Kownacki schlägt wieder zu – aber Sorgen um Keita und Rapp: Werder Bremens Testspiel-Sieg gegen Oldenburg von Verletzungen getrübt

Werder gewinnt Test 3:1 gegen Oldenburg

Der SV Werder Bremen hat gegen den VfB Oldenburg das zweite Testspiel der Vorbereitungsphase gewonnen. Am Sonntag gab es in Westerstede einen 3:1-Sieg – aber auch zwei Verletzungen.

Westerstede – Zweiter Test, zweiter Sieg. Eine Woche nach dem 2:1-Erfolg gegen den Regionalligisten SV Drochtersen/Assel bezwang der SV Werder Bremen den Drittliga-Absteiger VfB Oldenburg in Westerstede mit 3:1 (1:1). Ein rundum gelungener Nachmittag war es für die Grün-Weißen dennoch nicht, denn das Team von Trainer Ole Werner plagen einige Verletzungssorgen. Neuzugang Naby Keita zog sich eine noch nicht näher definierte Blessur beim Warmmachen zu, weshalb nach Vereinsanagben als „Vorsichtsmaßnahme“ auf einen Einsatz verzichtet wurde. Nicolai Rapp musste angeschlagen noch in der ersten Hälfte ausgewechselt werden, der 26-Jährige griff sich beim Verlassen des Platzes an den rechten hinteren Oberschenkel und verschwand mit einem Werder-Physio direkt in der Kabine. Jens Stage hatte ohnehin schon gefehlt, nachdem der Däne am Samstag während des Trainings umgeknickt war. Jiri Pavlenka war zwar auch in Bremen geblieben, dort trainierte er allerdings individuell. Der Keeper soll dann während des Zillertal-Trainingslagers Testspielminuten sammeln.

Werder Bremen gewinnt Testspiel gegen VfB Oldenburg: Justin Njinmah erzielt die Führung - Marco Friedl mit Eigentor

Der Wind blies ordentlich über das Hössensportzentrum, und auch bei Werder Bremen ging es zunächst vor 4000 Zuschauern durchaus stürmisch zu. Romano Schmid setzte einen schönen Schuss nur knapp am Tor vorbei (13.), kurz darauf war es Ex-Werder-Keeper Sebastian Mielitz, der für den VfB erst gegen Schmid und dann auch beim Nachschuss von Nick Woltemade stark parierte (16.). Die Belohnung für Werders gute Anfangsphase gab es aber doch, in der 23. Minute durfte Anthony Jung völlig unbedrängt flanken, Justin Njinmah schraubte sich ähnlich unbewacht in die Luft und köpfte zur Führung ein.

Die Grün-Weißen hatten bis dato alles im Griff – und handelten sich doch den Ausgleich ein. Bei einer scharfen Hereingabe des Regionalligisten verpasste erst Torhüter Michael Zetterer knapp mit den Fingerspitzen den Ball, der dann bei einem Zweikampf von Oldenburgs Max Wegner mit Marco Friedl vom Werder-Kapitän unglücklich über die eigene Linie gedrückt wurde (33.). Eine schnelle Antwort gab es nicht mehr – auch weil Werder Bremens Sturmspitzen Oliver Burke und Niclas Füllkrug kaum einmal auffielen. Letzterer stand lediglich im Mittelpunkt, als er sich eine kleine Rauferei mit Oldenburgs Kamer Krasniqi lieferte (44.). Spielerisch hatten die Bremer da längst einige Luft nach oben in ihren Aktionen offenbart.

