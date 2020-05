Werder gegen Gladbach im Live-Ticker: Die Aufstellungen sind da!

28. Bundesliga-Spieltag

Der SV Werder Bremen spielt heute in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach. Verfolgt das Spiel im Live-Ticker der DeichStube*.

20:12 Uhr: Nach dem 1:0-Erfolg in Freiburg hat sich bei den Werder-Fans wieder ein wenig Hoffnung breit gemacht. Gegen Mönchengladbach wird es allerdings eine weitere Leistungssteigerung brauchen um Punkte in der Hansestadt zu behalten.

20:09 Uhr: Im Hinspiel, beim Gladbacher 3:1, trafen Bensebaini und zweimal Hermann. Beide warten auf der Bank auf ihren Einsatz.

20:05 Uhr: Noch ein Wort zur Gladbacher Aufstellung: Die Fohlen laufen mit voller Offensivpower auf. Marcus Thuram, Alassane Plea und Lars Stindl wollen die Bremer Verteidiger heute vor Probleme stellen.

20:00 Uhr: Werder bietet heute gleich drei Jubilare auf. Milos Veljkovic und Niklas Moisander spielen heute jeweils ihr 100. Bundesligaspiel. Yuya Osako läuft heute gar zum 150. Mal in der höchsten deutschen Spielklasse auf.

19:56 Uhr: Kohfeldt setzt Sahin nicht mal auf die Bank. Dort nimmt heute stattdessen das erst 20 Jahre alte Bundesliga-Greenhorn Ilia Gruev Platz. Außerdem warten auf ihre Einwechslungen die Kollegen Stefanos Kapino (Tor), Sebastian Langkamp, Michael Lang, Ludwig Augustinsson, Fin Bartels, Nick Woltemade, Davie Selke und Leonardo Bittencourt.

19:53 Uhr: Was sagt uns Groß‘ Aufstellung eigentlich über den Stellenwert von Nuri Sahin? Nach dem Freiburg-Match hatte Kohfeldt erklärt, dass die Nicht-Berücksichtigung des ehemaligen türkischen Nationalspielers aus „sportlichen Gründen und taktischen Erwägungen“ erfolgt sei. Er sagte nichts über Einstellung, Form und aktuelle Qualität des 31-Jährigen. Dass Kohfeldt jetzt aber schon eine Lösung mit Groß, der den Großteil seine Karriere in der dritten und vierten Liga verbracht hat, gegenüber einer Lösung mit dem national und international titeldekorierten Sahin lieber ist, kann nicht nur taktische Gründe haben.

19:48 Uhr: Aber wo wird Groß spielen? In der Innenverteidigung einer Fünferkette oder doch im defensiven Mittelfeld, wo sein eigentliches sportliches Zuhause ist?

19:45 Uhr: Christian Groß in der Startelf - das hatte es zuletzt im Dezember 2019 beim 1:6 gegen Bayern München gegeben. Seither kam der 31-Jährige, der zu Saisonbeginn wegen großer Personalnot aus der U23 zu den Profis hochgezogen worden war, nur einmal zum Einsatz – für zehn Minuten beim 1:2 in Augsburg.

19:42 Uhr: Kurzer Blick auf die linke Abwehrseite: Dort spielt Marco Friedl, nicht Ludwig Augustinsson. Der Schwede ist zwar Teil des Kaders, ein Einsatz von Beginn an kommt nach langer Pause offenbar aber zu früh. Friedl hatte zuletzt in Freiburg überzeugt und bekam auch die muskulären Probleme, die ihn nach dem Spiel plagten, schnell in den Griff.

19:38 Uhr: Die zweite Überraschung in der Startelf trägt den Namen Yuya Osako. Der Japaner war in den vergangenen drei Spielen jeweils nur eingewechselt worden, erhält heute aber den Vorzug vor Leo Bittencourt, dem Matchwinner aus Freiburg. Vermutlich eine Belastungssteuerung für Bittencourt in der englischen Woche. Im Sturmzentrum ist Kohfeldts Wahl erneut auf Josh Sargent gefallen – der formschwache Davie Selke sitzt wieder nur auf der Bank.

19:35 Uhr: Für Kevin Vogt hat es nicht gereicht. Der Defensivspezialist fehlt im Bremer Kader, weil er sich am Samstag beim 1:0-Sieg über den SC Freiburg eine Hüftverletzung zugezogen hatte. Eine Überraschung ist, wen Coach Florian Kohfeldt statt Vogt auf den Platz schickt: Nicht Nuri Sahin, sondern Christian Groß. Sahin fehlt wie schon zuletzt in Freiburg im Aufgebot. Auch Johannes Eggestein ist erneut nicht dabei.

