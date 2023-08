Werder-Testspiele live

Der SV Werder Bremen im Live-Ticker gegen Racing Straßburg: Alle Tore, News und Infos vom Testspiel-Doppelpack – heute alles live im Liveticker der DeichStube. Der aktuelle Spielstand ist 1:0 für Werder.

57. Min: Doukoure versucht es mal aus der zweiten Reihe, Pavlenka hat den Ball im Nachfassen.

56. Min: Delaine bittet gegen Opitz an der Grundlinie zum Tänzchen und holt damit eine Ecke für Straßburg raus. Die wird von Werder souverän weggeklärt.

53. Min: Sehr gute Chance für Werder! Bittencourt fängt einen schlampigen Pass ab und gibt rechts raus auf Füllkrug. Der sieht den in der Mitte startenden Kownacki und spielt einen tollen Pass in den Lauf des Neuzugangs von Fortuna Düsseldorf. Der Laufweg steht zwar zu, aber nach einer Drehung ist der Passweg auf Ducksch frei – nur kann der den Ball frei vorm Tor nicht kontrollieren. Das wäre wohl das 2:0 gewesen.

49. Min: Straßburg greift mit Tempo an, aber Bittencourt leitet mit einem genialen Tackling den Gegenzug ein. Ducksch schickt Füllkrug mittig in den Strafraum, der Abschluss aus etwa 15 Metern geht knapp am langen Eck vorbei.

46. Min: Keine 20 Sekunden sind gespielt, da bekommt Delaine den Gelben Karton unter die Nase gehalten. Er hatte Opitz umgetreten, vertretbare Entscheidung.

Werder Bremen gegen Racing Straßburg – Testspiel im Liveticker: Halbzeit zwei läuft!

46. Min: Es geht weiter! Der letzte Anpfiff des Tages!

19.31 Uhr: Genug ausgeruht, die Spieler kehren zurück auf die grüne Wiese des Stade de la Meinau.

19.16 Uhr: Und das war es für den Moment! Werder nimmt eine knappe 1:0-Führung mit in die Kabine, da Jens Stage beim Fehler von Sels wach war und einen missratenen Pass über die Linie drückt. Insgesamt aber verdient, da Werder leichte Feldvorteile hatte und auch die etwas gefährlichere Mannschaft war.

44. Min: Ein zweiter Ball nach einer Racing-Ecke wird gefährlich. Die Flanke aus dem rechten Halbfeld segelt scharf vor das Werder-Tor, wo Pieper zur Sicherheit zur Ecke klärt. Die bringt nichts ein.

42. Min: Nach einer kurzen Auszeit, die sich das Spiel gerade genommen hat, ist es Deminguet, der mit einem Schlenzer von halbrechts aufs Tor aufhorchen lässt. Der Ball aber geht dann doch ein gutes Stück über das Tor von Pavlenka.

37. Min: Ein etwas zu kurzer Rückpass von Pieper bringt Pavlenka in Bedrängnis, der aber zum Glück für Werder klären kann.

Werder Bremen gegen Racing Straßburg – Testspiel im Liveticker: Jens Stage bestraft bösen Torwart-Patzer

36. Min: Der nächste richtig schöne Angriff über links von Werder! Werder kombiniert sich über links fein durch, Jung schickt Ducksch auf die Reise, der links in den Strafraum und Richtung Tor zieht, doch statt eines Abschlusses den Ball in die Mitte auf Kownacki sucht. Den Querpass fängt Racing locker ab.

34. Min: Tor für Werder! Ein klassisches Kacktor zum 1:0, und Stage ist der Nutznießer! Torhüter Sels bekommt den Ball nach einem kurz ausgeführten Abstoß postwendend zurück und spielt dann einen blinden Ball flach in die Mitte. Dort kommt Stage angerauscht und drückt das Leder im Rutschen aus 16 Metern direkt ins Tor.

32. Min: Den fälligen Freistoß bringt Ducksch scharf auf den zweiten Pfosten, natürlich auf Füllkrug, der den Ball in Bedrängnis stark mit der Brust annimmt, und dann aus spitzem Winkel mit einem Heber abschließt, der zur Ecke geklärt wird.

