Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart im Live-Ticker: Keine Tore in der ersten Halbzeit

Werder gegen Stuttgart im Liveticker

+ © nordphoto / gumzmedia Werder Bremen im Liveticker gegen den VfB Stuttgart: Kapitän Marco Friedl haut sich rein. © nordphoto / gumzmedia

Der SV Werder Bremen im Live-Ticker gegen den VfB Stuttgart: Alle Tore, News und Infos zum Bundesliga-Spiel gibt es hier live im Liveticker der DeichStube. Aktueller Spielstand 0:0

<<< LIVE-TICKER AKTUALISIEREN >>>

16.18 Uhr: Und dann ist Pause. 0:0 nach 45 Minuten. Werder ist nach schwacher Anfangsphase immer besser reingekommen und hatte die besseren Chancen. Kurz vor der Pause zeigte sich aber auch Stuttgart nochmal gefährlich vor dem Bremer Tor.

Werder Bremen gegen VfB Stuttgart im Live-Ticker: 0:0 nach 45 Minuten

45.+1 Min: Zwei gute Möglichkeiten für Stuttgart. Erst scheitert Führich an Pavlenka. Nach der Ecke köpft Pfeiffer knapp drüber.

45. Min: Zwei Minuten Nachspielzeit gibt es.

43. Min: Werder ist hier längst am Drücker. Eine Führung für die Bremer wäre nicht unverdient.

42. Min: Ducksch macht es und schießt den Ball auf die Torwartecke. Der Ball zischt knapp rechts vorbei.

41. Min: Es bleibt beim Freistoß. Gute Position.

40. Min: Jetzt ist Niklas Schmidt durch, wird aber von Stuttgarts Verteidigern noch eingeholt und wird dann kurz vor dem Sechzehner gefoult. Oder war der sogar im Sechzehner? Die Szene wird überprüft.

38. Min: Niklas Schmidt sieht die gelbe Karte.

37. Min: Der VfB lässt sich auch mal wieder vorne blicken. Anton schießt den Ball aus knapp 20 Metern links vorbei.

35. Min: Der Ball liegt im Stuttgarter Tor, der Treffer zählt aber nicht. Füllkrug hat den Ball eingenickt, aber vorher Gegenspieler Ito geschubst. Wohl die richtige Entscheidung von Schiri Willenborg.

Werder Bremen gegen VfB Stuttgart im Live-Ticker: Kopfball-Tor von Niclas Füllkrug zählt nicht

34. Min: Werder kommt über rechts. Ducksch köpft den Ball nach einer Flanke deutlich rechts vorbei.

31. Min: Schmidt macht es direkt. Sein Schuss wird zur Ecke abgefälscht. Diese Spieler die Bremer kurz raus. Nach einer Ducksch-Flanke folgt die nächste Ecke. Werder setzt sich vorne fest. Die zweite Ecke klären die Schwaben.

30. Min: Bittencourt zieht 25 Meter vor dem Tor ein Foul. Ordentliche Freistoßposition für Werder.

29. Min: Gerade ist wenig los auf dem Platz. Beide Teams neutralisieren sich. Werder lässt hinten jetzt deutlich weniger zu als noch in der Anfangsphase.

25. Min: Werder spielt sich gut durch. Füllkrug legt rechts auf Schmidt weiter. Der wird gerade noch abgedrängt. Da hätte er seinen Körper cleverer reinstellen können.

23. Min: Bitter für den VfB: Stuttgarts Stürmer Guirassy liegt im Mittelfeld am Boden. Er muss raus, für ihn kommt Luca Pfeiffer.

21. Min: Ein Schuss von Schmidt wird von Endo geblockt. Ducksch hatte vorgelegt.

20. Min: Bremen ist drin im Spiel, Werder hat jetzt mehr Ballbesitz und zeigt sich immer häufiger in der Stuttgarter Hälfte.

16. Min: Und wieder kommt Werder. Füllkrug chippt den Ball in den Sechzehner. Haraguchi kann gerade so vor Jung klären. Der war schon einschussbereit.

Werder Bremen gegen VfB Stuttgart im Live-Ticker: Leonardo Bittencourt verpasst Führung

15. Min: Na endlich: Die erste große Werder-Chance. Bittencourt kommt links zum Abschluss. Stuttgarts Torwart Müller pariert stark.

13. Min: Gelbe Karte für Anton. Stuttgarts Verteidiger hält gegen Jung drauf und wird verwarnt. Richtige Entscheidung vom Schiedsrichter.

