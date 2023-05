Werder Bremen im Liveticker gegen RB Leipzig: TOOOR! Bittencourt trifft

Werder gegen RB Leipzig LIVE

Werder Bremen im Liveticker gegen RB Leipzig: Alle Tore, News uns Infos vom Bundesliga-Spiel - alles live im Live-Ticker der DeichStube. Aktueller Spielstand: 1:0 für Werder

70. Min: Ducksch köpft den Ball im Sechszehner zu Stage. Der flankt an den zweiten Pfosten, da steht Bittencourt und schießt zum 1:0 ein!

Werder Bremen im Liveticker gegen RB Leipzig: Bittencourt bringt Werder in Führung

70. Min: TOOOOOOR FÜR WERDER

68. Min: Das Tor zählt nicht. Schiri Badstübner entscheidet auf Foul an Bittencourt

67. Min: Das Tor wird überprüft. Simakan hatte Bittencourt in der Entstehung auf den Fuß getreten.

65. Min: TOR für RB Leipzig. Bittencourt verliert im Mittelfeld den Ball. Dann geht es schnell bei RB. Werner ist links durch und findet im Zentrum Nkunku, der nur noch einschieben muss.

64. Min: Ducksch! Da ist die Riesenchance. Einen Flachpass von links kommt zu Ducksch, der aus ein paar Metern an Blaswich scheitert.

64. Min: Werder hält weiterhin das Remis. Und das ist in dieser zweiten Halbzeit bisher verdient. Die beste Chance hatten sogar die Bremer durch Schmid.

61. Min: Werner zieht von rechts nach innen und schließt mit seinem schwächeren linken Fuß ab. Knapp links vorbei.

58. Min: Jetzt sieht auch Friedl Gelb. Er holt Nkunku unsanft von den Beiden. Gute Freistoßposition für RB. Nknuku schießt den Ball in die zweite Reihe.

57. Min: Jung stellt sich bei einem Freistoß in den Weg und bekommt dafür Gelb.

Werder Bremen im Liveticker gegen RB Leipzig: Großchance für Schmid

55. Min: Beste Werder-Chance! Bremen kombiniert sich gut durch. Ein Flachpass von der rechten Seite kommt über Umwege zu Romano Schmid. Der zieht aus 16 Metern ab. Der Ball zischt halbhoch knapp am Tor vorbei.

54. Min: Ducksch sucht mit einem hohen Ball Schmid. Der ist aber gegen die beiden Leipziger Innenverteidiger auf verlorenem Posten.

52. Min: Konrad Laimer kommt aus gut 20 Metern frei zum Schuss. Pavlenka taucht ab. Gute Parade.

49. Min: Niklas Stark und Nkunku rasseln im Mittelfeld mit den Köpfen zusammen. Beide können aber schnell weiterspielen.

48. Min: Gleiches Bild in den Anfangsminuten: Leipzig hat den Ball und sucht die Räume, Werder verteidigt.

46. Min: Beide Teams spielen ohne personelle Wechsel weiter.

46. Min: Die zweite Halbzeit läuft.

18.33 Uhr: Die Mannschaften sind auf den Platz zurückgekehrt. In wenigen Augenblicken geht es weiter mit der zweiten Halbzeit.

18.22 Uhr: Dieser Punkt würde Werder zum Klassenerhalt reichen. Der Vorsprung auf den 16. Platz, auf dem Schalke steht, beträgt in der Live-Tabelle zwar „nur“ sechs Punkte. Die Bremer haben aber das um 23 Tore bessere Torverhältnis. Das könnten die Königsblauen nicht mehr aufholen.

Werder Bremen im Liveticker gegen RB Leipzig: Keine Tore zur Halbzeit

18.17 Uhr: Und dann ist Halbzeit. Werder verteidigt das ganz ordentlich weg. Zweimal hatten die Gäste Glück, als Timo Werner und Konrad Laimer das 1:0 für RB auf dem Fuß hatten. Ansonsten hat RB viel den Ball, kommt aber nur selten durch die kompakte Werder-Abwehr.

45. Min: Eine Minute Nachspielzeit.

42. Min: Szoboszlai schießt einen Eckball von der linken Seite direkt aufs Tor. Der Ball klatscht an den Außenpfosten und geht dann ins AUus.

40. Min: Längst läuft Werder nicht mehr so hoch an wie in der Anfangsminuten. Leipzig spielt um den Sechzehner herum. Das hat langsam etwas von Handball.

36. Min: Henrichs foult Weiser in halbrechter Position 25 Meter vor dem Leipziger Tor. Der Leipziger bekommt gelb. Freistoß für Werder. Der fliegt wieder in Blaswichs Arme. Ducksch hatte ausgeführt.