30. Min: Deminguet sieht die Gelbe Karte, weil er etwas zu rüde in den Zweikampf gegen Bittencourt geht. Der liegt nun auf dem Platz und wird behandelt, es dürfte aber gleich weitergehen.

27. Min: Pieper blockt einen wuchtigen Distanzschuss von Prcic mit dem Körper ab. Der Nachschuss von Delaine außen geht drüber.

26. Min: Dank der Fans beider Team fühlt es sich auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen mehr nach einem richtigen Fußballspiel an.

24. Min: Werder kommt besser ins Spiel. Zunächst gewinnen die Gastgeber die Kugel tief in der eigenen Hälfte, aber Werder setzt intensiv nach und holt sich den Ball zurück. Von rechts flankt Stage auf Füllkrug am Fünfer, Torhüter Sels wirft sich in die Hereingabe und begräbt die Kugel unter sich.

21. Min: Bittencourt fängt einen Ball der Franzosen in deren Vorwärtsbewegung ab und will Füllkrug einsetzen, aber die Racing-Abwehr verhindert, dass Ball und Spieler zueinander finden.

20. Min: Der Freistoß ist ungefährlich, aber Racing setzt sich am Strafraum fest. Nach mehreren zaghaften Versuchen ist es Nyamsi, der Pavlenka per Kopf zur ersten Parade zwingt.

Werder Bremen gegen Racing Straßburg – Testspiel im Liveticker: Beide Teams tasten sich ab

18. Min: Pieper verursacht gegen Bellegarde einen Freistoß fünf Meter von der Grundlinie entfernt auf der linken Straßburger Angriffsseite.

15. Min: Nach einem Foul an Bittencourt gibt es Freistoß für Bremen. Ducksch bringt den Ball auf den erneut freien Füllkrug, aber noch bevor das Spielgerät den Schädel des Nationalspielers berührt, ertönt die Pfeife des Schiedsrichters: Offensivfoul.

12. Min: Die Ecke ist auch nicht ungefährlich! Ducksch bringt den Ball von rechts rein, Pieper verlängert am ersten Pfosten auf Stage, der am zweiten Pfosten den Ball nur knapp übers Tor köpft.

11. Min: Erste starke Szene von Werder: Stark chippt den Ball hoch in den Strafraum, wo der eingelaufene Füllkrug den Ball mit dem Rücken zum Tor per Kopf für Ducksch ablegt. Der wird beim Abschluss geblockt, es gibt Ecke.

9. Min: Aktuell bestimmt Straßburg hier das Geschehen, hat viel Ballbesitz, ohne dabei aber drückend oder nennenswert gefährlich zu werden. Ballgewinne von Werder sind in der Regel recht schnell wieder Geschichte.

7. Min: Straßburg gewinnt die Kugel im Mittelfeld und kommt über die linke Seite. Dort scheut Opitz den Zweikampf nicht und sorgt durch sein Eingreifen für den Ballgewinn.

2. Min: Emanuel Emegha wird über rechts geschickt und dringt in den Strafraum ein. Sein Querpass in die Mitte wird aber von Amos Pieper abgefangen und zur Ecke geklärt. Die bringt dann nichts ein.

1. Min: Werder spielt erneut in den weißen Trikots, bei Racing dominiert wieder die Farbe Blau.

1. Min: Der Ball roll. Schon wieder.

18.28 Uhr: ... und da kommen sie. Schon wieder.

18.23 Uhr: Ernst wird es für beide Teams in einer Woche: Werder spielt heute in einer Woche um 15.30 Uhr in der ersten Pokalrunde bei Drittligist Viktoria Köln. Einen Tag später startet in Frankreich die Ligue 1, wo Racing Olympique Lyon empfängt.