Bei Werder Bremens Testspiel-Sieg gegen VfB Oldenburg: Dawid Kownacki glänz als Torschütze und Vorbereiter

Zur Pause tauschte Ole Werner sein Personal komplett durch und Dawid Kownacki hätte eigentlich recht schnell einen Elfmeter zugesprochen bekommen können. Doch obwohl er im Strafraum gehalten wurde und zu Boden ging, blieb der Pfiff von Schiedsrichter Timon Schulz (Lehrte) aus (49.). Nur eine Minute später probierte es Kownacki mit einem Schuss aus spitzem Winkel, verfehlte das Tor aber haarscharf. Doch der polnische Angreifer ließ nicht locker, nach schönem Pass von Leonardo Bittencourt markierte er eiskalt das 2:1 für Werder Bremen und erzielte somit schon seinen zweiten Treffer während der Sommervorbereitung (61.). Knapp 120 Sekunden später erhöhte Manuel Mbom sogar, nachdem zuvor Marvin Ducksch den Ball herrlich aus dem Mittelfeld heraus in die Tiefe zu Kownacki gespielt hatte, der wiederum überlegt zum späteren Torschützen weiterleitete. Youngster Leon Opitz hatte dann die Möglichkeit zum 4:1, zielte aber genau auf den Keeper (67.). Ein weiterer Kownacki-Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt (80.). Kurz darauf verpasste Bittencourt den Ausbau des Vorsprungs (84.). Schmerzen tat das nicht mehr - anders als die Verletzungen von Naby Keita, Nicolai Rapp oder Jens Stage. (mbü)

SV Werder Bremen (1. Halbzeit): Michael Zetterer – Marco Friedl, Christian Groß, Nicolai Rapp (42. Salifou), Anthony Jung, Ilia Gruev, Justin Njinmah, Nick Woltemade, Romano Schmid, Oliver Burke, Niclas Füllkrug

SV Werder Bremen (2. Halbzeit): Eduardo dos Santos Haesler – Niklas Stark, Amos Pieper, Lee Buchanan, Manuel Mbom, Dikeni Salifou, Niklas Schmidt, Leonardo Bittencourt, Leon Opitz, Marvin Ducksch, Dawid Kownacki

Werder Bremen gegen VfB Oldenburg – Testspiel im Liveticker: Verdienter Sieg nach Naby Keita-Verletzung

Der SV Werder Bremen im Live-Ticker gegen den VfB Oldenburg: Alle Tore, News und Infos vom Testspiel in Westerstede - heute alles live im Liveticker der DeichStube. Aktueller Spielstand: 3:1.

17.03 Uhr: Und dann ist Schluss! Werder gewinnt verdient mit 3:1 gegen den VfB Oldenburg! Insbesondere Dawid Kownacki hat einen starken Eindruck gemacht und das Ergebnis hätte noch deutlicher gestaltet werden. Das nächste Testspiel absolvieren die Bremer dann im Zillertal am 25. Juli gegen den FC Toulouse. Alles Weitere zum Test gegen Oldenburg lest ihr in Kürze hier in der DeichStube.

88. Minute: Schmidt kommt im Mittelfeld zu spät und sieht Gelb.

84. Minute: Was für eine Chance für Bittencourt! Der Mittelfeldspieler taucht sechs Meter vor dem Tor frei auf, schießt den Torhüter unbedrängt aber an.

80. Minute: Das vermeintliche 4:1 für Werder! Denn Kownacki stand bei seinem Abschluss wohl hauchzart im Abseits. Schade!

77. Minute: Erneut liegt Kownacki im Sechzehner auf dem Boden. Der Pole wurde im Gesicht getroffen, doch das reicht nicht für einen Strafstoß.

73. Minute: Seit der Opitz-Chance hat sich das Spiel wieder etwas beruhigt. Werder hat hier alles im Griff.

67. Minute: Das muss das 4:1 sein! Opitz ist auf rechts frei durch und scheitert aus kurzer Distanz am Keeper.

64. Minute: Werder kontert Oldenburg eiskalt aus. Ducksch findet Kownacki mit einem Traumpass, der uneigennützig auf Mbom rüber legt. Der schlägt noch einen Haken und netzt aus sechs Metern ein.

