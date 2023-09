VfB-Star Führich lüftet Tor-Geheimnis und legt beim Thema Mentalität den Finger in die Wunde

Nächster Kantersieg

Beim 5:0 (3:0)-Sieg des VfB Stuttgart über den SC Freiburg stach unter anderem Chris Führich heraus.

Stuttgart - Den Schwaben gelang am 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg bereits der zweite Kantersieg der noch jungen Saison. Bei BW24 lesen Sie jetzt, was das plötzliche Tor-Geheimnis von VfB-Star Chris Führich ist und in welche Wunde der letzten Saison der Profi seinen Finger legt.

Am ersten Spieltag gewann der VfB Stuttgart bereits furios mit 5:0 gegen den VfL Bochum, bevor die Schwaben eine 1:5-Klatsche bei RB Leipzig kassierten. In der ersten Runde des DFB-Pokals schlug der VfB die TSG Balingen mit 4:0. Nach der Länderspielpause geht es für den VfB beim 1. FSV Mainz 05 weiter.