18.16 Uhr: Übrigens: Die Werder-Spieler sind beim Betreten des Platzes zum Aufwärmen mit lauten Pfiffen begrüßt worden. Die Fans von Racing nehmen das hier offenbar sehr ernst. Aber beruhigend: Die anwesenden Werder-Fans haben dagegengehalten und ihrer Mannschaft einen standesgemäß warmen Empfang bereitet. Mal schauen, wie sich das Geschehen während der 90 Minuten auf den Rängen darstellt.

Werder Bremen gegen Racing Straßburg – Testspiel im Liveticker: Die Aufstellungen sind da!

18.15 Uhr: Auch Straßburg schickt elf Spieler aufs Feld. Hier zunächst die Namen, die sich möglicherweise so sortieren könnten: Sels – Guilbert, Doukouré, Nyamsi, Sylla, Delaine – Deminguet, Bellegarde, Prcic – Diallo, Emegha. Auf der Bank sitzen zu Beginn Chahiri, Dumay, El Mourabet, Ferro, Gameiro, Laykoubi, Sebas und Tutu.

18.08 Uhr: Werder beginnt, wie bereits vorhin kurz angerissen, mit folgendem Startpersonal: Pavlenka – Pieper, Stark, Rapp – Opitz, Bittencourt, Stage, Jung – Kownacki, Füllkrug und Ducksch. Auf der Bank nehmen vorsichtshalber Platz: Löpping, dos Santos Haesler (ET) und Angelidis (ET).

18.04 Uhr: Erneut wärmen sich zwei Mannschaften auf dem Rasen des Stade de la Meinau auf. Diesmal sind allerdings, nachdem das 3:3 im ersten Testspiel zwischen den Gastgebern Racing Straßburg und Werder Bremen noch vor leeren Rängen stattgefunden hat, bereits einige Tausend Zuschauer im Stadion zugegen und schauen den Profis beim Aufwärmen zu. In knapp 25 Minuten beginnt das zweite Testspiel beider Vereine, natürlich mit gänzlich unterschiedlichen Mannschaften.

Weiter mit dem Spielbericht zum ersten Testspiel:

Werder Bremen gegen Racing Straßburg im Liveticker: Torreiches Remis – So lief das erste Testspiel des Tages

Straßburg / Bremen - Sechs Tore und am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden: Der SV Werder Bremen hat im ersten von zwei Testspielen gegen Racing Straßburg am Samstag 3:3 (2:3) gespielt. Die von Ole Werner aufgebotene B-Elf geriet dabei vom Start weg ins Hintertreffen: Nach einer Ecke traf erst Lucas Perrin (5.), per Schuss aus der zweiten Reihe erhöhte Marvin Senaya (16.) – schon in der Anfangsphase stand es 0:2. Die Bremer, die in einem 3-4-3-System spielten, berappelten sich danach. Nach gelungenem Doppelpass mit Nick Woltemade gelang erst Oliver Burke (25.) der Anschlusstreffer, dann stellte Woltemade per Elfmeter, den Romano Schmid herausgeholt hatte, auf 2:2 (32.). Kurz vor der Pause gingen die Hausherren wieder in Führung: Nach einem langen Ball unterlief Justin Njinmah ein technischer Fehler bei der Ballannahme, Lebo Mothiba hatte schließlich nach einem Querpass in die Mitte leichtes Spiel (45.) – 2:3 zur Pause.

In der zweiten Hälfte ging es weitaus gemächlicher zur Sache, Chancen wurden zur Mangelware, beiden Teams gelang offensiv fast nichts mehr. In der 70. Minute schaffte Werder Bremen dann noch den Ausgleich: Beim Versuch, den Keeper zu umkurven, wurde Njinmah von den Beinen geholt – den fälligen Strafstoß verwandelte der Gefoulte selbst. Um 18.30 Uhr steigt im Stade de la Meinau von Straßburg das zweite Testspiel gegen den französischen Erstligisten, dann zeigt sich Werders A-Elf. Das letzte Testspiel der Vorbereitungsphase ist die Generalprobe für das Erstrundenspiel gegen Viktoria Köln am kommenden Samstag. (han)

Werder Bremen: Zetterer – Salifou, Veljkovic, Röcker – Burke, Groß, Gruev, Mbom – Njinmah, Woltemade, Schmid.