Werder Bremen-Testspiel gegen VfB Oldenburg im DeichStube-Liveticker: Dawid Kownacki kommt rein und glänzt

64. Minute: Und das nächste Tor für Werder! Mbom mit dem 3:1!

62. Minute: Werder kombiniert sich durch das Mittelfeld und Leo Bittencourt findet den polnischen Neuzugang mit einem wunderschönen Pass. Kownacki bleibt vor dem Tor cool und vollendet aus zehn Metern in die linke untere Ecke.

62 Minute: Tooor durch Kownacki! Werder geht mit 2:1 in Führung!

60. Minute: Schlitzohr Kownacki! Der Torjäger riecht einen Rückpass der Oldenburger und setzt den Keeper des Regionalligisten unter Druck. Dieser kann den Polen nur noch anschießen, doch der Abpraller landet über dem Tor - Abstoß.

57. Minute: Gute Möglichkeit für Oldenburg, doch „Dudu“ hat kein Problem den Schuss von Deichmann aus 16 Metern zu parieren.

51. Minute: Fast die Führung für Werder! Opitz erobert rechts vom Oldenburger Strafraum den Ball. Der Abpraller landet bei Dawid Kownacki, der aus zehn Metern halbrechts sofort abzieht. Der Ball streicht aber knapp am langen Pfosten vorbei.

49. Minute: Das hätte durchaus Strafstoß geben können: Ducksch führt einen Freistoß schnell aus und Kownacki kommt an den Ball. Der Neuzugang wird von hinten gehalten und geht zu Boden. Die Pfeife des Schiedsrichters bleibt jedoch stumm.

46. Minute: Weiter geht‘s in Westerstede mit folgender Aufstellung: Dudu - Pieper, Stark, Salifou - Opitz, Bittencourt, Schmidt, Mbom, Buchanan - Kownacki, Ducksch.

16.08 Uhr: Werder dürfte gleich mit einer neuen Mannschaft in die zweite Halbzeit gehen.

Werder Bremen-Testspiel gegen VfB Oldenburg im DeichStube-Liveticker: Remis zur Halbzeit

15.57 Uhr: Halbzeit! Es steht nach 45 Minuten 1:1. Werder ist verdient durch Njinmah in Führung gegangen, doch mit fortlaufender Spieldauer ist das Spiel immer zerfahrener geworden. Oldenburg nutzte dann eine Nachlässigkeit von Njinmah und Friedl bugsierte den Ball ins eigene Tor. Danach wurde die Partie immer zerfahrener und es passierte bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr viel.

43. Minute: Rudelbildung in Westerstede! Woltemade wird taktisch gefoult. Füllkrug gefällt das überhaupt nicht und geht den Zehner der Oldenburger an. Die anderen Teamkollegen kommen hinzu und schlichten.

42. Minute: Werder muss vorzeitig wechseln. Salifou kommt für Rapp, der sich den hinteren rechten Oberschenkel hält und mit einem Physiotherapeuten direkt in die Kabine verschwunden ist.

40. Minute: Niclas Füllkrug tut sich bisher enorm schwer. Zum Abschluss ist der deutsche Nationalspieler bisher noch nciht gekommen.

38. Minute: Oldenburg hat Blut geleckt und kommt erneut gefährlich vor das Bremer Tor. Zetterer kann den Schuss aus 17 Metern aber parieren.

36. Minute: Gelbe Karte für Nicolai Rapp. Der Innenverteidiger kann den Oldenburger Angriff nur mit einem Foul stoppen.

33. Minute: Tor für Oldenburg durch einen Bremer! Justin Njinmah macht einen Fehler auf links und dadurch kann der VfB in den Strafraum eindringen. Die scharfe Hereingabe prallt von Friedls linkem Oberschenkel ins eigene Tor.

31. Minute: Erste Gelbe Karte für Oldenburg! Njinmah läuft Herbst weg, welcher sich nur noch mit einem Foul helfen kann.

30. Minute: Das war gefährlich! Oldenburg bringt den Ball von rechts scharf herein. Zetterer lässt die Kugel durch die Hände flutschen, doch Oldenburg kann das Geschenk nicht annehmen.

