WM-Party-Abbruch für Verbandschef eine „Schande“: Fans sprangen sogar von der Brücke

Bei großer Hitze folgt das Chaos

Bei der WM-Parade von Weltmeister Argentinien spielen sich chaotische Szenen ab. Das Team um Messi muss vom Bus in Hubschrauber umsteigen.

Buenos Aires – Chaos pur in Buenos Aires: Rund fünf Millionen Fans haben nach Angaben der Polizei in der argentinischen Hauptstadt die Weltmeister um Superstar Lionel Messi gefeiert. Nach dem Titelgewinn bei der WM 2022 fuhr die argentinische Nationalmannschaft am Dienstagmittag in einem offenen Bus vom Gelände des Fußballverbandes AFA vor den Toren von Buenos Aires in die Hauptstadt. Angesichts der riesigen Menschenmenge kam der Bus allerdings nur im Schritttempo voran oder teilweise gar nicht mehr. Die Veranstaltung musste abgebrochen werden und Messi und Kollegen sogar auf einen Hubschrauber umsteigen.

Name: Lionel Andres Messi Cuccutini Geburtsdatum: 24. Juni 1987 (35 Jahre) Verein: Paris Saint-Germain (seit 2021) Position: Hängende Spitze Länderspiele (Tore): 172 (98)

WM-Chaos bei Argentinien-Party: Messis Weltmeister steigen von Bus auf Hubschrauber um

Schließlich verließen die Spieler das Fahrzeug auf einer Sportanlage und bestiegen zwei Hubschrauber der Wasserschutzpolizei. Anschließend überflogen sie die wartenden Fans in der Innenstadt von Buenos Aires. Millionen Menschen jubelten den Spielern in den Helikoptern zu.

Der Hubschrauber mit Kapitän Messi, Nationaltrainer Lionel Scaloni und dem WM-Pokal flog nach Angaben der Bundespolizei auch über den Obelisken hinweg, wo argentinische Fußballfans traditionell ihre Siege feiern. Hunderttausende hatten dort seit dem Vormittag auf das Team gewartet. Bereits nach dem WM-Sieg am Sonntag war die „Hölle losgebrochen“.

+ Die argentinische Nationalmannschaft fährt nach dem WM-Titel mit einem Bus durch Buenos Aires. © Rodrigo Abd/dpa

Ausnahmezustand in Buenos Aires: Fans springen auf Argentinien-Bus

In der argentinischen Hauptstadt hatten sich zuvor chaotische Szenen abgespielt. Die Fans strömten auf Brücken und die Stadtautobahn, viele kletterten auf Ampeln und Verkehrsschilder. Bei rund 30 Grad warteten die Fans in der prallen Sonne stundenlang auf die Ankunft der Nationalmannschaft.

Dabei sind zwei Fans auf den Bus des Teams gesprungen. Ein Mann sprang von einer Brücke in den offenen Doppeldeckerbus, wie in von der Zeitung La Nación veröffentlichten Videos zu sehen war. Mehrere Spieler versuchten noch, ihn per Handzeichen von seinem Vorhaben abzubringen. Ein zweiter Mann landete auf dem hinteren Teil des Busses, rutschte ab und stürzte auf die Straße. Ob er sich dabei verletzte, war zunächst unklar.

Abbruch von WM-Busparade „eine Schande“

Der U-Bahn-Verkehr wurde eingestellt. Die Fluggesellschaft Aerolíneas Argentinas warnte aufgrund des Verkehrschaos vor Problemen mit verspäteten Flügen. Auch die Mobilfunknetze waren zeitweise überlastet. Präsident Alberto Fernández hatte für Dienstag einen Nationalfeiertag angeordnet, damit das Land den historischen Sieg feiern kann.

Der argentinische Verbandspräsident Claudio Tapia erhob wegen dem Abbruch der Party Vorwürfe gegen die Sicherheitsbehörden. „Sie haben uns nicht erlaubt, alle Menschen am Obelisken zu begrüßen - und dieselben Sicherheitskräfte, die uns eskortiert haben, haben uns nicht erlaubt, weiterzufahren. Tausendmal Entschuldigung im Namen aller Meisterspieler. Eine Schande“, schrieb Tapia auf Twitter.

Argentinien-Party abgebrochen: Messi feiert auf Bus WM-Titel

Messi saß noch während der Fahrt durch Buenos Aires auf dem Bus auf einer Erhöhung mit vier seiner Mitspieler, trank bei strahlendem Sonnenschein immer mal wieder was aus einem Glas und winkte den euphorischen Fans zu. Dabei wurde auch der goldene WM-Pokal präsentiert.

Bei Instagram veröffentlichte der siebenmalige Weltfußballer ein Video mit Szenen seiner Karriere. „Es waren fast drei Jahrzehnte, in denen mir der Ball viel Freude und auch etwas Traurigkeit bereitet hat. Ich hatte immer den Traum, Weltmeister zu werden, und ich wollte nicht aufhören, es zu versuchen, auch wenn ich wusste, dass es vielleicht nie passieren würde“, schrieb er dazu. Zuvor hatte Messi mit Bildern in den sozialen Medien seine Fans auf dem Laufenden gehalten.

+ Ein Fan winkt der argentinischen Nationalmannschaft im Helikopter zu. © Telam/Imago

Messi liegt im Bett – neben ihm der WM-Pokal

Nach der nächtlichen Ankunft in Buenos Aires und einer ersten Fahrt vorbei an tausenden Fans hatte sich Argentiniens Superstar erst mal eine kleine Auszeit gegönnt. Und dabei lag der frisch gekürte Fußball-Weltmeister nicht allein im Bett - neben ihm der goldene WM-Pokal. Der 35-Jährige postete auf Instagram drei Fotos, auf dem ersten liegt er „schlafend“ im Bett, die linke Hand am Pokal, auf dem zweiten lächelt er dann mit Pokal in die Kamera und auf dem dritten ist er mit Pokal und einer Mate-Tasse zu sehen. Messi will weiter für Argentinien spielen. (ck/dpa)

Rubriklistenbild: © Rodrigo Abd/dpa