Weiter mit dem Liveticker zum ersten Testspiel:

Werder Bremen gegen Racing Straßburg: Das erste Testspiel im Liveticker nachlesen

17.19 Uhr: Und nun ist die Partie beendet! 3:3 heißt es nach 90 weitestgehend unterhaltsamen Minuten zwischen Racing Straßburg und Werder Bremen.

90.+1: Wir befinden uns bereits in der Nachspielzeit.

89. Min: Woltemade wird kurz angespielt von Gruev, verliert vorm Strafraum die Kugel ab. Dann rollt der französische Konterzug, dessen Lokführer ist der eingewechselte Nzingoula, der sich vor Zetterer freiläuft, dann aber beim Abschluss vom stark reingrätschenden Mbom am Torerfolg gehindert wird. Dickste Chance für Straßburg in Halbzeit zwei!

88. Min: Njinmah wird links am Sechzehner gefoult, Gruev wird einen Freistoß reinbringen.

86. Min: Auch die ersten Werder-Fans sind mittlerweile im Stade de la Meinau eingetroffen.

85. Min: Mbom zwischen Himmel und Hölle. Erst erarbeitet er sich im Strafraum stark den Ball im Zweikampf, dann gibt er ihn mit einem schlampigen Pass wieder ab. Dadurch kommt Mothiba zum Abschluss, der den Ball aber deutlich übers Tor setzt.

81. Min: Frühbucher sein, das lohnt sich: Die ersten Zuschauer strömen in das Stadion. Sie bekommen damit noch die letzten Minuten des eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindenden Spiels zu sehen, also noch ein bisschen mehr Fußball für ihr Eintrittsgeld.

79. Min: Burke arbeitet fleißig mit nach hinten und holt in höchster Not einen Eckball heraus. Den angelt sich Zetterer dann, da der Ball zu nah vors Tor geschlagen wird. Gefahr bereinigt.

76. Min: Das muss eigentlich das 4:3 für Werder sein! Njinham ist plötzlich auf und davon, Groß hatte ihn geschickt, und läuft links auf den Fünfer, könnte in die Mitte auf den völlig freien Woltemade ablegen, probiert es dann aber selber. Pierre hält.

73. Min: Jetzt dringt Gruev rechts in den Sechzehner ein, seine Flanke fliegt aber an Freund und Feind vorbei.

72. Min: Jetzt will Bremen die Führung! Burke bricht auf rechts durch und gibt scharf und flach in die Mitte, wo Mbom angerauscht kommt, aber gestört wird und die Kugel aus kurzer Distanz deshalb nicht gedrückt bekommt. Gute Szene!

Werder Bremen gegen Racing Straßburg – Testspiele im Liveticker: Justin Njinmah wird gefoult und trifft cool vom Punkt

70. Min: Njinmah tritt selbst an und verwandelt sicher zum 3:3! Damit haben die beiden Youngster in der Offensive vom Punkt Nervenstärke bewiesen.

70. Min: Elfmeter für Werder! Woltemade legt die Kugel ab auf Schmid, der Njinmah auf die Reise schickt. Der nimmt Tempo auf und zieht in den Strafraum. Dort wird er vom eingewechselten Torhüter Pierre gefoult, klare Sache.

69. Min: Ungefährlich.

69. Min: Eckball für Straßburg.

65. Min: Zetterer muss weit aus seinem Kasten kommen, um einen Ball vor seinem Gegenspieler zu klären.

64. Min: Niveau und Unterhaltungswert haben spürbar abgenommen. Erst verliert Njinmah links erneut einen Ball, zwei Franzosen haben viel Grün vor sich, aber der Pass auf den durchstartenden Mitspieler missrät komplett und trudelt ins Toraus.

62. Min: Burke wird rechts geschickt und sucht den Weg in den Strafraum. Er will den Ball in den Rückraum geben, aber der Rückpass bleibt an einem Paar Abwehrbeine hängen. Schade!

