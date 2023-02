Bewerbung offiziell: Vier Länder wollen die Fußball-WM gemeinsam nach Südamerika bringen

100 Jahre nach der ersten WM

Wer richtet die Jubiläums-WM 2030 aus? Argentinien, Uruguay, Chile und Paraguay stellten ihre gemeinsame offizielle Bewerbung vor.

Buenos Aires – Die Erinnerungen an die letzte WM und das Finale zwischen Weltmeister Argentinien und Frankreich sind noch frisch. Doch nicht jeder Fußball-Fan wüsste wohl auf Anhieb, dass die erste Fußball-Weltmeisterschaft der Geschichte 1930 in Uruguay stattfand. Hundert Jahre später könnte sich dies nun wiederholen, wenn auch in angepasster Form. Denn Uruguay bewirbt sich gemeinsam mit Argentinien, Chile und Paraguay für die übernächste WM.

Fußball-Weltmeisterschaft Erstaustragung: 1930 Titelträger: Argentinien Rekordsieger: Brasilien (5 Titel) Rekordtorschütze: Miroslav Klose (16 Tore)

WM 2030 in Südamerika? Bewerbung offiziell eingereicht – „Leben den Fußball auf diese Weise“

2030 wollen die vier südamerikanischen Länder gemeinsam das Großturnier ausrichten, die Bewerbung wurde am Dienstag offiziell eingereicht. Unter dem Motto „2030 Juntos“ (2030 Gemeinsam) stellten die vier Präsidenten der jeweiligen Fußballverbände sowie der Chef des Südamerika-Verbandes (CONMEBOL) Alejandro Domínguez ihr Konzept vor.

„Wir träumen davon, diese Meisterschaft in ihrem 100. Jahr erneut auszurichten. Wir Südamerikaner sind alle sehr leidenschaftlich, wir leben den Fußball auf diese Weise“, meinte der argentinische Verbandschef Claudio Tapia bei dem Termin auf dem Gelände des argentinischen Fußballverbandes AFA bei Buenos Aires.

WM 2030: Sechste WM-Endrunde in Südamerika? „Zum 100. Geburtstag sollte die WM zurückkehren“

Im vergangenen Jahr hatten die vier Verbände schon angekündigt, das Turnier zum Jubiläum wieder auf den südamerikanischen Kontinent bringen zu wollen. „Zum 100. Geburtstag sollte die Weltmeisterschaft in ihre ursprüngliche Heimstatt, nach Südamerika, zurückkehren“, sagte CONMEBOL-Präsident Domínguez noch im August in Montevideo. Nun machen die vier Länder mit der Bewerbung ernst.

Die mögliche Weltmeisterschaft 2030 in Argentinien, Chile, Paraguay und Uruguay wäre die sechste WM-Endrunde auf südamerikanischem Boden. Nach dem ersten WM-Turnier 1930 in Uruguay fand 1950 das insgesamt vierte in Brasilien statt, 1962 erhielt Chile den Zuschlag, vierzehn Jahre später gewann Argentinien 1978 den Titel als Gastgeber. Besonders deutsche Fans werden sich an das Turnier 2014 in Brasilien erinnern, als das DFB-Team den begehrten Pokal holte.

WM 2030: Mehrere gemeinsame Bewerbungen für die Jubiläums-Weltmeisterschaft

Die vier Südamerikaner sind allerdings nicht der einzige Kandidat für die Austragung der 24. WM-Endrunde. Spanien, Portugal und die Ukraine bewarben sich ebenfalls gemeinsam, zudem visieren die Regierungen von Bulgarien und Griechenland eine gemeinsame Kandidatur mit Rumänien und Serien an. Außerdem gab es Berichte über eine Drei-Kontinente-WM in Saudi-Arabien, Ägypten und Griechenland, die FIFA brachte selbst ein WM-Turnier in Israel und anderen Staaten aus der Region ins Gespräch. Der Fußball-Weltverband entscheidet voraussichtlich Anfang 2024 über den Ausrichter.

Besonders für Uruguay, das sowohl das allererste WM-Turnier 1930 (nach einem 4:2-Finalsieg gegen den Erzrivalen Argentinien) sowie die zweite südamerikanische WM 1950 in Brasilien gewinnen konnte, wäre der Zuschlag etwas Besonderes. Der Staat, der lediglich 3,4 Millionen Einwohner zählt, ist nach wie vor eine große Fußballnation und qualifizierte sich zuletzt viermal in Folge. Der amtierende Weltmeister Argentinien gilt weltweit als das wohl fußballverrückteste Land, auch in Chile und Paraguay ist Fußball der Volkssport Nummer eins. (ajr)

