vor dem WM-Achtelfinale zwischen Deutschland und Nigeria kämpfte das ZDF mit . © AFP / JEAN-PIERRE CLATOT

Das ZDF hatte zum Vorbericht seiner Übertragung vom WM-Achtelfinale der Frauen zwischen Deutschland und Nigeria mit Tonproblemen zu kämpfen. Das Internet machte sich darüber lustig.

Mainz - Mit dem Zweiten sieht man bekanntlich besser, nur mussten leider viele interessierte Fußballfans feststellen, dass sie beider Vorberichterstattung zum Achtelfinale der Fußball-WM der Frauen zwischen Deutschland und Nigeria (Wir berichten im Live-Ticker) mit dem Zweiten nichts hören konnten.

Tonproblemen bei WM-Achtelfinale - Netz lacht über das ZDF

Eine Tonspur fehlte bei dem Vorbericht über mehrere Minuten nämlich komplett, was auch dem einen oder anderen Twitter-Nutzer aufgefallen war. „Nach zehn Minuten sollte man doch das Tonproblem in den Griff bekommen oder zumindest mal bemerken“, beschwert sich ein Nutzer. „Warum macht das ZDF den Ton bei den Vorberichten aus und dann beim Spiel für den Kommentator/in wieder an? Lieber umgekehrt“, witzelt ein weiterer.

Nach 10 Minuten sollte man doch das Tonproblem in den Griff bekommen oder zumindest mal bemerken #zdf #GERNGA #dfbfrauen — Irit Friedrich (@Irit_F) June 22, 2019

#GERNGA warum macht das ZDF den Ton bei den Vorberichten aus und dann beim Spiel für den Kommentator/in wieder an? Lieber umgekehrt — Florian Schmidt (@chicagoflori) June 22, 2019

Letztendlich hat das Zweite Deutsche Fernsehen die Tonprobleme dann aber doch bemerkt und „intensiv“ an einer Lösung gearbeitet. Und siehe da: pünktlich zum Einlaufen der beiden Teams in das Stadion von Grenoble war der Ton auch wieder da. Die Netzgemeinde - und auch alle anderen Fußballfans - können sich also über ein hoffentlich spannendes WM-Achtelfinale freuen. Für Aufsehen sorgte derweil auch ein Bild von DFB-Shooting-Star Giulia Gwinn.

Sorry für die aktuellen Tonprobleme. Wir arbeiten bereits intensiv an den Problemen. — ZDF Sport (@ZDFsport) June 22, 2019

fd