27. Minute: Die Führung geht absolut in Ordnung. Werder hat einen schönen Zug nach vorne und kommt immer wieder gefährlich in den Strafraum.

Werder Bremen-Testspiel gegen VfB Oldenburg im DeichStube-Liveticker: Justin Njinmah erzielt die Führung

25. Minute: Schmid ist überall! Diesmal geht der Österreicher im Strafraum zu Boden und fordert einen Strafstoß. Doch der Schiedsrichter lässt weiterlaufen.

23. Minute: Über Schmid gelangt der Ball zu Jung, der den Ball unbedrängt und butterweich in die Mitte bringt. Dort steigt Njinmah hoch und köpft aus fünf Metern ein. Schönes Tor!

23. Minute: Tooooor für Werder! Njinmah trifft per Kopf.

21. Minute: Aus dem Getümmel die erste Chance für Oldenburg. Doch der Schuss aus acht Metern geht links neben das Tor.

20. Minute: Der nächste Eckball für den VfB, aber erneut kann Werder ohne Probleme klären.

19. Minute: Oldenburg taucht erstmals gefährlich im Bremer Strafraum aus, Friedl kann die Hereingabe aber zur Ecke blocken. Der Eckstoß bringt aber erneut nichts ein.

16. Minute: Und die nächste dicke Chance für Schmid! Der Österreicher wird über Jung und Woltemade im Zentrum toll freigespielt und scheitert aus elf Metern an Sebastian Mielitz. Den Nachschuss von Nick Woltemade kann der ehemalige Werder-Keeper ebenfalls parieren.

15. Minute: Romano Schmid macht hier einen sehr aktiven Eindruck bisher. Der Österreicher ist an jeder Bremer Offensivaktion beteiligt.

13. Minute: Erste richtig gute Gelegenheit für Werder! Füllkrug macht den Ball gut fest und legt auf Schmid ab, der aus 18 Metern knapp verzieht.

10. Minute: Mittlerweile ist das Spiel etwas verflacht. Werder ist weiterhin dominant, doch der berühmt berüchtigte letzte Pass will noch nicht ankommen.

6. Minute: Erste Ecke für Oldenburg, die Friedl aber problemlos entschärfen kann.

3. Minute: Erneut dring Burke links in den Strafraum ein, erneut legt er sich den Ball zu weit vor und wird gestört. Die folgende Ecke bringt dann nichts ein.

1. Minute: Direkt die erste Möglichkeit für Werder. Oliver Burke dringt links in den Strafraum ein, legt sich den Ball aber zu weit vor und Mielitz kann die Kugel aufnehmen.

Werder Bremen-Testspiel gegen VfB Oldenburg im DeichStube-Liveticker: Naby Keita verletzt - Das Spiel läuft

15.11 Uhr: Mit elfminütiger Verspätung geht es jetzt los. Oldenburg stößt an.

15.08 Uhr: Jetzt kommen die Mannschaften auf das Feld. Ohne Keita und mit Woltemade wird Werder hier gleich loslegen.

15.06 Uhr: Das dürfte auch der Grund sein, warum sich der Anpfiff in Westerstede verzögert.

15.05 Uhr: Werder hat vermeldet, dass es sich um eine leichte Verletzung handelt und Keita vorsichtshalber draußen bleibt.

15.02 Uhr: Jetzt ist klar: Woltemade wird für Keita starten. Der Nationalspieler Guineas hat sich beim Aufwärmen verletzt.

15.01 Uhr: Nick Woltemade macht sich gerade intensiv warm und wird kurzfristig in die Startelf rücken... Für wen ist noch nciht klar.

14.53 Uhr: Dazu gesellen sich noch Ole Käuper, der heute nicht im Kader steht, Marc Schröder, Max Wegner, Elijah Müller, Rafael Brand und Justin Plautz, die allesamt in der U23 oder im Nachwuchsbereich des SV Werder aktiv waren. Käuper lief sogar einmal in der Bundesliga für die Bremer auf.

