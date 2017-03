Werder-Kapitän Fritz fällt gegen Leverkusen aus

Nach Verletzung im Spiel gegen Darmstadt

+ © dpa Frühes Ende eines Bundesligaspiels: Clemens Fritz musste im Spiel der Bremer gegen Darmstadt schon vor der Pause weichen. © dpa

Bremen - Ohne Clemens Fritz muss Werder Bremen am Freitag bei Bayer Leverkusen antreten. Der Kapitän hatte sich beim Sieg über den SV Darmstadt 98 verletzt

Clemens Fritz wird dem Fußball-Bundesligisten Werder Bremen am kommenden Freitag im Spiel bei Bayer Leverkusen fehlen. Der Kapitän zog sich nach Werder-Angaben beim 2:0-Sieg gegen Darmstadt 98 am Samstag eine Bänderverletzung zu. Möglicherweise muss Fritz sogar länger pausieren. „Es stehen noch weitere Untersuchungen aus, erst dann können wir genaueres zu seiner Ausfallzeit sagen“, erklärte Manager Frank Baumann am Sonntag. Mehr Glück hat Zlatko Junuzovic, der gegen Darmstadt ebenfalls wegen einer Verletzung vorzeitig das Feld verlassen musste. Der an Rückenproblemen leidende österreichische Nationalspieler soll im Laufe der Woche wieder am Mannschaftstraining teilnehmen.

dpa