Werder Bremen gegen Racing Straßburg – Testspiele im Liveticker: Wenig Spektakel in der zweiten Halbzeit

60. Min: Njinmah verliert links den Ball, aber Salifou hat aufgepasst und angelt sich den Steilpass mit seinen langen Beinen.

59. Min: Auf der Gegenseite muss Zetterer sich hinschmeißen und eine ansonsten gefährliche Hereingabe vor dem Stürmer klären.

58. Min: Freistoß Werder links zwischen Sechzehner und Seitenlinie. Schmid hebt den Arm und zieht den Ball direkt aufs Tor. Auch diesen Ball fängt Racings Schlussmann.

57. Min: Zetterer wird konsequent von erst einem, dann zwei Gegenspielern angelaufen. Mit einer Körpertäuschung verschafft er sich cool Platz und bringt den Ball dann zu seinen Mitspielern.

55. Min: Nur knapp verpasst Veljkovic den Ball nach einer Freistoßflanke von Gruev aus dem Halbfeld. Bellaarouch pflückt den Ball runter.

53. Min: Nächster Abschluss Straßburg, diesmal aus der zweiten Reihe und halbrechts vorm Sechzehner, Zetterer packt locker zu und begräbt das Spielgerät unter sich.

52. Min: Der Freistoß geht deutlich drüber und weit am Tor vorbei. Der Winkel war für einen direkten Versuch aber auch etwas zu spitz.

51. Min: Werder setzt sich am Straßburger Sechzehner fest und unternimmt den Versuch, über Burke, Woltemade und Gruev in den Strafraum zu kommen. Woltemade läuft sich letztlich aber gegen drei Franzosen fest, daraus wird ein Konter, der mit einem Freistoß vor der Grundlinie des Werder-Tores für Straßburg endet.

48. Min: Und das Spiel beginnt direkt mit einer längeren Verletzungsunterbrechung. Senaya wird behandelt, für den Straßburger dürfte es aber weitergehen.

46. Min: Das Spiel läuft wieder. Hoffen wir auf weiterhin gute Unterhaltung.

16.31 Uhr: Die Teams kehren zurück aufs Feld.

Werder Bremen gegen Racing Straßburg – Testspiele im Liveticker: Werder liegt zur Pause zurück

16.20 Uhr: Tja, was soll man davon halten? Es ist ein bislang interessantes Spiel, das vor allem aus den Unkonzentriertheiten in beiden Abwehrreihen seinen Unterhaltungswert zieht. Werder ist das etwas aktivere, wenn auch nicht unbedingt bessere Team. Wir sind gespannt, ob die zweite Hälfte mithalten kann.

16.16 Uhr: Durchatmen, denn es war die letzte nennenswerte Aktion in dieser ersten Hälfte!

44. Min: 3:2 für Racing! Es bleibt unterhaltsam, aber diesmal ist Werder wieder das Team, das unfreiwillig dafür sorgt. Njinmah unterschätzt tief in der eigenen Hälfte einen langen Ball, bekommt ihn dann nicht unter Kontrolle, sodass Aholou dazwischenspritzen kann, sich die Kugel schnappt und in der Mitte den blanken Mothiba bedient. Der schweißt aus kurzer Distanz ein.

43. Min: Der nächste gute Angriff von Werder. Burke bekommt links im Sechzehner den Ball, hebt den Kopf und gibt zurück in die Mitte, wo Gruev angerauscht kommt den Ball in den Himmel donnert.

41. Min: Diesen Eckball möchte Racing bestimmt schnell vergessen: Kurz ausgeführt, aber Schmid ist wach und erläuft die Kugel direkt, daraus wird ein gefährlicher Konter, den Racing erst im eigenen Sechzehner gelöscht bekommt.

40. Min: Nun aber mal wieder ein Abschluss von Straßburg, den Salifou links im Sechzehner zur Ecke abgrätscht.

38. Min: Die ersten Minuten musste einem ja fast angst und bange werden, wenn man es mit den Bremern hält. Mittlerweile aber haben sich die Gäste in die Partie gebissen, der Ausgleich ist verdient, und Werder will mehr, spielt konsequent nach vorne.

