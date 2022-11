Deutschland-Aufstellung gegen Costa Rica? Drei Stars fehlen im Training

Wie stellt Flick auf?

Deutschland muss gegen Costa Rica gewinnen, um ins WM-Achtelfinale einzuziehen. Wie stellt Hansi Flick in diesem wichtigen Spiel auf?

Update vom 29. November, 18.30 Uhr: Drei DFB-Stars haben am Dienstag nicht mit der Mannschaft trainiert. Linksverteidiger David Raum hat sich gegen Spanien eine Rippenprellung zugezogen. Zudem fehlten Leon Goretzka und Thilo Kehrer zwei Tage vor dem entscheidenden Spiel gegen Costa Rica aus Gründen der Belastungssteuerung. Aller drei absolvierten eine individuelle Einheit im Hotel.

Interessanter Randfakt: Auf der DFB-PK am Mittwoch wird neben Bundestrainer Hansi Flick Lukas Klostermann vertreten sein. Ein Wink mit dem Zaunpfahl in Sachen Aufstellung gegen Costa Rica? Vor dem Spanien-Spiel war der Bundestrainer alleine nach Doha zur FIFA-PK gereist, weshalb der DFB eine Strafe kassierte und vom Weltverband verwarnt wurde.

+ Beim Dienstagstraining des DFB fehlten drei Akteure. © Screenshot/Twitter/@DFB_Team

Erstmeldung vom 29. November, 16 Uhr: München/Doha – Falsche Neun? Dreierkette oder doch Doppelspitze? Für das DFB-Team geht es am Donnerstag bei der WM 2022 gegen Costa Rica (Sendetermine des DFB-Teams) um alles. Das Team von Hansi Flick benötigt einen Dreier und Schützenhilfe von Spanien, um das Ticket für das WM-Achtelfinale zu lösen. Umso entscheidender wird es sein, wie und wen der Bundestrainer aufstellt (WM-Kader DFB).

WM 2022: Tabelle in der Gruppe E

1. Spanien 8:1 Tore +7 4 Punkte 2. Japan 2:2 Tore 0 3 Punkte 3. Costa Rica 1:7 Tore -6 3 Punkte 4. Deutschland 2:3 Tore -1 1 Punkt

Wie immer wird Flick sich im Vorfeld zur Partie wenig bis nicht zur Aufstellung seiner Mannschaft äußern. Dabei drängt sich vor allem eine Frage auf: Wird Niclas Füllkrug beginnen? Der neue Superstar am DFB-Himmel war gegen Spanien der Mann des Spiels. Aber stellt ihn Flick gegen Costa Rica auch gleich in die Startelf?

WM 2022: Deutschland-Aufstellung gegen Costa Rica? Thomas Müller hat eine Idee

+ Stürmen Thomas Müller (r.) und Niclas Füllkrug gemeinsam gegen Costa Rica? © IMAGO / Sven Simon

Einer, der sich darüber durchaus freuen würde, wäre Thomas Müller. Der Bayern-Star versteht sich offenbar auf und neben dem Platz mit dem Bremer Angreifer bestens. Auf der Pressekonferenz am Dienstag bildeten die beiden bereits ein harmonisches Duo.

„Wenn wir nicht so viele gute Offensivspieler hätten, wäre es einfach: ‚Lücke‘ vorne und ich dahinter“, so Müller am Dienstag auf die Frage, ob das Bayern-System nicht auch bei der DFB-Elf funktionieren könnte: „Aber Hansi hat bei unserer Qualität im Kader die Qual der Wahl.“ Beim Rekordmeister glänzte Müller in der Vergangenheit als Zehner hinter Weltfußballer Robert Lewandowski.

DFB-Aufstellung gegen Costa Rica: Gündogan oder Goretzka?

Neben Füllkrug drängt auch Leroy Sané in die Startelf gegen Costa Rica. Der Linksfuß hatte den Auftakt gegen Japan wegen einer Knieverletzung verpasst. Gegen Spanien war er nach seiner Einwechslung aber ein belebendes Element. Serge Gnabry hingegen lieferte bislang zwei unglückliche WM-Auftritte ab, er könnte am Donnerstag eine Pause bekommen. Gesetzt sein in der Offensive dürfte Youngster Jamal Musiala.

Auch im zentralen Mittelfeld wird sich Flick wieder zwischen Leon Goretzka und Ilkay Gündogan entscheiden müssen. Gegen Spanien durften noch beide gemeinsam ran, gegen Costa Rica könnte Flick aber eher auf die offensivere Variante auf der Zehn setzen und wird daher einen der beiden opfern müssen.

DFB-Team: Wen bringt Flick gegen Costa Rica in der Abwehr?

In der Innenverteidigung haben sich Antonio Rüdiger und Niklas Süle gegen die Iberer bewährt. Bleibt die Frage nach den Außenverteidigern. David Raum lieferte gegen Spanien eines seine besten Länderspiele ab. Ob mit Thilo Kehrer gegen die eher defensiv agierenden Costa Ricaner wieder die sichere Variante hinten rechts gewählt wird? Jonas Hofmann oder der schnelle Lukas Klostermann sind hier die ersten Optionen.

Am Mittwoch ist der Bundestrainer bei der FIFA-PK in Doha zu Gast. Inwieweit Flick sich dort in Sachen Aufstellung in die Karten schauen lässt, bleibt abzuwarten. (smk)

Die mögliche Deutschland-Aufstellung gegen Costa Rica

Neuer – Kehrer (Hofmann), Süle, Rüdiger, Raum – Kimmich, Goretzka (Gündogan) – Sané (Gnabry), Müller, Musiala – Füllkrug

