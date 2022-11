Werder Bremen im Live-Ticker gegen den FC Bayern München: Bundesliga LIVE

Werder gegen FC Bayern LIVE

+ © gumzmedia Werder Bremen im Live-Ticker gegen den FC Bayern München: Trainer Ole Werner hofft auf den „perfekten Tag“! © gumzmedia

Der SV Werder Bremen im Live-Ticker gegen den FC Bayern München: Alle Tore, News und Infos vom Bundesliga-Spiel aus der Allianz Arena – heute alles live im Liveticker der DeichStube!

Werder Bremen im Liveticker gegen den FC Bayern München. Anpfiff in der Allianz Arena ist um 20.30 Uhr, der Live-Ticker startet hier gegen 17.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Alle Tore, News und Infos von Werders Bundesliga-Spiel gegen den deutschen Rekordmeister gibt es hier live im Liveticker der DeichStube.

Werder Bremen gegen den FC Bayern München - der Vorbericht:

Schwierig – aber auch unmöglich? Werder Bremen reist selbstbewusst zum FC Bayern München, braucht aber einen „perfekten Tag“

Der SV Werder Bremen spielt am Dienstag (20.30 Uhr, im DeichStube-Live-Ticker) auswärts gegen den FC Bayern München und hofft auf einen „perfekten Tag“. Der Vorbericht der DeichStube zum 14. Spieltag in der Bundesliga.

Bremen – Wie eine dunkle Wolke hängt sie seit Jahren über dem SV Werder Bremen, die erschreckende Bilanz gegen den FC Bayern München. Und sie ist immer bedrückender geworden. Seit nunmehr 25 Bundesliga-Spielen haben die Bremer den Branchenprimus nicht mehr bezwungen und vor allem in München teils heftige Abreibungen kassiert. Doch genau dort sind die Grün-Weißen jetzt gefordert (Dienstag, 20.30 Uhr, DeichStube-Liveticker). Zumindest in der Kabine soll die Vergangenheit aber kein Thema sein. „Ich glaube nicht, dass irgendeiner der Spieler diese Serie kennt und weiß, wie lange sie geht“, erklärte Trainer Ole Werner.

Werders bisheriger Saisonverlauf sorgt immerhin dafür, dass der Blick vieler Fans dieses Mal nicht ganz so verängstigt in Richtung Anpfiff geht. Die Bremer haben vor dem 14. Spieltag als Tabellensiebter bereits 21 Punkte eingesammelt, Spitzenreiter FC Bayern bringt es auf deren 28. Da hat es schon deutlich größere Diskrepanzen zwischen beiden Vereinen gegeben. Eine nette Ausflugsreise soll der Trip in die Allianz Arena dennoch nicht sein. „Wir sehen das hier nicht als Bonusspiel an“, betonte Clemens Fritz als Leiter Profifußball des SV Werder Bremen. „Solche Gedanken dürfen wir gar nicht erst zulassen, denn das würde unsere Leistung nur hemmen.“

Werder Bremen gegen FC Bayern München im Liveticker: Trainer Ole Werner hofft auf „perfekten Tag“

Und wenn Werder Bremen beim Abonnement-Meister irgendetwas nicht gebrauchen kann, dann ist es Zurückhaltung. Stattdessen erfordert die Partie, da ist sich Ole Werner sicher, nicht weniger als das Optimum. „Du brauchst einen perfekten Tag und musst hoffen, dass die anderen einen eher schlechten erwischen“, meinte er. „Und dann brauchst du auch immer ein Quäntchen Glück und einen guten Spielverlauf.“ Ziemlich viele Dinge also, die da in einer einzigen Begegnung zusammenkommen müssen. „Es gibt Aufgaben, die sind vermeintlich einfach und es gibt Aufgaben, die sind vermeintlich schwerer. Das Spiel in München ist sicherlich das schwierigste Auswärtsspiel, das man auf dem Papier und auch bei der aktuellen Form der Bayern haben kann“, urteilte Werner.

Die Zahlen belegen diese Einschätzung. Der Tabellenführer FC Bayern hat mit 41 Toren die mit Abstand meisten aller Bundesligisten erzielt und im Gegenzug lediglich zwölf Treffer hinnehmen müssen. Aus den vergangenen sechs Ligapartien holte die Elf von Coach Julian Nagelsmann 16 Punkte, überzeugte darüber hinaus auch auf internationalem Terrain. Irgendwie wird Werder Bremen nun probieren müssen, diesen beeindruckenden Lauf zu stoppen. „Für uns ist es wichtig, dass wir mit diesem positiven Gefühl, das wir uns durch die letzten zwei Siege erarbeitet haben, weiterhin antreten“, wünschte sich Clemens Fritz, der als Aktiver selbst einige unliebsame Erfahrungen im Süden des Landes hat machen müssen. „Wir wollen auch bei den Bayern diesen Mut und diesen Glauben an die eigene Leistung unter Beweis stellen. Wir wissen, dass es eine unglaublich gute Mannschaft ist, auf die wir treffen – trotzdem wollen wir bei uns bleiben und unsere Qualitäten auf den Platz bringen.“

Werder Bremen gegen FC Bayern München im Live-Ticker: Ole Werner will Negativserie in München brechen

Und so im Idealfall dort zupacken, wo der FC Bayern es ermöglicht. „Man muss immer vorsichtig dabei sein, wenn man über die beste Mannschaft Deutschlands, eine echte Weltklasse-Mannschaft spricht und etwas als Schwäche bezeichnet“, schilderte Ole Werner. „Ich habe keine gefunden, die ich verraten würde, trotzdem versucht man in einer Ordnung des Gegners natürlich gewisse Räume zu erkennen, die man vielleicht für sich nutzen kann.“ Wie das gelingen soll? „Die Genauigkeit und die Geschwindigkeit muss von höchster Qualität sein“, forderte der 34-jährige Trainer von Werder Bremen. „Wir wissen aber auch, dass es möglicherweise viele Situation geben wird, in denen man auch mal tiefer steht, als es sonst unsere Art ist.“

Doch eigentlich ist Werner das schon wieder zu viel Kaffeesatzleserei. „Man kann den ganzen Tag herrlich philosophieren, aber am Ende läuft es immer auf eine Sache hinaus: Du musst deine Hausaufgaben machen und dein bestmögliches Spiel bringen.“ Nicht gerade weil, sondern eben auch wenn der Gegner FC Bayern München heißt. Unschöne Erinnerungen hin oder her. „Wir sind ja nicht alleine mit einer schlechten Bilanz gegen die Bayern. Dafür müssen wir uns nicht schämen, das geht den meisten Vereinen in Deutschland so“, meinte Werner. Besonders heftig ist die Dürre des SV Werder Bremen allerdings schon. Doch vielleicht wird dieses Mal ja alles anders. Im 26. Anlauf. Oder wie es Werner ausdrückte: „Dann versuchen wir es mal...“ (mbü)