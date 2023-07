Millionenverlust für FC Bayern? Italien-Riese gibt wohl Angebot für Sommer ab

Auch Bundesliga-Klub ist interessiert

Yann Sommer dürfte den FC Bayern wieder verlassen. Inter Mailand soll den Münchnern angeblich ein erste Angebot für den Schweizer Goalie unterbreitet haben.

München/Mailand - Fabrizio Romano gilt bei Twitter längst als ein viel zitierter Transferflüsterer. Einer, der sehr gut vernetzt und informiert ist. Und einer, der nicht selten richtig liegt mit seinen Prognosen. Auch beim FC Bayern.

Yann Sommer: Inter Mailand hinterlegt beim FC Bayern angeblich ein Angebot

Glaubt man jenem Fabrizio Romano also, so hat Inter Mailand beim FC Bayern ein erstes Angebot für den Schweizer Torhüter Yann Sommer hinterlegt. Und: Stimmen die Angaben Romanos, droht den Münchnern der nächste Millionenverlust im Verhältnis zu den Ausgaben für den betreffenden Spieler.

Nachdem an diesem Sonntag (9. Juli) der Wechsel von Weltmeister Lucas Hernández zu Paris Saint-Germain bekannt gegeben wurde, wie die Münchner tz schreibt, für eine Sockel-Ablöse von 45 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro möglicher Boni. Im Sommer 2019 hatten die Bayern noch kolportiert 80 Millionen Euro Ablöse in den französischen Abwehrspieler investiert, der letztlich in der Bundesliga nur etwas mehr als die Hälfte aller theoretischen Spiele machte (74 von 136).

+ Bald wieder weg? Yann Sommer bei der Meisterfeier des FC Bayern. © IMAGO/Revierfoto

Yann Sommer: Endet seine Zeit beim FC Bayern nach nur einem halben Jahr?

Der 34-jährige Sommer kostete in der vergangenen Winter-Transferperiode dagegen kolportiert neun Millionen Euro Ablöse, nachdem Gladbach ihn ziehen ließ, weil Manuel Neuer sich beim Skitourengehen das Schien- und Wadenbein brach. Da Neuer, mittlerweile 37 Jahre alt, aber selbst am allermeisten davon überzeugt ist, dass er zu alter Form zurückfindet, dürfte die Zeit Sommers in der Isarmetropole schon wieder zu Ende sein.

Aus jetziger Sicht ist das sehr unrealistisch.

Zumindest seine berufliche als Torhüter. Die Bild berichtete zuletzt, dass der VfB Stuttgart um Sommer werben soll. Fabian Wohlgemuth, Sportdirektor der Schwaben, erklärte jedoch Sky verhalten: „Aus jetziger Sicht ist das sehr unrealistisch.“ Aktuell seien das Themen, „die weit weg sind. Jetzt sortieren wir uns erstmal innerhalb der Vorbereitung. Wenn wir uns auf der Torwartposition verstärken müssen, dann gehen wir an die Öffentlichkeit. Und wenn wir Fakten geschaffen haben, nochmals.“

Yann Sommer: Inter Mailand und der VfB Stuttgart sollen interessiert sein

Internazionale Mailand soll indes deutlich bessere Chancen auf eine Verpflichtung haben, berichtet unter anderem transfermarkt.de. Als Tabellen-Dritter der jüngsten Saison in der Serie A, werden die Lombarden, die zuletzt sensationell im Finale der Königsklasse standen, auch in der kommenden Spielzeit in der Champions League antreten. Was ein Engagement in Norditalien für Sommer umso lukrativer macht.

Laut Romano soll Inter bislang zwar nur sechs Millionen Euro Ablöse bieten. Da Stammtorwart Andre Onana laut demselben Transferexperten aber vor einem Wechsel zu Manchester United steht, dürfte das den Druck auf die Mailänder erhöhen. Es bleibt spannend in der Personalie Yann Sommer. (pm)

