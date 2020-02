Werder Bremen gegen den FC Augsburg im Live-Ticker: Mit Selke und fetter Überraschung in der Startaufstellung!

Werder live!

Werder Bremen trifft am 20. Bundesliga-Spieltag auf den FC Augsburg und hofft auf einen ganz wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Der Live-Ticker der DeichStube*.

14.34 Uhr: Getreu dem Motto „Angriff ist die beste Verteidigung“ möchte Kohfeldt für mehr Durchschlagskraft in der Offensive sorgen. Ungern erinnern wir uns an den letzten Spieltag, wo die Grün-Weißen offensiv sehr wenig auf die Kette bekommen haben. Heute liest sich das von der Ausrichtung schon wesentlich besser.

14.33 Uhr: Alle haben auf Davie Selke geschaut, doch nebenbei hat Werder-Trainer Florian Kohfeldt Nick Woltemade aus dem Hut gezaubert: Der 17-Jährige darf in Augsburg seine Bundesliga-Premiere feiern. Was für eine Überraschunjg und was für eine mutige Entscheidung im Abstiegskampf! Woltemade wird wohl mit Selke und Milot Rashica einen Dreier-Sturm bilden. In der Abwehr setzt Kohfeldt wohl auf seine Dreierkette mit Ömer Toprak, Kevin Vogt und Niklas Moisander.

Außen dürften Leonardo Bittencourt und als Notlösung Maximilan Eggestein verteidigen. Im Mittelfeld spielen Davy Klaassen und Nuri Sahin. Es sieht nach einer sehr offensiven Aufstellung aus. Offenbar will Kohfeldt, dass sich sein Team selbst aus den Tabellenkeller schießt und sich nicht zu sehr auf den Gegner einstellen.

14.30 Uhr: Die Gastgeber sind heute auch mehr als pünktlich. So laufen die Fuggenstädter auf.

14.28 Uhr: Der Jungspund soll an der Seite von Davie Selke für Furore sorgen. Wir sind gespannt, was sich Coach Kohfeldt mit dieser ausgefallen Aufstellung ausgedacht hat.

14.27 Uhr: Da hat uns Trainer Florian Kohfeldt aber ordentlich überrascht. Nick Woltemade findet sich auf einmal in der ersten Elf wieder!

14.26 Uhr: Und hier ist auch schon die Aufstellung - mit einer richtig fetten Überraschung! Pavlenka - Vogt, Moisander, Toprak - Bittencourt, Maxi Eggestein, Sahin, Klaassen - Rashica, Selke, Woltemade.

14.22 Uhr: Sehen wir heute Werders Last-Minute-Neuzugang und Altbekannten Davie Selke direkt in der Startaufstellung? In wenigen Minuten sind wir schlauer!

14.19 Uhr: Die Bremer sind heute zu Gast beim FC Augsburg und müsse abliefern. Es hilft ja alles nichts. Nach der bitteren 0:3-Niederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim stehen die Grün-Weißen heute ordentlich unter Zugzwang. Wir dürfen uns auf ein feuriges Match freuen.

14.15 Uhr: Ein herzliches Moin Moin in die Runde! Wir begrüßen euch zu unserem Live-Ticker.

Werder Bremen muss beim FC Augsburg ran. Mit unserem Live-Ticker seid Ihr ganz dicht dran: Alle Tore, Infos und News live! Wir starten gegen 14.30 Uhr mit den Aufstellungen beider Mannschaften. Steht Neuzugang Davie Selke direkt in der Startelf des SV Werder Bremen?

Vorbericht: Vier Werder Bremen-Siege in vier Spielen, doch Florian Kohfeldt will von Super-Augsburg-Serie nichts wissen

Vier Mal hat Florian Kohfeldt in seiner Trainer-Laufbahn bisher gegen den FC Augsburg gespielt – 3:1, 3:2, 4:0 und 3:2 lauteten die Ergebnisse. Viel weißer kann eine Weste nicht sein. Und dennoch: Als gutes Omen wertet der Coach des SV Werder Bremen diese Zahlen nicht.

„Kenn' ich, interessiert mich nicht, hilft nichts“, sagte der 37-Jährige und bat einen Reporter, der ihn nach der Erfolgsserie gegen den FCA gefragt hatte, unmissverständlich: „Hör' auf mit so einer Scheiße.“ Böse gemeint war das nicht, Kohfeldt lächelte dabei und berichtete, dass ihm ein guter Freund die Zahlen bereits per Nachricht aufs Handy geschickt hatte.

Werder Bremen und FC Augsburg in sportlicher Krise

„Mit den Worten: Dann kann ja nichts mehr schiefgehen.“ Das kann es in den Augen des Trainers aber sehr wohl, weshalb er verständlicherweise lieber über die Qualitäten des Gegners sprach als über seine vermeintliche Vorliebe für Spiele gegen den FC Augsburg.

„Ich erwarte einen Gegner, der auf jeden Fall eine sehr hohe Aggressivität an den Tag legen wird“, sagte Florian Kohfeldt vor dem Gastspiel beim Tabellenzwölften, der ähnlich wie Werder Bremen in einer sportlichen Krise steckt. In den vergangenen drei Spielen gab es für die Fuggerstädter um Trainer Martin Schmidt nichts zu holen. Gegen Union Berlin (0:2), Dortmund (3:5) und Leipzig (1:3) setzte es jeweils Niederlagen. Mit 23 Punkten hat der FCA aktuell sechs mehr auf dem Konto als der Tabellen-16. Werder – ein Heimsieg gegen die Bremer ist für die Mannschaft also extrem wichtig, um nicht noch tiefer unten reinzurutschen.

Werder Bremen hat Niederlage gegen Hoffenheim gut verarbeit - sagt Trainer Florian Kohfeldt

„Sie leben unter Martin Schmidt definitiv vom Umschaltmoment, das ist der zentrale Baustein ihrer Spielidee, sowohl mit als auch gegen den Ball“, hat Kohfeldt analysiert: „Dem wollen wir begegnen.“ Entscheidend dürfte dabei vor allem sein, ob es Werder Bremen gelingt, Florian Niederlechner in den Griff zu bekommen. Der Augsburger Stürmer hat in der laufenden Saison bereits zehn Tore erzielt und acht Treffer vorbereitet. „Er spielt eine überragende Saison, Glückwunsch dazu“, sagte Kohfeldt – und schob mit einem Augenzwinkern hinterher: „Er kann auch gerne so weitermachen, aber bitte nicht am Samstag.“

Insgesamt zeigte sich Florian Kohfeldt, der mit Davie Selke selbst einen neuen Mittelstürmer im Kader hat, zuversichtlich, dass sein Team das 0:3 gegen Hoffenheim gut verarbeitet hat: „Es war ein Rückschlag und eine Enttäuschung, aber wir haben es rational aufgearbeitet. In dem Spiel war einiges dabei, was mir von der Struktur her Hoffnung macht. Und auch wenn es komisch klingt: Es war das bessere Spiel als in Düsseldorf.“ (dco)

