Werder Bremen gegen SC Paderborn - DFB-Pokal im Live-Ticker: Heute LIVE!

Werder Bremen im Live-Ticker gegen den SC Paderborn: Alle Tore, News und Infos zum Spiel der 2. Runde im DFB-Pokal - heute alles live im Liveticker der DeichStube.

16.46 Uhr: Die Hälfte der Begegnungen ist bereits gespielt, mit dem 2:1 von Zweitliga-Spitzenreiter SV Darmstadt gegen Borussia Mönchengladbach hat es auch schon eine Überraschung gegeben. Für die Bremer besteht heute auch eine gewisse Fallhöhe, das ist nicht zu leugnen. Aber wir bleiben mal optimistisch.

16.42 Uhr: Moin aus der Deichstube! Heute trifft der SV Werder Bremen in der zweiten Runde des DFB-Pokals auswärts auf den Zweitliga-Zweiten SC Paderborn. Keine ganz leichte Aufgabe, auch wenn die Mannschaft von Trainer Ole Werner heute als Favorit ins Rennen gehen dürfte.

Vorbericht vom 17. Oktober 2022:

Spektakel nicht unwahrscheinlich: Werder Bremen-Trainer Ole Werner erwartet turbulentes DFB-Pokalspiel gegen SC Paderborn

Bremen – Der SV Werder Bremen gastiert in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim Zweitligisten SC Paderborn (Mittwoch, 18 Uhr im DeichStube-Liveticker) und will mit einem Sieg ins Achtelfinale des Wettbewerbs einziehen. Der Vorbericht der DeichStube.

Als der Schiedsrichter nach 92 Minuten ein allerletztes Mal in seine Pfeife blies und damit ein Spiel beendete, für das einst das Prädikat „denkwürdig“ erfunden worden sein muss, war die Erleichterung groß bei Ole Werner. Da wich die Anspannung ruckartig purer Freude. So einen Nachmittag wie den des 22. Januar 2022 hatte der Trainer des SV Werder Bremen schließlich auch noch nicht erlebt – allzu viel Spaß gemacht hatte er ihm bis zum Schlusspfiff allerdings nicht.

„Während des Spiels macht man seine Arbeit und ist gefordert, die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen. Das ist nicht so häufig mit Spaß zu vergleichen“, sagt Ole Werner, dessen Mannschaft damals in der 2. Liga einen bundesweit beachteten 4:3-Erfolg beim SC Paderborn einfuhr, rückblickend betrachtet sicherlich ein Meilenstein auf dem Weg zum späteren Aufstieg. „Es war ein verrücktes Spiel“, blickt Werner zurück – und betont vor dem neuerlichen Vergleich mit den Paderbornern: „Ich erwarte ein enges Duell zwischen zwei Teams, die offensiv Fußball spielen wollen. Es kann also durchaus wieder turbulent werden.“

Werder Bremen gegen den SC Paderborn im Live-Ticker: Trainer Ole Werner erwartet enges Spiel im DFB-Pokal

Anders als vor neun Monaten stehen sich die beiden Vereine dieses Mal nicht im Ligabetrieb, sondern am Mittwochabend (ab 18 Uhr im DeichStube-Liveticker) in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegenüber. Während Werder Bremen in der Vorsaison die direkte Rückkehr ins Oberhaus gelang, beendete der SC Paderborn die Serie auf Rang sieben – in den Augen von Ole Werner hat sich an den Kräfteverhältnissen zwischen den beiden Clubs seitdem aber nicht viel verändert.

„Wir spielen jetzt eine Liga höher, aber beide Mannschaften sind vom Kader her besser geworden und in ihrer Entwicklung noch einmal einen Schritt weiter“, sagt der 34-jährige Trainer des SV Werder Bremen, für den der SC Paderborn „die spielstärkste Mannschaft der 2. Liga“ ist. In der Tat sorgen die Ostwestfalen im Unterhaus seit Wochen für Aufsehen.

Vor dem DFB-Pokalspiel gegen den SC Paderborn: Werder Bremens Trainer Ole Werner lobt den Gegner

So hat der Tabellenzweite an den ersten zwölf Spieltagen bereits 32 Tore erzielt, was mit Abstand den Liga-Bestwert markiert. Vor allem die beiden Angreifer Marvin Pieringer (sieben Tore) und Felix Platte (sechs) sind in bestechender Form. „Paderborn hat für die 2. Liga eine sehr hohe Qualität im vorderen Bereich und auch generell auf dem Platz“, betont Ole Werner, der deshalb aber nicht mit dem Gedanken spielt, in der Englischen Woche allzu viele Wechsel innerhalb der Startelf des SV Werder Bremen vorzunehmen.

In Sachen Frische sei das aktuell nicht nötig. „Und ich entscheide generell immer so, dass ich die aus meiner Sicht bestmögliche Mannschaft aufs Feld schicke. Ich werde also niemanden draußen lassen, weil wir in dieser Woche auch noch in Freiburg spielen“, kündigt Ole Werner an. Werder Bremen wisse schließlich noch genau, wie turbulent Partien gegen den SC Paderborn sein können, „und das sind keine Spiele, in denen du mit nur 99 Prozent erfolgreich sein kannst“.

Werder Bremen gegen den SC Paderborn im Live-Ticker: Trainer Ole Werner will Erfolgserlebnis im DFB-Pokal

Die bittere 0:2-Pleite gegen den FSV Mainz 05 hat der SV Werder Bremen laut Aussagen des Trainers schnell abgehakt, „zu den Akten gelegt“, wie Ole Werner es nennt. Im DFB-Pokal soll nun unbedingt wieder ein Erfolgserlebnis her, was dann neuen Schwung für die Aufgaben in der Liga mit sich bringen könnte. Dort wartet auf die Bremer ab dem Wochenende ein äußerst straffes Programm mit noch fünf Spielen bis Mitte November, sodass das Thema Rotation in den kommenden Wochen vielleicht doch noch aktuell werden könnte. (dco) Schon gelesen? So sehen Fans das DFB-Pokal-Spiel Werder Bremen gegen SC Paderborn live im TV und Livestream!