34. Min: Salifou mit dem Papst in der Tasche! Er sieht sich plötzlich als letzter Mann vorm Sechzehner im direkten Zweikampf, weil er bei der Ballannahme zu lange braucht und dann die Kugel zu lange hält. Sein Gegenspieler attackiert konsequent, hat den Ball schon gefühlt, aber irgendwie bekommt Salifou noch das lange Bein dazwischen und angelt sich den Ball zurück.

Werder Bremen gegen Racing Straßburg – Testspiele im Liveticker: 2:2 nach 0:2 dank Oliver Burke und Nick Woltemade

32. Min: Tor für Werder! Woltemade nimmt sich der Sache an und verwandelt trocken links unten! Alles wieder auf Anfang damit.

32. Min: Strafstoß für Werder! Schmid erläuft einen zu kurzen Rückpass, Bellaarouch geht nur zaghaft zur Kugel. Als der Österreicher sie hat, reißt ihn der Keeper um. Klare Sache.

30. Min: Wären schon jetzt Zuschauer im Stadion, sie dürften sich über ein sehr flottes, unterhaltsames Testspiel freuen.

29. Min: Romano Schmid mit dem nächsten Abschluss, aber auch sein Schuss aus 13 Metern halbrechter Position landet in den Armen von Bellaarouch.

27. Min: Und nur wenige Zeigerumdrehungen nach dem Anschlusstor eröffnet sich für Woltemade die Chance auf den schnellen Ausgleich! Einen hohen, langen Ball nimmer er am Sechzehner mit dem langen Bein runter, er zieht rechts aufs Tor, aber der Winkel wird zu spitz, da der Torhüter ihn abdrängt und den Versuch von der Grundlinie dann auffängt.

25. Min: Da ist das Anschlusstor für Werder, nur noch 1:2! Burke leitet seinen Treffer selber ein, indem er Woltemade anspielt, der sich geschickt am Sechzehner um seinen Gegner dreht und den Ball in den Lauf von Burke zurückstreichelt, der halbrechts aus wenigen Metern die Nerven behält und präzise ins lange Eck trifft!

24. Min: Für Bellaarouch geht es übrigens weiter, und er muss einen langen Schlag auspacken, da Werder gerade konsequent den ballführenden Spieler anläuft und so Racing immer weiter nach hinten drückt.

20. Min: Racing-Keeper Bellaarouch liegt auf dem Boden und muss behandelt werden. Die Pause kommt den Bremern wohl ganz gelegen, die sich nun noch einmal taktisch ein wenig umsortieren können.

Werder Bremen gegen Racing Straßburg – Testspiele im Liveticker: Werder wirkt unsortiert, Racing erhöht

18. Min: Man muss sagen, dass das schon verdient ist. Werder findet nicht so richtig ins Spiel, die Franzosen wirken dagegen sehr spielfreudig und nutzen die Angebote der Grün-Weißen gut aus.

16. Min: Das geht zu leicht – 0:2 aus Werder-Sicht! Der Torschütze, es ist Senaya, hält die Kugel auf dem rechten Flügel, zieht vorm Sechzehner nach innen, wackelt die Abwehr aus und schließt wuchtig flach ins kurze Eck ab.

14. Min: Groß spielt einen feinen Ball links raus auf Mbom. Der gibt in die Mitte, der Kopfball von Burke ist relativ leichte Beute für den Schlussmann.

9. Min: Die Ecke wird sogar zu einem Konter, bei dem Zetterer erneut geprüft wird. Die Gastgeber beginnen hier sehr forsch, das war bereits der dritte gute Ball auf den Werder-Kaste – einer war drin.

8. Min: Ein Freistoß von der rechten Seite, getreten von Gruev, wird gefährlich! Er zieht ihn im hohen Bogen vor das Tor, Torhüter Bellaarouch kommt raus und bekommt die Fäuste dran, klärt aber nur zur Ecke. Die bringt nichts ein.