14.46 Uhr: Bei den Oldenburgern spielen übrigens einige Ex-Werder-Profis mit. Der bekannteste dürfte Sebastian Mielitz sein, denn der 33-Jährige hütete zwischen 2010 und 2014 33 Mal das grün-weiße Tor in der Bundesliga.

14.39 Uhr: Knapp 4000 Fans haben bereits den Weg ins Hössensportzentrum gefunden und werden das Testspiel zwischen Werder und Oldenburg live verfolgen.

14.37 Uhr: Die Teams machen sich mittlerweile bei sehr starkem Wind warm. Es ist bereits jetzt ordentlich was los in Westerstede.

14.35 Uhr: „Für die Nationalspieler wird es in erster Linie darum gehen, mal wieder in einem Wettkampf auf dem Platz zu stehen und eine gewisse Belastung abzudecken“, sagte Chefcoach Ole Werner im Vorfeld des Testspiels.

14.28 Uhr: Zurück zum anstehenden Spiel! Eine der spannendsten Fragen des Tages lautet: Wie wird sich Neuzugang Naby Keita schlagen? Es ist das erste Testspiel, in dem der 28-Jährige mit Werder auf dem Platz steht.

14.22 Uhr: Vor dem Spiel gibt es noch spannende neue Informationen zum Füllkrug-Poker - hier weiterlesen: So sieht das Angebot aus, das Werder Bremen Niclas Füllkrug unterbreitet hat - und das der Top-Stürmer abgelehnt hat!

14.11 Uhr: Hinweis zum Fehlen von Jiri Pavlenka: Der Keeper ist nach Angaben des SV Werder heute in Bremen geblieben und absolviert dort eine Einheit. Er soll dann während der Testspiele im Trainingslager zum Einsatz kommen.

14.06 Uhr: Die Oldenburger Mannschaft sieht so aus: Mielitz - Appiah, Deichmann, Herbst, Brand, Demaj, Wegner, Krasniqi, Loubongo, Möschl, Kynstock. Wie sich das taktisch aufstellt, werden wir dann im Spiel sehen. Auf der Bank sitzen: Peitzmeier, Richter, Gaida, Schröder, Müller, Sarrasch, Plautz, Ostermann, Rohra.

14.02 Uhr: Jens Stage, der am Samstag im Training umgeknickt war, fehlt ebenso wie Jiri Pavlenka. Wie bekannt weiterhin nicht mit dabei: Mitchell Weiser und Felix Agu. Erstmals seit langer Zeit wieder dabei sind dafür Amos Pieper und Dikeni Salifou.

13.59 Uhr: Auf der Bank sitzen Dos Santos Haesler, Stark, Pieper, Ducksch, Kownacki, Bittencourt, Salifou, Schmidt, Buchanan, Woltemade, Mbom, Opitz.

13.55 Uhr: Werder startet also mit Niclas Füllkrug und Naby Keita! In Ilia Gruev und Romano Schmid sind zwei anderer Nationalspieler, die später aus dem Urlaub kamen, ebenfalls von Anfang an mit dabei.

Werder Bremen gegen VfB Oldenburg – Testspiel im Liveticker: Startelf-Aufstellung mit Niclas Füllkrug und Naby Keita

13.51 Uhr: Werder ist früh dran mit der Aufstellung! Die Startelf sieht wie folgt aus: Zetterer - Rapp, Groß, Friedl - Njinmah, Gruev, Jung - Keita, Schmid - Füllkrug, Burke. Ob es sich wirklich so anordnet, wie wir hier vermuten, werden wir dann beobachten müssen.

13.49 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für das Testspiel Werder Bremen gegen VfB Oldenburg. Anpfiff ist um 15.00 im Hössensportzentrum in Westerstede.

Das zweite Testspiel der Sommer-Vorbereitung steht an: Der SV Werder Bremen spielt am heutigen Sonntag gegen den VfB Oldenburg. Anpfiff im Hössensportzentrum in Westerstede ist um 15.00 Uhr, der Liveticker startet hier gegen 14.00 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Alle Tore, News und Infos zum Test gibt es hier live im DeichStube-Live-Ticker!