34. Min: Laimer schickt Nkunku. Zum Glück hat der Franzose Probleme bei der Ballannahme. Das hätte eine Großchance werden können.

31. Min: RB Leipzig spielt den Ball um den Bremer Strafraum herum. Werner flankt, Simakan köpft knapp vorbei. Der Leipziger steht allerdings knapp im Abseits.

29. Min: Die Einschläge kommen näher. Die Gäste können sich nur noch selten befreien.

28. Min: RB kombiniert sich gut durch den Bremer Strafraum. Forsbergs Querpass kann die Werder-Defensive gerade noch klären.

25. Min: Benny Henrichs versucht es aus der Distanz. Der Ball zischt zwei Meter übers Tor.

24. Min: Werder muss erstmal durchpusten. Das waren zwei gute Chancen für die Hausherren.

Werder Bremen im Liveticker gegen RB Leipzig: Zwei gute Chancen für RB

23. Min: Niklas Stark foult Nkunku im Mittelfeld und sieht gelb. Seine neunte Verwarnung.

21. Min: Und gleich der nächste gute Abschluss für Leipzig. Konrad Laimer kommt im Sechzehner zum Schuss, Pavlenka taucht ab und hält den Ball fest.

20. Min: Dicke Chance für Leipzig. Timo Werner wird geschickt und nimmt den Ball herausragend mit links an und schließt mit rechts ab, knapp drüber

18. Min: Weiser setzt sich an der Mittellinie gut gegen Forsberg durch und kann vom Schweden nur durch ein Foul gestoppt werden.

15. Min: Ordentliche Möglichkeit für Werder. Weiser flankt von rechts. In der Mitte setzt sich Schmid fast gegen den größeren Simakan durch. Am Ende fälscht der Leipziger zur Ecke ab. Diese klären die Gastgeber.

14. Min: Werder stellt sich keineswegs hinten rein. Die Werner-Elf greift früh an, Leipzig kann sich kaum entfalten.

11. Min: RB ist bemüht, das Spiel unter Kontrolle zu bekommen. Werder hält aber gut dagegen.

8. Min: Erster Abschluss der Gastgeber. Haidara wird von Nkunku bedient. Sein Abschluss aus knapp 20 Metern fängt Pavlenka sicher ab.

7. Min: Werder ist ganz gut drin und spielt hier ordentlich mit. RB kam noch nicht vors Werder-Tor.

4. Min: Jetzt der erste Freistoß für die Bremer. Ducksch flank aus dem Halbfeld, aber zu harmlos. RB-Keeper Blaswich fängt ab.

3. Min. Erster guter Angriff des SV Werder. Über rechts kombinieren sich die Gäste gut durch. Weisers Flanke wird geblockt. Erste Ecke für Werder.

2. Min: Und sofort ist zu erkennen, welche Mannschaft hier das Spiel machen will. RB gibt sofort Gas.

1. Min: Werder spielt in schwarz von rechts nach links. RB spielt in weiß.

1. Min: Das Spiel läuft.

Werder Bremen im Liveticker gegen RB Leipzig: Das Spiel läuft

17.28 Uhr: Und da kommen sie. In wenigen Augenblicken pfeift Schiedsrichter Florian Badstübner aus Nürnberg das Spiel an.

17.26 Uhr: Vier Minuten noch bis zum Anpfiff. Die Spieler stehen im Spielertunnel bereit. Kann Werder für die Überraschung sorgen und in Leipzig gewinnen? Auch ein Unentschieden würden die Gäste hier sicher gerne mitnehmen.

17.23 Uhr: Die Formkurven der beiden Mannschaften sehen durchaus unterschiedlich aus. Während RB die vergangenen drei Pflichtspiele (inklusive DFB-Pokal-Halbfinale) gewann, verloren die Werderaner zwei der letzten drei Spiele. Nur in Berlin gab es einen 4:2-Sieg.

17.19 Uhr: Gut für Werder: Aufseiten der Gastgeber kann Dani Olmo heute nicht mitwirken. Der Offensivspieler war zuletzt in bestechender Form. Er fällt aufgrund muskulärer Probleme aus.

17.16 Uhr: In etwas weniger als einer Viertelstunde geht es hier schon los. Und die Bremer dürfen sich wieder auf die großartige und lautstarke Unterstützung seiner Zuschauer freuen. 5500 Fans vom Osterdeich werden in der Red-Bull-Arena erwartet.

