Werder Bremen gegen Gladbach im Live-Ticker - Bundesliga-Topspiel live!

Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach - der Vorbericht zum Gladbach-Spiel:

Werder Bremen will den ersten Heimsieg - und eine schwarze Serie gegen Gladbach beenden

Der SV Werder Bremen spielt heute (18.30 Uhr, DeichStube-Live-Ticker) in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach - und will dabei nicht nur den ersten Heimsieg holen, sondern auch eine schwarze Serie gegen Gladbach beenden. Der Vorbericht der DeichStube.

Einen einzigen Satz. Mehr hatte Clemens Fritz für den 22. Mai 2021 im Rückblick nicht mehr übrig, als er während der Pressekonferenz des SV Werder Bremen vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) auf den Tag angesprochen wurde. „Es war ein Tiefpunkt in der Geschichte Werder Bremens“, sagte der Leiter Profifußball knapp, dessen Club damals aus der Bundesliga abgestiegen war – nach einem 2:4 gegen Gladbach, das sich nun erstmals wieder in Bremen vorstellt. „Wir freuen uns sehr auf das Spiel“, betonte Fritz, für dessen Bremer Anspannung und Druck selbstredend nicht einmal annähernd so groß sind wie vor 16 Monaten. Im Herbst 2022 steht Werder als Bundesliga-Aufsteiger schließlich mehr als manierlich da – und möchte nun mit dem ersten Heimsieg der Saison nachlegen.

Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach im Live-Ticker: Trainer Ole Werner hat großen Respekt vor Gladbach

„Wenn es uns gelingt, unsere Qualitäten in die Waagschale zu legen, sind wir in der Lage, auch diesem Gegner wehzutun“, betonte Werder Bremens Cheftrainer Ole Werner, der grundsätzlich großen Respekt vor dem Tabellensechsten Borussia Mönchengladbach hat und die Fohlen um Coach Daniel Farke für eine der spielintelligentesten Mannschaften der Bundesliga hält. „Sie haben sehr viele spielstarke und intelligente Spieler in ihren Reihen. Vom Positionsspiel her ist es mit das Beste, was ich bisher in der Liga gesehen habe“, hatte Werner schon zu Wochenbeginn erklärt.

Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker - Ole Werner: „Vorzeichen für attraktives Spiel sind gegeben“

Vor der Länderspielpause hat Gladbach mit dem furiosen 3:0-Heimerfolg über RB Leipzig ein dickes Ausrufezeichen gesetzt, auswärts ist das Team bisher aber noch ohne Sieg. Bei Werder Bremen soll sich das ändern, und das Weserstadion war in den vergangenen Jahren in der Tat ein gutes Pflaster für die Rheinländer: Von den letzten fünf Gastspielen gewann Gladbach vier.

Farke betonte im Vorfeld dennoch mehrfach, wie schwierig die Aufgabe gegen Werder Bremen für sein Team werde. „Das ist für mich kein normaler Aufsteiger, sondern ein Urgestein der Bundesliga", hob der 45-Jährige hervor. Ähnlich wie Ole Werner in Bremen sieht es auch der Coach von Borussia Mönchengladbach gerne, wenn sein Team Rhythmus und Tempo einer Partie bestimmt. „Da treffen zwei Mannschaften aufeinander, die beide versuchen, Fußball zu spielen, die beide ein Spiel über Ballbesitz entwickeln wollen", sagte Werner – und hielt fest: „Die Vorzeichen für ein attraktives Spiel sind also durchaus gegeben." (dco)