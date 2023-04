Werder Bremen im Liveticker gegen FC Schalke 04: Erste Top-Chance für Werder durch Bittencourt

Werder gegen Schalke LIVE

Werder Bremen im Live-Ticker gegen FC Schalke 04: Alle Tore, News und Infos - alles zum 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga live im Liveticker der DeichStube. Der aktuelle Spielstand ist 0:0.

12. Min: Der Eckball bringt nur einen Einwurf für Werder ein, der dann zum Boomerang wird. Karaman wird rechts geschickt und geht ins Laufduell gegen Friedl. Der Schalker ist ganz alleine auf weiter Flur und versucht es aus 18 Metern und ungünstigem Winkel mal, der Ball streicht knapp am langen Pfosten vorbei.

12. Min: Erster Eckball für Werder.

10. Min: Wir hatten schon weniger intensive Anfangsphasen in Spielen dieser Saison. Beide Teams suchen den Weg nach vorne, setzen den Gegner schnell unter Druck und hatten bereits gute Torannäherungen.

8. Min: Auf der Gegenseite meldet sich auch Schalke im Strafraum an. Zuerst muss Pavlenka einen scharf vors Tor gezogenen Ball von Bülter entschärfen. Die zweite Welle rollt über rechts, Zalazar bringt den Ball an den Fünfer, Terodde kann den Kopfball aber nicht drücken.

6. Min: Riesenchance für Werder! Ducksch und Stage spielen Doppelpass. Stage profitiert von einem Ausrutscher von Yoshida, zieht in den Strafraum und legt ab in den Rückraum. Der völlig blanke Bittencourt wird bei seinem Abschluss aus 14 Meter aber noch geblockt.

4. Min: Jetzt der erste gute Angriff von Werder, eine schöne Passstafette über Jung, Stage und Ducksch wird im Strafraum aber abgelaufen.

3. Min: Terodde wird rechts geschickt und legt den Ball mit dem langen Bein noch irgendwie hoch an den Sechzehner, dort verpasst aber der von Stark bedrängt Bülter.

2. Min: Direkt der erste gute Spielzug von Schalke, Krauß hat auf der rechten Angriffsseite viel Platz, aber dribbelt den Ball ins Seitenaus.

Werder Bremen im Liveticker gegen FC Schalke 04: Das Spiel auf Schalke läuft!

1. Min: Werder spielt wieder in lachsfarbenen Trikots und hat seine Fans im Rücken. Letzteres gilt auch für Schalke, allerdings spielen die Gastgeber wenig überraschend in Königsblau.

1. Min: Bastian Dankert pfeift die Partie an, der Ball roll auf Schalke!

18.29 Uhr: Die Kapitäne Simon Terodde und Marco Friedl stehen bereit zur Seitenwahl.

18.27 Uhr: ... und da kommen sie!

18.20 Uhr: Wir blicken noch mal auf die aktuelle Verfassung beider Teams. Von den vergangenen vier Spielen gewann Schalke nur gegen Hertha (5:2), die anderen drei verloren die Knappen. Davor allerdings blieb Schalke acht Spiele ohne Niederlage – bei jedoch nur zwei Siegen. Werder beendete mit dem 4:2-Auswärtssieg gegen Hertha eine Serie von sieben Spielen ohne Sieg.

18.13 Uhr: Tolle Stimmung bereits auf Schalke. 60.000, abzüglich mehr als 7000 Bremern, singen gerade das Steigerleid. Ja, Schalke steckt tief im Abstiegskampf, aber an der Fan-Unterstützung liegt es definitiv nicht.

Werder Bremen im Liveticker gegen FC Schalke 04: Ole Werner erwartet „eine große Aufgabe“

18.07 Uhr: Auf das Personal angesprochen sagt der Coach zu Ducksch, dass dieser sich „überraschend gut“ fühle und eventuell auch für 90 Minuten infrage kommt. Dann adelt er noch Christian Groß, der als Charakter auf und neben dem Platz sehr wichtig sei und Werder „als Anker extrem hilft“.

18.05 Uhr: Ole Werner gibt am Sky-Mikro ein paar Einschätzungen zum Spiel ab. Er warnt vor Schalke, das „in diesem Kalenderjahr sehr, sehr gute Spiele gemacht hat“. Er sagt: „Das wird eine große Aufgabe.“

18.01 Uhr: Zeit für den Blick in die Vergangenheit. Das Spiel zwischen Werder und Schalke ist natürlich ein absolutes Traditionsduell, was sich in 115 Pflichtspielen gegeneinander ausdrückt. Die Bilanz ist dabei leicht positiv für Grün-Weiß: Werder gewann 49-mal, Schalke nur 44-mal. 22 Spiele fanden keinen Sieger. Gerade in den vergangenen Jahren haben die Bremer einiges für diese positive Statistik getan. Wir erinnern uns an den 2:1-Hinspielsieg im Weserstadion und an das 4:1 im Saisonendspurt vergangenes Jahr, das einen großen Schritt im Aufstiegskampf dargestellt hat. Die letzte Niederlage gegen Schalke war ein 1:2 im November 2019. Ein gutes Omen für heute: Die jüngsten sechs Pflichtspiele auf Schalke gewann Werder allesamt, die letzte Niederlage dort kassierte Bermen 2016/17 (1:3).