17.12 Uhr: Werner erklärt zudem, warum Christian Groß ausfällt und warum ihn Gruev ersetzt. „Grosso hat einen Erguss im Knie. Er steht zwar auf dem Spielberichtsbogen, wird aber nicht spielen können. Ilia hat in vergangenen Wochen immer wieder gute Leistungen gezeigt und sich das auch verdient, hier heute zu spielen.“

17.09 Uhr: Am Mikrofon bei dazn steht jetzt Werder-Coach Ole Werner und äußert sich zur Ausgangsposition im Abstiegskampf: „Wir sind Aufsteiger und schon die ganze Saison im Abstiegskampf. Wir haben uns eine gute Ausgangsposition erarbeitet, aber die letzten Wochen dennoch zu wenig gepunktet. Wir müssen immer damit rechnen, dass es bis zum letzten Spieltag geht und wollen heute den Deckel draufmachen.“

17.00 Uhr: Werder kann wieder etwas mehr durchatmen. Bayer Leverkusen hat gegen den VfB Stuttgart zum 1:1 ausgeglichen. Der Vorsprung auf Rang 16 beträgt wieder beruhigendere fünf Punkte.

Werder Bremen im Liveticker gegen RB Leipzig: Sachsen haben noch nie ein Heimspiel gegen Aufsteiger verloren

16.58 Uhr: Fun-Fact: RB Leipzig hat bisher 26 Heimspiele gegen Bundesliga-Aufsteiger bestritten. Davon verloren sie kein einziges (23 Siege, 3 Unentschieden). Das will Werder heute ändern.

16.54 Uhr: Die Bilanz dieser noch recht jungen Bundesliga-Begegnung zwischen Leipzig und Werder sieht übrigens nicht gut aus für die Norddeutschen. Nur zwei der zwölf Duelle gewann Werder. Neunmal siegte RB. In Leipzig holte Werder noch gar nichts. In fünf Auswärtspartien bei den Sachsen setzte es immer eine Niederlage, bei einem Torverhältnis von 3:13 Toren.

16.49 Uhr: Und jetzt geht der VfB in Führung. Damit springen die Schwaben auf Platz 15. Werders Vorsprung auf den 16. Bochum liegt bei vier Punkten, auf den 17. Schalke fünf Zähler. Es bleibt also spannend im Abstiegskampf, auf für der SV Werder. Ein Plus für die Grün-Weißen ist das Torverhältnis, was im Gegensatz zu Bochum und Schalke mehr als 20 Tore besser ist.

16.45 Uhr: Im früheren Spiel der Bundesliga steht es zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen nach 55 Minuten 0:0. Damit käme der VfB auf Rang 17 auf 29 Zähler. Werder steht bei 35 Punkten.

16.42 Uhr: Für beide Mannschaften ist das Spiel von großer Bedeutung. Während Werder mit seinem Sieg den Klassenerhalt endgülitg klarmachen kann, will RB Leipzig einen großen Schritt in Richtung Qualifikation zur Champions-League gehen.

16.36 Uhr: Und so wird Marco Rose die Hausherren ins Spiel bringen: Blaswich - Simakan, Klostermann, Orban, Hernichs – Laimer, Haidara – Szoboszlai, Forsberg – Werner, Nkunku. Erstmal auf der Bank Platz nehmen werden Nyland (ET), Diallo, Gvardiol, Halstenberg, Raum, Kampl, Schlager, Poulsen, Silva.

16.34 Uhr: Christian Groß fällt kurzfristig wegen Knieproblemen aus. Gruev ersetzt ihn im Zentrum vor der Abwehr.

16.33 Uhr: Auf der Bank der Bremer sitzen: Zetterer, Philipp, Dinkci, Schmidt, Buchanan, Mbom und Chiarodia.

Werder Bremen im Liveticker gegen RB Leipzig: Die Werder-Aufstellung ist da

16.30 Uhr: Und so bringt Coach Ole Werner seine Mannschaft heute in Spiel: Pavlenka – Stark, Veljkovic, Friedl – Weiser, Gruev, Jung – Bittencourt, Stage – Schmid, Ducksch.

16.22 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum Live-Ticker des Bundesliga-Spiels vom SV Werder Bremen bei RB Leipzig. Gleich fliegen hier auch schon die Aufstellungen rein.

Der SV Werder Bremen im Liveticker gegen RB Leipzig: Anpfiff in Leipzig ist um 17.30 Uhr, der Live-Ticker startet hier gegen 16.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Alle Tore, News uns Infos vom Bundesliga-Spiel gibt es dann hier live im Liveticker der DeichStube!

Werder Bremen gegen RB Leipzig - der Vorbericht:

Dem Ziel so nahe: Der SV Werder Bremen kann gegen RB Leipzig den Klassenerhalt klarmachen

Der SV Werder Bremen muss am Sonntag (17.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) auswärts bei RB Leipzig ran. Gelingt den Grün-Weißen eine Überraschung und damit der vorzeitige Klassenerhalt gegen den aktuellen Tabellendritten der Bundesliga? Der Vorbericht der DeichStube.