12. Min: Die ersten Minuten gehen hier klar an den VfB. Werder ist noch überhaupt nicht im Spiel.

11. Min: Erneutes Foul von Groß. Wieder kommt er zu spät und foult Guirassy.

8. Min: Riesenfehler von Pavlenka. Er schafft es nicht, den Ball wegzuschießen und trifft den Ball nicht. Guirassy klaut sich die Kugel. Pavlenka macht seinen Fehler mit einer Parade wieder gut.

7. Min: Stuttgart ist aktiver. Werder hatte bis jetzt kaum den Ball.

6. Min: Dicker Bock von Stark. Er spielt den Ball in den Fuß von Führich, der schießt den Ball aus zehn Metern über das Tor. Gute Chance

5. Min: Groß kommt im Mittelfeld zu spät. Er grätscht seinen Gegenspieler um, kommt um die gelbe Karte aber herum.

4. Min: Werder wartet bei Stuttgarter Ballbesitz ab. Sie greifen erst ab der Mittellinie an.

3. Min: Erster Schuss der Schwaben. Guirassy prüft Pavlenka aus 16 Metern. Der hat den Ball im Nachfassen.

2. Min: Stuttgart läuft früh an. Pavlenka wird zu einem langen Ball gezwungen.

1. Min: Die Bremer spielen lachsfarbend von rechts nach links.

Werder Bremen gegen VfB Stuttgart im Live-Ticker: Das Spiel läuft

1. Min: Der Ball rollt.

15.28 Uhr: Und da sind sie auch schon. Jetzt gehts raus auf den Platz. In wenigen Augenblick pfeift Willenborg das Spiel an.

15.24 Uhr: Die Spieler beider Mannschaften sind mittlerweile in der Kabine. Gleich gehts raus auf den Rasen.

15.20 Uhr: Etwa 4500 Werder-Fans haben die lange Reise in den Süden der Republik auf sich genommen. 625 Auto-Kilometer liegen zwischen den beiden Stadien.

15.16 Uhr: In weniger als einer Viertelstunde geht es auch schon los in der verregneten Mercedes-Benz-Arena. Werder ist aufgrund der Tabellensituation der leichte Favorit.

15.15 Uhr: Bremens Stürmer Füllkrug steht bei 13 Saisontoren, nach 18 Spielen. Mehr hat in der Vergangenheit nur Ailton erzielt. Er hatte mal 18 Tore nach 18 Spielen auf dem Konto.

15.13 Uhr: Bremens Neuzugang Maximilian Philipp steht nicht im Kader. Er hat Probleme am Sprunggelenk.

Werder Bremen gegen VfB Stuttgart im Live-Ticker: Etwa 4500 Werder-Fans in Stuttgart dabei

15.10 Uhr: Und weiter sagt Werner: „Die Grundordnung bleibt unverändert. Bittencourt übernimmt die Rolle von Mitch Weiser. Wir müssen als Mannschaft gut verteidigen.“ Für Sandro Wagner ist Weiser übrigens „ein Nationalspieler“.

15.08 Uhr: Jetzt steht Ole Werner beim Interview. „Auf der einen Seite ist es schade. Aber Burkes Leistung wurde etwas schwächer. Wir haben mit Maximilian Philipp einen offensiv-flexiblen Spieler dazubekommen“ sagt er über die personellen Änderungen vor ein paar Tagen.

15.06 Uhr: Werder spielt heute übrigens in Lachs-Farben. Den letzten Auswärtssieg holten die Bremer eben in diesen Lachs-Farben. Das war beim Sieg in Hoffenheim.

Werder Bremen gegen VfB Stuttgart im Live-Ticker: Dauerregen in der Mercedes-Benz-Arena

15.03 Uhr: Bruno Labbadia steht im On-Field-Interview bei Dazn. Es herrscht übrigens Dauerregen im ehemaligen Gottlieb-Daimler-Stadion. „Bremen ist eine eingespielte Truppe. Sie haben sich gefunden. Da sieht man klare Abläufe. Eingespieltheit ist in der Bundesliga Goldwert“, sagt der Stuttgarter Coach über die Norddeutschen.

14.56 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist Frank Willenborg aus Osnabrück. Seine Assistenten an der Seitenlinie sind Arne Aarnink und Sascha Thielert. Vierter Offizieller ist Benedikt Kempkes. Im Video-Keller sitzen Christian Dingert und Frederick Assmuth.