17.54 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie ist Bastian Dankert. An den Seitenlinien unterstützen ihn René Rohde und Marcel Unger, Vierter Offizieller ist Robert Kampka. Der VAR heißt Günter Perl, neben ihm sitzt Christian Fischer.

17.48 Uhr: Der Blick auf die Tabelle verrät zudem, dass Werder bei einem Sieg heute Köln und Gladbach überholen und sich auf Platz 10 spielen würde. Bei einem Unentschieden und einer Niederlage hingegen bleibt es bei Platz 12 mit sieben beziehungsweise acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz bei nur noch vier ausbleibenden Spielen.

17.38 Uhr: Die restlichen Samstagsspiele sind mittlerweile abgepfiffen. Aufgrund des Stuttgarter 2:1-Siegs gegen Gladbach steht fest: Selbst mit einem Sieg besteht noch immer die theoretische Chance, dass Werder doch noch absteigt; dann zwar nicht mehr direkt – das Polster auf Schalke beträgt dann 14 Punkte bei nur noch vier ausstehenden Spielen –, allerdings könnte der VfL Bochum mit „nur“ zehn Punkten Rückstand Werder noch überholen. Allerdings gibt es noch direkte Duelle der Teams, die Werder überholen müssten: Bochum spielt noch gegen Augsburg, und Stuttgart gegen Hoffenheim.

17.30 Uhr: Der Blick auf die Werder-Bank verrät: Da sitzt heute kein einziger Stürmer auf der Bank. Füllkrug fällt nach wie vor mit lädierter Wade aus. Auch Dinkci hat sich mit Fußproblemen abgemeldet. Zudem fehlt weiterhin Felix Agu.

Werder Bremen im Liveticker gegen FC Schalke 04: Die Aufstellung ist da

17.26 Uhr: Und auch diesmal hält sich die Wartezeit in Grenzen. Schalke spielt mit folgendem Personal: Schwolow – Matriciani, Yoshida, Kaminski, Uronen – Kral, Krauß – Karaman, Zalazar, Bülter – Terodde. Thomas Reis könnte außerdem noch auf Langer (ET), Drexler, Frey, Greiml, Latza, Mohr, Ouwejan, Polter und van den Berg zurückgreifen.

17.24 Uhr: Wir warten noch auf die Aufstellung der von Thomas Reis trainierten Gastgeber.

17.17 Uhr: Das ging schnell: Die Bremer Aufstellung ist bereits da: Pavlenka – Veljkovic, Stark, Friedl – Weiser, Groß, Jung – Bittencourt, Stage – Ducksch, Philipp. Damit vertraut Werder-Trainer Ole Werner auf die exakt gleiche Startelf, die vergangene Woche so eindrucksvoll stark gegen die Hertha aus Berlin (4:2) gespielt hat. Auf der Ersatzbank nehmen zunächst Zetterer (ET), Pieper, Salifou, Schmid, Schmidt, Buchanan, Gruev, Mbom und Chiarodia Platz.

17.15 Uhr: Herzlich Willkommen im DeichStube-Liveticker zum Auswärtsspiel des SV Werder Bremen beim FC Schalke 04. In wenigen Minuten sollten die Aufstellungen zur Partie vorliegen.

Der SV Werder Bremen im Live-Ticker gegen FC Schalke 04: Anpfiff in der Veltins-Arena ist am heutigen Sonntag um 18.30 Uhr, der Liveticker startet hier gegen 17.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Alle Tore, News und Infos gibt es dann hier - heute alles live im Live-Ticker der DeichStube.

Weiter mit dem Vorbericht:

Viele Werder Bremen-Fragezeichen und Geld-Druck: Ole Werners besondere Vorbereitung auf FC Schalke 04

Der SV Werder Bremen spielt am Samstag (18.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) gegen den FC Schalke 04 – es geht um den Klassenerhalt und viel Geld. Der Vorbericht zum 30. Spieltag.

Bremen – Auf dem Weg zum nächsten Ausrufezeichen – vielleicht sogar hinter dem vorzeitig perfekten Klassenerhalt – steht der SV Werder Bremen erst mal vor ganz vielen Fragezeichen. Gleich mehrere Spieler sind angeschlagen und drohen beim Gastspiel am Samstagabend beim FC Schalke 04 (18.30 Uhr, DeichStube-Live-Ticker) auszufallen: Niclas Füllkrug, Marvin Ducksch, Eren Dinkci, Niklas Schmidt und Amos Pieper. „Ich hoffe, dass aus diesen vielen Fragezeichen möglichst viele Ausrufezeichen werden“, sagt Ole Werner. Denn der Coach hat in dieser Saison noch einiges vor – und das ist nicht nur der Klassenerhalt.

