Werder Bremen gegen RB Leipzig im Live-Ticker: Bundesliga heute live!

Werder gegen Leipzig live

+ © gumzmedia Trainer Ole Werner und der SV Werder Bremen wollen sich mit einem Heimsieg gegen RB Leipzig in die Winterpause verabschieden: Verfolgt das Spiel im DeichStube-Liveticker! © gumzmedia

Der SV Werder Bremen im Live-Ticker gegen RB Leipzig: Alle Tore, News und Infos vom Bundesliga-Spiel am 15. Spieltag – heute alles live im Liveticker der DeichStube!

>>> LIVETICKER AKTUALISIEREN <<<

Werder Bremen im Liveticker gegen RB Leipzig: Anpfiff im Wohninvest Weserstadion ist am heutigen Samstag um 15.30 Uhr, der Live-Ticker startet hier gegen 14.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Alle Tore, News und Infos von Werders Bundesliga-Spiel gegen die Sachsen gibt es hier live im Liveticker der DeichStube.

Der Vorbericht:

Werder Bremen hat die Bayern-Pleite abgehakt und will sich gegen RB Leipzig mit einem Erfolg in die Winterpause verabschieden

Der SV Werder Bremen spielt am Samstag (15.30 Uhr, im DeichStube-Live-Ticker) zu Hause gegen RB Leipzig und will sich mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden. Der Vorbericht der DeichStube zum 15. Spieltag in der Bundesliga.

Bremen – Keine Frage, viel Zeit bleibt aus Sicht des SV Werder Bremen nicht, um die herbe, „auch in der Höhe verdiente“ (Ole Werner) 1:6-Pleite beim FC Bayern München aus den Gliedern zu schütteln. Doch schenkt man den Aussagen der Bremer Glauben, ist genau dies bereits geschehen. Der grün-weiße Blick richtet sich am Ende der Englischen Woche folglich nicht zurück, sondern voll und ganz nach vorn – auf das letzte Pflichtspiel des Jahres gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) im Wohninvest Weserstadion.

Das Problem: Der nächste Gegner kommt für den SV Werder Bremen eigentlich zur Unzeit. Denn RB Leipzig ist eine der formstärksten Mannschaften der Bundesliga und seit wettbewerbsübergreifend zwölf Pflichtspielen ungeschlagen. Zuletzt hat die Mannschaft von Trainer Marco Rose aus Sicht von Ole Werner eine „totale Entwicklung“ hingelegt. „Sie sind nicht mit der Mannschaft zu vergleichen, die sie noch vor fünf Wochen waren“, sagte der 34-Jährige und erklärte: „Sie wirken sehr stabil und bringen das, was sie an individueller Qualität haben, auch mannschaftlich auf den Platz. Deswegen ist das eine sehr schwierige Aufgabe.“ Nicht umsonst habe Leipzig in der Zwischenzeit unter anderem Real Madrid mit 3:2 geschlagen.

Schon gelesen? So könnte die Startelf-Aufstellung von Werder Bremen gegen RB Leipzig aussehen!

Werder Bremen gegen RB Leipzig im Live-Ticker: Trainer Ole Werner warnt vor individueller Qualität des Gegners

Dennoch haben die Bremer die Hoffnung, dass sich RB Leipzig nicht derart übermächtig präsentiert wie zuletzt der FC Bayern. Den Rückschlag gegen die Münchener ordnete Ole Werner nüchtern ein: „Egal, was wir am Dienstag gemacht hätten, wir hätten dieses Spiel nicht gewonnen, weil die Bayern ihre Hausaufgaben gemacht und ihre Überlegenheit in allen Phasen des Spiels offen gezeigt haben.“ Nach der Partie gegen Leipzig sollen derartige Statements nun nicht wieder in den Mund genommen werden müssen, das Ergebnis aus Sicht des SV Werder Bremen wieder ein positives sein, damit sich die Bremer mit einem guten Gefühl in die lange Winterpause verabschieden können.

So sehen Fans das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und RB Leipzig live im TV und im Livestream!

Werder Bremen gegen RB Leipzig im Liveticker: Bremer wollen sich mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden

Eine nicht gerade leichte Aufgabe, deren Bewerkstelligung sie sich an der Weser durchaus zutrauen. Oder wie Ole Werner es formuliert: „Wir können und wollen das Spiel jetzt nicht verlegen, sondern wir gehen da rein, konzentrieren uns auf uns und wollen unser bestmögliches Spiel machen, um Leipzig ein schwerstmöglicher Gegner zu sein und dann werden wir sehen, wofür es am Ende des Tages reicht.“ Ein Vorhaben, das auch Leonardo Bittencourt im „Werder-Strom-Talk“ durchaus kess unterschrieb: „Klar ist Leipzig im Aufwärtstrend, hat zuletzt viele Spiele in Folge gewonnen. Es wird kein leichtes Spiel, aber wir sind ja auch nicht so schlecht.“ Und damit hat er recht: Schließlich ist Werder Bremen zum aktuellen Zeitpunkt der beste Aufsteiger seit RB Leipzig in der Saison 2016/17. (mwi)