14.53 Uhr: Einen leichten Vorteil könnte Werder haben, da der VfB unter der Woche ran musste. Die Schwaben gewannen durch zwei späte Treffer am Dienstag in Paderborn. Werder konnte sich dagegen ausruhen

14.51 Uhr: Auf Bremer Seite fällt heute Mitchell Weiser aus. Der Rechtsverteidiger ist einer der absoluten Leistungsträger im System von Ole Werner. Bittencourt ersetzt ihn heute. Vor allem offensiv erhoffen sich die Bremer von ihm Kreativität.

14.48 Uhr: Insgesamt trafen beide Mannschaften 107 Mal aufeinander. Stuttgart gewann 38 Duelle, Werder 35. Ein Unentschieden gab es 34 Mal. Wir hoffen, dass Werder heute den 36. Sieg einfahren kann.

14.46 Uhr: Der letzte Sieg des SV Werder in Stuttgart liegt schon fast zehn Jahre zurück. Im Februar 2013 traf beim 4:1-Sieg unter anderem Kevin De Bruyne

14.38 Uhr: Das Spiel heute hat enorme Wichtigkeit: Der Tabellenzehnte Werder kann heute mit einem Sieg den Vorsprung auf den 16. Stuttgart auf elf Punkte erhöhen. Mit dem Abstiegskampf müsste man sich dann vorerst nicht beschäftigen. Andersrum kann der VfB, der sicher 16. bleiben wird, den Abstand auf Werder auf fünf Punkte verkürzen.

14.36 Uhr: Auf der Stuttgarter Bank sitzen Bredlow (Ersatztorwart), Sosa, Stenzel, Vagnoman, Zagadou, Egloff, Gil Dias, Kastanaras, Pfeiffer.

Werder Bremen gegen VfB Stuttgart im Live-Ticker: Die Aufstellungen sind da

14.35 Uhr: Bruno Labbadia schickt seine Mannschaft wohl in folgender Formation auf den Platz: Müller – Anton, Mavropanos, Ito, Nartey – Karazor - Haraguchi, Endo – Perea, Guirassy, Führich.

14.33 Uhr: Auf der Bremer Bank nehmen Platz: Ersatztorwart Zetterer, Buchanan, Chiarodia, Veljkovic, Berger, Gruev, Salifou, Dinkci.

14.30 Uhr: Und so schickt Ole Werner sein Team heute ins Rennen: Pavlenka – Stark, Pieper, Friedl – Bittencourt, Groß, Jung – Stage, Schmidt – Ducksch, Füllkrug

14.22 Uhr: In wenigen Minuten erwarten wir hier auch schon die Aufstellungen beider Mannschaften.

14.20 Uhr: Herzlich Willkommen zum Live-Ticker in der Deichstube. Heute kämpft Werder Bremen um drei wichtige Punkte beim VFB Stuttgart. Die Bremer haben so eben den Rasen in der Mercedes-Benz-Arena erkundet.

Bremen – Verfolgt den SV Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart im Live-Ticker! Anpfiff in der Mercedes-Benz Arena ist am heutigen Sonntag um 15.30 Uhr, der Liveticker startet hier gegen 14.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Alle Tore, News und Infos zum Bundesliga-Spiel gibt es hier live im Ticker der DeichStube.

Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart – der Vorbericht:

Ole Werners Mathematik vor VfB Stuttgart: Werder Bremen braucht keinen Taschenrechner, sondern nur noch 16 Punkte

Der SV Werder Bremen um Trainer Ole Werner muss am Sonntag (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) beim VfB Stuttgart ran und dabei auf ein paar wichtige Spieler verzichten. Der Vorbericht der DeichStube.

Bremen – Nein, nein – es mache nun wirklich keinen Sinn, schon vor einem 19. Spieltag „groß auf die Tabelle zu schauen und den Taschenrechner rauszuholen“, betont Ole Werner. Wohl wissend, dass sein SV Werder Bremen mit einem Sieg am Sonntag beim VfB Stuttgart (15.30 Uhr im DeichStube-Live-Ticker) den Abstand zur Abstiegszone in der Fußball-Bundesliga von jetzt schon guten acht auf stolze elf Punkte vergrößern könnte. Doch diese Rechnung kommt dem Trainer viel zu früh, „die Saison ist ja gerade erst halb rum“. Doch ganz ohne Mathematik geht es auch bei einem Ole Werner nicht, was er aber mal eben so im Kopf ausrechnet: „Wir brauchen mindestens noch 16 Punkte, um in der Liga zu bleiben. So lange vorne keine Vier steht, müssen wir uns um nichts anderes Gedanken machen.“

Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart im Live-Ticker: Ole Werner befürchtet keinen Spannungsabfall bei seinen Spielern

Das ist auch gleichzeitig die Antwort darauf, ob Werder Bremen nach dem Sieg gegen den VfL Wolfsburg und einem sicheren Platz zehn im Niemandsland der Tabelle nun etwas entspannter sein könnte. „Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee kommen könnte, Spannung zu verlieren – nullkommanull! Wir wissen einfach, dass jede Woche von uns 100 Prozent gefordert sind. Ansonsten geht es in die falsche Richtung. Wir sind gerade einmal den halben Weg gegangen“, stellt Ole Werner unmissverständlich klar. Für einen Aufsteiger laufe es gut, aber eine Garantie auf den angepeilten Klassenerhalt würde das nun wirklich nicht bedeuten.

Und schon gar nicht solle jemand auf die Idee kommen, den nächsten Gegner zu unterschätzen. Der VfB Stuttgart steht mit gerade einmal 16 Zählern auf Rang 15 – punktgleich mit dem VfL Bochum auf dem Relegationsplatz. Als Feuerwehrmann ist in der langen Winterpause ein gewisser Bruno Labbadia verpflichtet worden. Der ehemalige Profi von Werder Bremen hat schon so manchem Traditionsclub aus der Patsche geholfen. Bei seiner jüngsten Mission wartet er in der Liga allerdings noch auf einen Sieg. Der 1:2-Niederlage bei RB Leipzig folgten Unentschieden gegen Hoffenheim (2:2) und Mainz (1:1).

Schon gelesen? So könnte die Startelf-Aufstellung von Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart aussehen!

Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart im Liveticker: Ole Werner warnt vor „sehr kompaktem und sehr aggressivem“ Gegner

Da tat der 2:1-Erfolg unter der Woche im DFB-Pokal-Achtelfinale beim Zweitligisten SC Paderborn schon richtig gut. „Der VfB ist seit dem Winter sehr gut drauf. Für die Leistung, die sie gezeigt haben, haben sie zu wenig Punkte geholt“, urteilt Ole Werner. Wie genau sich die Schwaben unter Labbadia im Vergleich zu Vorgänger Pellegrino Matarazzo spielerisch verändert haben, mag der Coach des SV Werder Bremen zwar nicht so gerne beschreiben, erklärt den Gegner aber dennoch ausführlich: „Der VfB verteidigt sehr kompakt und sehr aggressiv. Im eigenen Ballbesitz versuchen sie, die Geschwindigkeit, die sie auf allen Positionen haben, in die Waagschale zu werfen. Sie wollen aus hektischen Spielphasen heraus gefährlich werden. Zuletzt waren sie auch bei Standards gefährlich.“

Werder Bremen muss also auf der Hut sein. Das gilt speziell auch für Konter. Da gehören die Bremer zu den anfälligsten Teams der Liga. Werner schiebt es allerdings auch auf die eigene Spielweise, die Ballbesitz und ein Herauskombinieren aus der eigenen Hälfte vorsieht. Da könnten gerade einem Aufsteiger folgenschwere Fehler unterlaufen. „Da haben wir uns aber weiterentwickelt“, betont Ole Werner und hofft auf eine Fortsetzung dieses Prozesses. Was ohne den gesperrten Mitchell Weiser freilich etwas schwieriger werden dürfte. Wer ihn auf der rechten Seite ersetzen soll, lässt der Coach bewusst offen, um dem Gegner ein kleines Rätsel zu bescheren.

Werder Bremen kann sich in Stuttgart auf bis zu 4500 mitgereiste Fans freuen

Eine kleine Überraschung dürfte aus Bremer Sicht auch die Mercedes-Benz-Arena bieten. Denn die wird wieder einmal umgebaut – diesmal pünktlich zur Europameisterschaft 2024. Für 130 Millionen Euro gibt es eine neue Haupttribüne. „Da fehlt zwar ein bisschen was vom Stadion“, weiß auch Werner: „Aber da ist es immer sehr stimmungsvoll. Und der Auswärtsblock ist auch wieder voll. Es dürfte also laut werden.“ Rund 4500 Fans des SV Werder Bremen werden in der ausverkauften Arena erwartet – und die dürfen, so Ole Werner, ganz unabhängig von der Tabelle zumindest mit einem rechnen: „Die Stuttgarter sind gut drauf, wir sind gut drauf – das kann ein richtig gutes Fußballspiel werden.“ (kni)