„Komfortable Situation hin oder her, wir haben unser Ziel noch nicht erreicht“, betont der Coach, der mit seinem Team stolze zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat – und das bei nur noch fünf ausstehenden Partien. Auf Schalke könnte Werder schon alles klar machen, falls der VfB Stuttgart zuvor gegen Borussia Mönchengladbach verliert. Doch damit beschäftigt sich Ole Werner nicht. Für ihn ist es auch kein Thema, schon jetzt an die neue Saison zu denken und womöglich mit Blick auf eine Weiterentwicklung aufzustellen. Aus gutem Grund, wie er erklärt: „Das ist Profifußball, du gehst auf den Platz, um Punkte zu gewinnen und dem Verein Einnahmen zu generieren. Auch das spielt für einen Verein wie Werder Bremen eine Rolle.“ Jeder Platz in der Tabelle kann sich auf das TV-Ranking und damit auf die Medienerlöse auswirken – und das in Millionenhöhe. „Da tragen wir über den sportlichen Erfolg auch eine wirtschaftliche Verantwortung“, sagt Werner.

Werder Bremen gegen FC Schalke 04 im Liveticker: Mit frischem Rückenwind zum Klassenerhalt?

Ein Sieg gegen den FC Schalke 04 wäre dabei sogar doppelt hilfreich. Denn sollten die Knappen den Klassenerhalt nicht schaffen, würde Werder Bremen davon beim TV-Geld profitieren. Gleiches gilt für einen Abstieg des VfB Stuttgart. Ein zweitklassiger VfL Bochum würde den Grün-Weißen finanziell dagegen nichts bringen. Es geht nämlich um das sportliche Abschneiden in den vergangenen fünf Jahren, da hinkt der VfL noch etwas hinterher.

In der Gegenwart hat Werder mit dem 4:2-Sieg bei Hertha BSC gerade einen Riesenschritt zum Klassenerhalt gemacht, der nach sechs sieglosen Partien seine Wirkung auch mental nicht verfehlte. „Es war nach den Vorwochen wichtig, eine gute Leistung mit einem guten Ergebnis zusammenzubringen. Und es war der Mannschaft anzumerken, dass uns das Rückenwind gibt“, gesteht Werner. Die besonderen Umstände in Berlin mit der wahnsinnigen Unterstützung der Fans habe dieses Spiel zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. „Wir müssen diese positiven Emotionen mitnehmen, aber auch konzentriert bleiben und hart arbeiten“, fordert der Trainer des SV Werder Bremen und fühlt sich bereits bestätigt. Denn nach dem kleinen Party-Wochenende mit Bier im Bus und noch ein bisschen mehr in der Bremer Disco „La Viva“ erlebte der Coach am Mittwoch „ein sehr giftiges Training“. Und genau das sei die richtige Reaktion gewesen vor der Partie beim Tabellenvorletzten. „Gegen Schalke können wir uns für das Erlebnis in Berlin nichts kaufen. Die brauchen jeden Punkt. Das wird auf dem Platz und im Stadion zu spüren sein.“ Für Werner ist die Veltins-Arena eines „der lautesten Stadien überhaupt“. Immerhin 7.500 Werder-Fans dürfen versuchen, für grün-weiße Stimmung zu sorgen.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen FC Schalke 04: Hält Ole Werners Siegesserie gegen Thomas Reis?

Kurios dabei: Ole Werner trifft in dieser Saison bereits zum vierten Mal auf seinen Trainerkollegen Thomas Reis. Beim ersten Aufeinandertreffen Anfang September betreute Reis noch den VfL Bochum. Werder Bremen gewann 2:0. Zwei Monate später verlor Reis wieder gegen die Bremer – diesmal mit 1:2 und diesmal mit dem FC Schalke 04, der den Coach nach dessen Entlassung in Bochum als Nachfolger von Dimitrios Grammozis verpflichtet hatte. Im Januar folgte Duell Nummer drei: ein Testspiel auf Schalke. Wieder gewann Werder, diesmal mit 1:0. Werner hätte nichts dagegen, wenn diese Siegesserie anhalten würde. Einen Vorteil, Reis nun besser zu kennen, sieht er nicht. „Das Blöde ist doch, dass er auch drei Mal gegen uns gespielt hat“, erklärt Werner und lächelt: „Es wird wenig Überraschungen geben. Weil heutzutage sowieso ganz viel klar ist.“

Bei Werder Bremen gerade allerdings nicht. Die vielen Fragezeichen machen Ole Werner durchaus zu schaffen. Wer könnte bloß stürmen, wenn tatsächlich Füllkrug, Ducksch und Dinkci ausfallen sollten? Dann stünde nur noch Maximilian Philipp als echter Angreifer zur Verfügung. Werner hat schon „Ideen im Kopf“, will sie aber nicht verraten, verspricht jedoch, dass Werder auch ohne Füllkrug und Co. auf Schalke angreifen werde. Schließlich soll das nächste Ausrufezeichen gesetzt werden. (kni)