Ob er es gegenüber seiner Mannschaft noch explizit als Verbot aussprechen wird, hat Ole Werner nicht verraten. Und doch unterstrich der Cheftrainer des SV Werder Bremen am Freitag mehr als deutlich, was er kurz vor dem anstehenden Auswärtsspiel bei RB Leipzig im Teamhotel auf gar keinen Fall sehen möchte: einen laufenden Fernseher.

Mit Sicherheit werde der „zwei Stunden vor unserem Spiel nicht eingeschaltet sein“, sagte Werner, was so viel heißen sollte wie: Was der VfB Stuttgart am Sonntag ab 15.30 Uhr in seinem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen macht, ist Werder Bremen völlig egal. Zur Erinnerung: Sollten der VfL Bochum, der bereits am Samstag den FC Augsburg empfängt, und eben Stuttgart ihre Spiele verlieren, wäre Werder schon vor dem Anstoß bei RB Leipzig der Klassenerhalt endgültig sicher. Worauf im Verein freilich alle hoffen. Nur sagen wollen sie es nachvollziehbarerweise nicht. Schließlich soll der Blick auf die Konkurrenz an diesem 32. Spieltag nicht vom Wesentlichen, also der eigenen Leistung ablenken.

Werder Bremen im Liveticker gegen RB Leipzig: Die Dreierkette muss einmal mehr umgebaut werden

„Alles, was auf anderen Plätzen passiert, haben wir nicht in der Hand. Deswegen schauen wir nur auf unser Spiel, denn nichts anderes können wir beeinflussen“, sagte Ole Werner, auf dessen SV Werder Bremen eine der schwersten Aufgaben zukommt, die es im deutschen Profifußball gerade so gibt. Von den vergangenen fünf Spielen haben die Leipziger um Trainer Marco Rose vier für sich entschieden, zuletzt das direkte und enorm wichtige Duell im Kampf um einen Champions-League-Qualifikationsplatz gegen den SC Freiburg. Auch im DFB-Pokalhalbfinale hatte sich RB Leipzig kurz zuvor gegen die Breisgauer durchgesetzt, sodass es am 3. Juni gegen Eintracht Frankfurt zur vierten Endspielteilnahme in den vergangenen fünf Jahren kommen wird. „Leipzig ist eine Topmannschaft. Sie haben auf allen Positionen viel individuelle Qualität und aktuell sehr wenig Verletzte, was ihrem Spiel in den vergangenen Wochen anzumerken war“, sagte Werner. Vor allem die Offensive des Tabellendritten hat es in sich.

Christopher Nkunku, Timo Werner, Dani Olmo, Dominik Szoboszlai – das sind alles Spieler, die jederzeit den Unterschied ausmachen können. „Für uns geht es darum, gut zu verteidigen und zu wissen, dass es nicht für alles immer eine ganz klare Lösung gibt“, sagte Werner – und erklärte: „Leipzigs Spieler sind mit ihrer individuellen Qualität in der Lage, Dinge aufzulösen, selbst wenn du es als Mannschaft oder als Einzelner gut machst.“ Vor diesem Hintergrund ist es für Werder Bremen umso bitterer, dass in Amos Pieper (sicher) und Milos Veljkovic (vielleicht) zwei Abwehrspieler ausfallen. Seine Dreierkette wird Werner gegen RB Leipzig vermutlich einmal mehr umbauen müssen.

Werder Bremen gegen RB Leipzig im Liveticker: Schafft das Team von Trainer Ole Werner den Klassenerhalt?

Und dennoch: Werder Bremen geht optimistisch in das Spiel gegen RB Leipzig, gegen die es in der Hinrunde eine knappe 1:2-Niederlage gesetzt hatte. Woher die Zuversicht kommt? „In erster Linie daher, dass wir zuletzt gegen Bayern München gezeigt haben, dass wir auch gegen starke Mannschaften Chancen haben, wenn wir kompakt verteidigen und unsere Momente suchen“, betonte Werner. In der Tat hatte Werder Bremen gegen den Rekordmeister gut mitgehalten und immer wieder Nadelstiche gesetzt. Daran wollen sie in Leipzig nun vor rund 5500 Bremer Fans, die in der Red Bull Arena erwartet werden, anknüpfen.

Und zwar entweder in dem Wissen, noch Punkte für den endgültigen Klassenerhalt zu benötigen, oder aber mit dem angenehmen Gefühl, bereits gerettet zu sein – denn das Ergebnis aus Bochum sowieso und auch das aus Stuttgart dürfte sich trotz ausgeschaltetem Fernseher vor dem Anstoß bis zu den Profis des SV Werder Bremen herumgesprochen haben. (dco)