7. Min: Wir haben uns die Bremer Aufstellung nun genau angeschaut und würden Folgendes festhalten: Vor Michael Zetterer spielen Milos Veljkovic, Dikeni Salifou und Cimo Röcker in einer Dreierkette, auf den Flügeln spielen Oliver Burke und Manuel Mbom, Christian Groß und Ilia Gruev komplettieren auf der Doppel-Sechs das Vierer-Mittelfeld, davor spielen Justin Njinmah, Nick Woltemade und Romano Schmid in einem Dreiersturm.

Werder Bremen gegen Racing Straßburg – Testspiele im Liveticker: Frühes Gegentor für Werder

6. Min: Das geht nicht gut los – Racing trifft zum 1:0. Ein Eckball von der rechten Seite landet am Fünfer bei Lucas Perrin, der aus sechs, sieben Meter links einschießt. Denkbar ungünstig.

4. Min: Erste große Chance für Straßburg! Salifou verliert die Kugel als letzter Mann, Mothiba schnappt sich den Ball und läuft auf Zetterer zu. Der Winkel wird spitz, der Racing-Akteur scheitert aus kurzer Distanz am Werder-Keeper.

2. Min: Werder übernimmt hier direkt die Kontrolle und sucht sein Heil in der Offensive.

1. Min: Es hat schon etwas Gespenstisches, dem Spiel in dem großen, leeren Stadion zu folgen.

1. Min: Das Spiel läuft!

15.27 Uhr: ... und da kommen sie! Werder spielt in den weißen Auswärtstrikots, Racing läuft im blauen Dress auf.

15.19 Uhr: In einer Viertelstunde wird es für den im Prinzip zweiten Anzug von Werder ernst. Wir sind gespannt, ob sich dort der eine oder andere noch einmal mehr ins Schaufenster von Trainer Ole Werner spielen kann, zumal das Spiel gegen den Drittligisten Viktoria Köln eines ist, in dem Werder punktuell noch etwas ausprobieren könnte.

14.36 Uhr: Die Startaufstellung für das zweite, dann öffentliche Testspiel liegt uns auch bereits vor. Die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt heute in einer Woche im Pokal bei Viktoria Köln beginnt mit folgendem Personal: Pavlenka – Pieper, Stark, Jung – Bittencourt, Rapp, Stage, Opitz – Ducksch, Füllkrug und Kownacki.

14.27 Uhr: Und das Wichtigste reichen wir hiermit: Moin aus der DeichStube! Die Werder-Aufstellung für das erste Spiel am heutigen Samstag haben wir ja bereits verraten, die Startaufstellung von Racing kennen wir auch schon, zumindest nach Namen: Es starten Bellaarouch – Fila, Perrin, Senaya – Diarra, Sissoko, Aholou, Kandil – Nzingoula, Mothiba, und Tahmouch. Auf der Bank nehmen zunächst Chahiri, Dumay, El Mourabet, Ferro, Pierre, Laykoubi und Sebas Platz. Man mag es uns verzeihen: Die taktische Aufstellung von Racing ist rein geraten. Wir schauen im Laufe des Spiels mal, wie sich das auf dem Platz darstellt.

14.23 Uhr: Auf der Bank für das erste Testspiel sitzen lediglich drei Spieler: Die beiden Torhüter Eduardo Dos Santos Haesler, Spyros Angelidis sowie Abwehr-Talent Daniel Ihendu.

14.22 Uhr: Der SV Werder Bremen hat die Aufstellung für das erste Testspiel gegen Racing Straßburg bekanntgegeben - folgende Startelf schickt Trainer Ole Werner ins Rennen: Zetterer – Veljkovic, Groß, Salifou – Mbom, Gruev, Röcker – Schmid, Woltemade – Njinmah, Burke

Der SV Werder Bremen gegen Racing Straßburg im Liveticker: Es sind die letzten Tests der Vorbereitung! Anpfiff der beiden Testspiele im Straßburger Stade de la Meinau ist am heutigen Samstag um 15.30 Uhr und um 18.30 Uhr, der Live-Ticker startet hier gegen 14.30 Uhr mit der Startelf-Aufstellung des SVW und ersten Eindrücken aus Frankreich. Alle Tore, News und Infos vom Testspiel-Doppelpack gibt es dann hier live im Liveticker der DeichStube.

