WM 2030 auch in Nordkorea? Südkorea strebt Vierer-Bewerbung

Der südkoreanische Präsident Moon Jae In (Mitte) schüttelt FIFA-Präsident Gianni Infantino die Hand.

Die Fußball-WM 2030 könnte womöglich erstmals von vier Gastgebern ausgerichtet werden. Dabei gab es eine gehörige Überraschung.

Südkorea gab am Dienstag bekannt, mit China sowie Japan und pikanterweise auch seinem verfeindeten Bruderstaat Nordkorea eine gemeinsame Bewerbung für die Endrunde in 13 Jahren in Betracht zu ziehen. Der neue Staatspräsident Moon Jae-in erörterte dieses ambitionierte Projekt bereits zu Wochenbeginn in einem Gespräch mit Weltverbands-Chef Gianni Infantino (Schweiz).

Eine gemeinsame WM-Ausrichtung durch das Quartett könnte für Südkorea auch ein Weg sein, die diplomatischen Beziehungen zu Pjöngjang zu verbessern. Nord- und Südkorea befinden sich seit dem Korea-Krieg 1950 offiziell noch immer im Krieg, ein Friedensvertrag wurde nie geschlossen.

Die letzte WM in Südkorea und Japan gab es im Jahr 2002

"Wir möchten damit beginnen, mit China und Japan Gespräche zu führen", sagte ein Sprecher des südkoreanischen Verbandes KFA zur geplanten Vorgehensweise. Südkorea und Japan hatten bereits 2002 die WM-Endrunde miteinander ausgerichtet.

KFA-Präsident Chung Mong-Gyu zufolge würde Nordkorea, das keine diplomatischen Beziehungen zu Japan und Seoul unterhält, auf eine Co-Gastgeberrolle vorbereitet werden, sollten die anderen Parteien zustimmen.

China könnte allerdings auch eine alleinige Aurichtung anstreben, sagte Chung weiter. Chinesische Offizielle hatten entsprechende Pläne in der Vergangenheit auch schon angekündigt.

Es wäre die erste Vierer-WM aller Zeiten

Infantino sagte, dass er Moons "Vision" respektiere und mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping - einem Fußball-Liebhaber - am Mittwoch im Peking über den Vorschlag sprechen wolle.

Für die WM 2026 werden unter der Federführung der USA auch Kanada und Mexiko eine gemeinsame Bewerbung abgeben. Das gaben die Staaten im April bekannt. Es wäre die erste Ausrichtung von drei Staaten bei einer WM-Endrunde.