Zeit für den nächsten Schritt: Nationalspieler im Werder Bremen-Testspiel gegen den VfB Oldenburg wieder dabei

Für den SV Werder Bremen steht am Sonntag (15 Uhr im DeichStube-Liveticker) das zweite Testspiel in Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison an: Die Mannschaft von Trainer Ole Werner testet in Westerstede gegen den Regionalligisten VfB Oldenburg - der Vorbericht der DeichStube.

Bremen – Es darf gefeiert werden. Zumindest bei den Gastgebern, schließlich wird die Kreisstadt Westerstede 900 Jahre alt. Und genau aus diesem Grund schaut am Sonntag auch der SV Werder Bremen vorbei. Als Geschenk zu diesem besonderen Ereignis quasi. Doch der Bundesligist will mehr sein als nur ein Gratulant. Vielmehr möchten die Grün-Weißen beim Testspiel gegen Drittliga-Absteiger VfB Oldenburg (Sonntag, 15 Uhr im DeichStube-Live-Ticker) den nächsten Schritt in der Vorbereitung machen.

Werder Bremen-Testspiel gegen den VfL Oldenburg: Naby Keita dürfte seine Premiere für Werder feiern

„Für die Nationalspieler wird es in erster Linie darum gehen, mal wieder in einem Wettkampf auf dem Platz zu stehen und eine gewisse Belastung abzudecken“, sagt Werder Bremens Chefcoach Ole Werner, der abermals plant, zwei komplette Teams jeweils 45 Minuten lang aufzubieten. Nach jetzigem Stand dürfte es neben den später zurückgekehrten Niclas Füllkrug, Romano Schmid, Ilia Gruev und Jiri Pavlenka somit in Westerstede auch das Debüt von Naby Keita zu sehen geben.

Doch auch wenn bei den Fans das Hauptaugenmerk auf diesen Akteuren liegen könnte, Ole Werner selbst schaut selbstverständlich auf den gesamten Kader. „Von allen anderen erwarte ich natürlich schon, dass sie ein Stück weiter sind und man insbesondere die Dinge, die wir im mannschaftstaktischen Bereich vorbereitet haben, erkennt.“

Auch interessant: So sehen Fans das Testspiel SV Werder Bremen gegen VfB Oldenburg live im Internet-TV und im Livestream!

Werder Bremen-Testspiel gegen den VfB Oldenburg: Milos Veljkovic fehlt verletzt - Viele Ex-Bremer dabei

Am vergangenen Wochenende hatte Werder Bremen sein erstes Testspiel absolviert, in Verden gab es einen knappen 2:1-Erfolg gegen den Regionalligisten SV Drochtersen/Assel. Beim jetzigen Duell mit dem VfB Oldenburg sind derweil beim Gegner einige Spieler dabei, die selbst einmal am Osterdeich unterwegs waren. Die prominentesten Namen sind Sebastian Mielitz, Ole Käuper oder Ex-U23-Mann Marc Schröder. Aber auch Justin Plautz, Max Wegner, Rafael Brand oder Elijah Müller waren in Werders Nachwuchsbereich im Einsatz.

Definitiv nicht dabei ist unterdessen Milos Veljkovic. Der Bremer Innenverteidiger verpasste am Freitag das Teamtraining und absolvierte eine individuelle Einheit – wenig später teilte der Verein mit, dass sich der serbische Nationalspieler und Vize-Kapitän mit einer Bauchmuskelverletzung herumplagt. „Wir gehen davon aus, dass Milos im Laufe des Trainingslagers im Zillertal wieder ins Mannschaftstraining einsteigen wird“, sagt Clemens Fritz als Werder Bremens Leiter Profifußball. Der Bremer Tross wird am Mittwoch, 19. Juli, nach Österreich aufbrechen und dort bis zum 29. Juli die Vorbereitung fortsetzen. (mbü)