„Konzentriert angehen“: Werder-Coach Werner sieht Testspiel gegen SV Meppen als Ausdauereinheit

Werder gegen Meppen

+ © gumzmedia Ole Werner will das Testspiel des SV Werder Bremen gegen den SV Meppen als Ausdauereinheit nutzen. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen bestreitet am Donnerstag (14 Uhr im DeichStube-Live-Ticker) ein Testspiel gegen den Drittligisten SV Meppen. Der Vorbericht der DeichStube.

Bremen – Knapp eine Woche vor Beginn des zweiten Winterurlaubs steht für die Spieler des SV Werder Bremen am Donnerstag noch ein letztes Testspiel (14 Uhr im DeichStube-Liveticker) im Kalenderjahr 2022 gegen den SV Meppen auf dem Plan. Das Duell mit dem Tabellenvorletzten der 3. Liga hatte der Bundesligist eigentlich dazu nutzen wollen, um sich kurz vor Weihnachten noch einmal seinen Fans im Emsland zu präsentieren. Doch daraus wird nichts, weil die Rasenheizung in Meppens Hänsch-Arena derzeit nicht funktioniert. Daher wurde der Test nun kurzerhand auf Platz 11 in Bremen verlegt – allerdings ohne Zuschauer, was zwangsläufig die Frage nach der sportlichen Bedeutung des Aufeinandertreffens in den Vordergrund rücken lässt.

Werder Bremen-Testspiel gegen den SV Meppen im Liveticker: „Eine Trainingseinheit unter Ausdaueraspekten“

„Es ist unheimlich wichtig, dass wir uns gut auf die Rückrunde vorbereiten. Da gehören auch Testspiele dazu. Von daher ist es für uns wichtig, dass wir das Spiel konzentriert angehen“, sagt Werder Bremens Leiter Profifußball Clemens Fritz über den letzten Test des Jahres gegen den SV Meppen. Und Werders Cheftrainer Ole Werner betont: „Für uns geht es gegen Meppen darum, die Abläufe, die wir im bisherigen Jahr gespielt haben, wieder auf den Platz zu kriegen. Darüber hinaus ist es eine Trainingseinheit unter Ausdaueraspekten für uns. Wir haben in den letzten Tagen körperlich schon sehr intensiv gearbeitet. So soll es in dieser Woche in den Einheiten und speziell im Testspiel weitergehen. Das sind die beiden Dinge, die wir in dem Spiel sehen wollen.“

Personell muss Werner dabei auf Benjamin Goller verzichten. Der Flügelstürmer wechselte in der vergangenen Woche zum 1. FC Nürnberg. Auch die Nationalspieler Niclas Füllkrug und Milos Veljkovic weilen noch im Urlaub und sind entsprechend keine Option. Zudem werden Angreifer Marvin Ducksch (Erkältung) und die Rückkehrer Felix Agu und Manuel Mbom (beide Aufbautraining) noch nicht wieder zur Verfügung stehen. Dafür dürften die U23-Spieler Tim-Justin Dietrich, Tom Berger und Lasse Rosenboom den Kader des SV Werder Bremen auffüllen.

Werder Bremen gegen den SV Meppen - Testspiel im Liveticker: „Wichtig, dass wir es konzentriert angehen“

Beim SV Meppen sieht es beim kickenden Personal noch deutlich schlechter aus: Zum Wochenstart standen bei den Emsländern lediglich 15 Feldspieler auf dem Trainingsplatz, darunter Ex-Bremer Ole Käuper (ein Bundesliga-Spiel für Werder) und Trainingsgast Timmy Thiele, der bis 2011 für Werders U23 auflief. Satte 15 Spieler fehlten dagegen krank oder verletzt. Auch das Trainergespann um Chefcoach Stefan Krämer und dessen Assistent Benjamin Duray hatte es zuletzt erwischt. Beide hatten in der Vorwoche einen positiven Corona-Test und mussten in Quarantäne. Nun hoffen die Trainer des SV Meppen, zum Testspiel gegen Werder Bremen wieder an der Seitenlinie stehen zu können.

Das Duell zwischen Werder Bremen und dem SV Meppen gab es letztmals übrigens vor vier Jahren. Damals siegten die Bremer in Cloppenburg mit 5:2. Die Tore schossen zweimal Claudio Pizarro, Yuya Osako, Josh Sargent und Ex-U23-Spieler Pascal Hackethal. Für Meppen traf der Achimer Deniz Undav doppelt, der mittlerweile in der englischen Premier League bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag steht. (mwi)