19:30 Uhr: Die Aufstellung der Bremer in der Übersicht: Pavlenka - Veljkovic, Moisander, Groß - Friedl, Klaassen, Osako, M. Eggestein, Gebre Selassie - Rashica, Sargent

19:25 Uhr: Vor allem gespannt darf man sein, ob es Kevin Vogt rechtzeitig in den Spieltagskader geschafft hat.

19:20 Uhr: Herzlich Willkommen zum Live-Ticker zum Spiel des SV Werder Bremen gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Hier geht es gleich mit den Aufstellungen los.

Zum Vorbericht vom 25. Mai 2020:

Werder Bremen: Wende? Gegen Gladbach muss der vierte Versuch sitzen

Bremen – Wer als Kind einmal auf die heiße Herdplatte gefasst hat, der weiß: Besser nicht nochmal machen, tut weh. Und wer in dieser Saison als Fan von Werder Bremen auf die Wende zum Guten gehofft hat, der weiß: Besser nicht nochmal machen, tut nämlich auch weh. Doch allen schmerzvollen Erfahrungen zum Trotz ist der Glaube, dass alles noch gut wird, auch nach dem 1:0-Sieg des Bundesliga-Vorletzten beim SC Freiburg wieder geweckt. Der hart erkämpfte Erfolg als Kurswechsel? Schön wär's für Werder, aber die Geschichte dieser Spielzeit sagt eben etwas anderes. Und das ist kein gutes Omen für das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Dienstag (20.30 Uhr, im TV live auf Sky, Live-Ticker in der DeichStube).

Spieltag 13 lieferte ein 3:2 beim VfL Wolfsburg. Spieltag 14 dann ein 0:1 daheim gegen den SC Paderborn. An Spieltag 18 gewann Werder 1:0 bei Fortuna Düsseldorf, die Partie darauf ging gegen 1899 Hoffenheim krachend 0:3 verloren. Und dem sensationellen 3:2 im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund folgte eine mehr als ernüchternde 0:2-Heimpleite gegen Union Berlin. Oder anders gesagt: Kaum hatte sich in dieser Saison mal ein zartes Lächeln in die Bremer Gesichter geschlichen, gab's direkt den nächsten Kinnhaken. Und was den Anschein des Endpunktes einer Krise und Startpunktes eines Aufschwungs hatte, war jeweils nur ein Strohfeuer gewesen.

Werder Bremen muss in der Bundesliga-Krise gegen Gladbach nachlegen

Das erklärt, warum Werder-Coach Florian Kohfeldt mit dem jüngsten 1:0 in Freiburg so vorsichtig umgeht und auch die für Werder Bremen günstigen Ergebnisse der Konkurrenten wenig emotional kommentiert. „Ich beschäftige mich nicht damit, was die anderen machen. Wir müssen punkten – das andere kommt dann oder es kommt nicht.“

Tatsächlich helfen krachende Mainzer Niederlagen wie beim 0:5 gegen Leipzig oder Last-Minute-Gegentore für Fortuna Düsseldorf wie beim 2:2 in Köln nichts, wenn Werder jetzt nicht den eigenen Wir-haben-gewonnen-was-nun-Komplex ab- und mit Ergebnissen nachlegt. Kohfeldt: „Ich baue darauf, dass bei uns wirklich jeder verstanden hat, dass wir jetzt nur noch Finals haben. Wir können es uns nicht erlauben, wieder in eine andere Verfassung zu kommen als am Samstag.“

Werder Bremen hofft gegen Borussia Mönchengladbach auf Lerneffekt

Da stimmten Einsatz und Leidenschaft, da trat Werder Bremen wie ein Team auf, das sich mit aller Macht gegen den Abstieg stemmt. Und doch wird die Leistung von Freiburg gegen den Tabellenfünften vom Niederrhein nicht reichen, mahnt Sportchef Frank Baumann: „Gladbach ist ein absolutes Top-Team, da müssen wir nochmal eine Schippe drauflegen.“ Und Kohfeldt wünscht sich inständig, dass das wichtige 1:0 endlich den Lerneffekt gebracht hat, den die anderen Siege nicht geliefert hatten: „Ich hoffe, dass der Erfolg der Mannschaft Vertrauen gibt, dass wir Spiele gewinnen können. Und ich hoffe, dass die Mannschaft genau gesehen hat, was wir brauchen, um diese Spiele zu gewinnen.“

Natürlich hat er Sätze wie diesen auch nach Wolfsburg, Düsseldorf und Dortmund gesagt. Und natürlich denkt er aktuell darauf herum, warum trotzdem immer wieder Rückschläge folgten. „Das war der Hauptpunkt, den wir in den letzten eineinhalb Tagen mit meinem Trainerteam besprochen haben und der mich sehr beschäftigt“, sagt Kohfeldt. Sein Chef Frank Baumann würde das Thema dagegen am liebsten ignorieren: „Es spielt doch keine Rolle mehr, was im Januar, Februar oder im vergangenen Herbst war.“ (csa)