Weiter mit dem Vorbericht:

Werder Bremen vor Testspiel-Doppelpack gegen Racing Straßburg: „Echte Standortbestimmungen zum Abschluss“

Der SV Werder Bremen trifft am Samstag beim Testspiel-Doppelpack auf Racing Straßburg (15.30 Uhr und 18.30 Uhr im DeichStube-Liveticker). Es ist der letzte Test vor dem Saisonauftakt gegen Viktoria Köln. Der Vorbericht der DeichStube.

Bremen – Ziemlich genau einen Monat haben sie geschuftet. Am 5. Juli hatte Trainer Ole Werner seine Mannschaft erstmals nach der Sommerpause wieder gemeinsam auf dem Trainingsplatz versammelt, am 5. August neigt sich die Saison-Vorbereitung des SV Werder Bremen nun mit einem Testspiel-Doppelpack auswärts gegen Racing Straßburg dem Ende entgegen. Nach den Partien am Samstag (15.30 Uhr und 18.30 Uhr, im DeichStube-Liveticker) im Stade de le Meinau wird Werner im besten Fall wissen, im Zweifelsfall aber schätzen müssen, auf welchem Leistungsstand sich sein Team befindet.

Werder Bremen-Testspiel gegen Racing Straßburg im DeichStube-Liveticker: Letzter Härtetest vor dem Pflichtspiel-Auftakt

„Wir freuen uns nochmal auf zwei echte Standortbestimmungen zum Abschluss der Vorbereitung“, sagt Ole Werner vor den Spielen in Frankreich. Über jeweils 90 Minuten werden die in zwei Teams aufgeteilten Profis so intensiv gefordert wie in noch keinem anderen Testspiel der Vorbereitungsphase – es ist der letzte Schritt der Belastungssteigerung. „Für uns geht es nochmal darum, wieder näher an der Wettkampfhärte zu sein, weil es eine Woche später ernst wird“, sagt Werner. Mit dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Viktoria Köln (Samstag, 12. August) und dem Auftaktmatch der Bundesliga gegen den FC Bayern München (Freitag, 18. August) beginnt die Pflichtspielsaison für Werder Bremen.

Werder Bremens Testspiel gegen Racing Straßburg im DeichStube-Live-Ticker: Es wird eine Partie auf Augenhöhe erwartet

Racing Straßburg könnte dabei ein Gegner auf Augenhöhe sein. Während Werder Bremen in der vergangenen Saison Tabellen-13. wurde, schloss der Club aus dem Elsass, der von Weltmeister Patrick Vieira trainiert wird, die Spielzeit in der Ligue 1 auf Platz 15 ab. Der bekannteste Spieler im Kader der „Les Bleus“ dürfte der 36-jährige Kevin Gameiro sein, der in seiner Karriere vier Mal die Europa League gewann (drei Mal mit dem FC Sevilla, ein Mal mit Atletico Madrid). Aktuell als wertvollster Spieler im Kader der Franzosen gilt derweil Habib Diallo. Der senegalesische Nationalstürmer hat laut „transfermarkt.de“ einen Marktwert von 18 Millionen Euro – fünf Millionen mehr als Werder-Star Niclas Füllkrug. Auch insgesamt übertrumpft der Straßburger Kaderwert (106,55 Millionen Euro) den der Bremer (97 Millionen Euro).

Unabhängig von allen Zahlen erwartet Ole Werner, der weiterhin auf Mitchell Weiser, Naby Keita, Marco Friedl und Felix Agu verzichten muss, in Straßburg eine „insgesamt fußballerisch sehr starke Mannschaft, auch mit viel Tempo im vorderen Bereich“. Es wird eben nochmal ein echter Härtetest, nachdem Werder Bremen in den bisherigen Testspielen gegen die SV Drochtersen/Assel (2:1), den VfB Oldenburg (3:1), den FC Toulouse (5:2), RB Leipzig (0:0) und Ipswich Town (1:1) noch ungeschlagen geblieben ist. (han)