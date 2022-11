„Auswechseln, auf die Tribüne setzen“: Spanien-Trainer droht Stürmer, der mit seiner Tochter zusammen ist

Bestimmter Jubel gegen Deutschland nicht erlaubt

Spanien trifft bei der WM auf Deutschland. Trainer Luis Enrique droht Stürmer Ferran Torres, der mit seiner Tochter zusammen ist, mit Auswechslung, sollte dieser den Schnuller-Jubel machen.

Doha – Schnuller-Jubel gegen Deutschland? Wenn die DFB-Elf bei der WM 2022 am Sonntag (20 Uhr) auf Spanien trifft, könnte es zu einer kuriosen Situation in der spanischen Mannschaft kommen. Das hat mit den familiären Verhältnissen im Team von Nationaltrainer Luis Enrique zu tun. Denn seine Tochter Sira Martinez führt eine Beziehung mit einem seiner Spieler.

Spanien La Roja Nationaltrainer: Luis Enrique Gruppe E bei der WM 2022 in Katar Weltmeister: 2010

Schnuller-Jubel bei WM gegen Deutschland? Spanien-Trainer Luis Enrique droht Ferran Torres mit Auswechslung

Luis Enrique hat seinem Stürmer und potenziellen Schwiegersohn Ferran Torres scherzhaft gedroht, falls der ihn zum Opa macht. Im Video-Livestream mit Fans auf Twitch wurde der 52-Jährige gefragt, wie er reagieren würde, wenn Torres nach einem Tor den Schnuller-Jubel zeigen würde.

„Wenn Ferran Torres ein Tor macht, freue ich mich sehr. Wenn er diese Geste mit dem Schnuller machen würde, dann würde ich ihn auf der Stelle auswechseln, auf die Tribüne setzen und er würde den Rasen nicht mehr betreten“, versichert Luis Enrique vor dem WM-Duell gegen Deutschland energisch, dann aber doch schmunzelnd.

+ Spanien-Trainer Luis Enrique droht Stürmer Ferran Torres, der mit seiner Tochter zusammen ist, mit Auswechslung, sollte dieser den Schnuller-Jubel machen. © Julio Cortez/dpa

WM 2022: Spanien-Ass Ferran Torres liebt Tochter seines Nationaltrainers Luis Enrique

Mit dem Schnuller-Jubel verweisen Fußballer gerne auf die Schwangerschaft ihrer Frau oder Freundin. Ferran Torres und Enriques Tochter sind seit Mitte 2021 ein Paar. Damals stand der Offensivspieler noch bei Manchester City unter Vertrag, im vergangenen Sommer folgte der Wechsel zum FC Barcelona. Womöglich auch um seiner Liebsten näher zu sein.

Seitdem steht der Spanier noch mehr unter Beobachtung seines Schwiegervaters in spe. Ein Problem hat Torres damit übrigens nicht. „Ich sehe das nicht als zusätzlichen Druck! Der Mister und ich können unterscheiden, wann es um die Familie geht und wann um Nationaltrainer und Spieler. Wir gehen damit ganz natürlich um“, erzählt der 22-Jährige.

Deutschland zittert vor Spanien: Ferran Torres traf zum WM-Auftakt doppelt

Und offensichtlich schadet die kuriose Beziehung auch nicht. Beim WM-Auftakt setzte Enrique auf Torres von Anfang an und der zahlte das Vertrauen prompt zurück. Beim überzeugenden 7:0-Erfolg gegen Costa Rica traf die Nummer elf der „La Roja“ doppelt.

Generell präsentieren sich die Spanier nach dem Umbruch in den vergangenen Jahren wieder in absoluter Top-Form. Ein Grund dafür ist laut Torres auch Nationaltrainer Enrique. „Ich betrachte ihn als meinen Vater, er ist wie unser Vater. Als ich in die Nationalmannschaft gekommen bin, hat er mir sein ganzes Vertrauen geschenkt. Das will jeder Spieler“, sagt Torres.

WM 2022: Deutschland vor Endspiel gegen Spanien – böse Erinnerungen an 0:6-Debakel

Am Sonntag treffen die Spanier auf Deutschland. Für die DFB-Elf geht es dabei schon um alles. Bei einer Niederlage wäre das Aus in der Gruppenphase wohl nicht mehr abzuwenden. Ganz besonders sollte die Defensive um Antonio Rüdiger, der sich nach dem Japan-Spiel der internationalen Häme ausgesetzt sah, auch auf Torres schauen.

Beim bitteren 0:6-Debakel vor zwei Jahren stand der Offensivspieler ebenfalls in der Startelf und erzielte einen Dreierpack. Das möchte er am liebsten natürlich am Sonntag wiederholen. Mit der Unterstützung von Enrique und seiner Tochter, die wie die englischen Spielerfrauen zurzeit ebenfalls in Katar verweilt.

Rubriklistenbild: © Julio Cortez/dpa