WM 2022: Chaos bei Fan-Fest – Schwache Quote für Eröffnungsspiel

Die Lage rund um die Weltmeisterschaft in Katar im Überblick: der News-Ticker am Montag, 21. November.

Am Sonntag (20. November) wurde die umstrittene WM 2022 in Katar eröffnet.

+++ 10.45 Uhr: Das Eröffnungsspiel der WM 2022 in Katar hat deutlich weniger Menschen in Deutschland interessiert als die erste Partie der WM 2018 in Russland. 6,209 Millionen Menschen sahen im Durchschnitt das Spiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador (0:2) im ZDF, wie die „AGF Videoforschung“ errechnete. Vier Jahre zuvor hatten in der ARD im Schnitt noch 10,01 Millionen Zuschauer die Auftakt-Begegnung zwischen Gastgeber Russland und Saudi-Arabien (5:0) verfolgt. Auch beim Marktanteil war die Differenz deutlich. Am Sonntag lag er bei 28,2 Prozent. 2018 waren es an einem Donnerstag 52,0 Prozent. Beide Spiele wurden am Nachmittag angepfiffen.

Das Publikum beim WM-Eröffnungsspiel am Sonntagabend.

News zur WM 2022: USA und England mit Rückzieher bei One-Love-Binde?

+++ 10.15 Uhr: Kurz vor dem ersten Spiel der englischen Nationalmannschaft gibt es Aufregung um die One-Love-Kapitänsbinde. Man fürchte „sportliche Sanktionen“, wie zum Beispiel eine Gelbe Karte für Kapitän Harry Kane, der die Kapitänsbinde am Montag eigentlich tragen sollte, hieß es wenige Stunden vor Anpfiff laut übereinstimmenden Medienberichten. Verbandsboss Mark Bullingham sprach in einem Radio-Interview von einer dynamischen Situation. Auch Wales, das am Montagabend auf die USA trifft, könnte nach einer Androhung von Sanktionen kurzfristig abspringen

News zur WM 2022: Kommentator Fuss verpasst fast Eröffnungsspiel

Update vom Montag, 21. November, 9.00 Uhr: Kommentator Wolff-Christoph Fuss hat am Sonntag beinahe den Übertragungsbeginn des WM-Eröffnungsspiels zwischen Katar und Ecuador verpasst. „Der Busfahrer kannte den Weg nicht“, erklärte Fuss zu Beginn der TV-Übertragung. Fuss habe sich mit einem Teil der Magenta-TV-Crew in einem Bus bereits lange vor Anpfiff vor den Toren der Arena befunden. „Er ist dann 5 Kilometer in die falsche Richtung gestochen und wir standen plötzlich in der Wüste auf einem Parkplatz. Dann kam die Polizei. Das war der Moment, wo ich wusste, das könnte eng werden mit der Eröffnungsfeier,“ so der Journalist. Fuss traf erst während der WM-Eröffnungsfeier im Stadion ein. Amüsiert erklärte er anschließend: „Als Morgan Freeman kam, sind wir hier im Schweiße unseres Angesichts einmarschiert“.

News zur WM 2022: Chaos bei Fan-Fest in Doha

Erstmeldung vom Montag, 21. November, 8.15 Uhr: Doha – Beim Fanfest in der katarischen Hauptstadt Doha ist es am Sonntag (20. November) laut übereinstimmenden Berichten von Nachrichtenagenturen zu chaotischen Szenen gekommen. Kurz vor Anpfiff des Eröffnungsspiels zwischen Katar und Ecuador wurde der Zugang zum al-Bidda-Park geschlossen. Die örtliche Polizei erklärte im Nachgang, dass der Andrang zu groß gewesen sei, hieß es von der Polizei. Der Nachrichtenagentur AP zufolge drängten Zehntausende in den Veranstaltungsort. Auch akkreditierten Medienvertretern wurde zu diesem Zeitpunkt der Zutritt verwehrt. Das Gelände bietet Platz für 40.000 Menschen. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass doppelt so viele versuchten haben hineinzukommen. (smr/tu mit dpa/AFP)

