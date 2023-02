Werder Bremen im Live-Ticker gegen Eintracht Frankfurt: Kolo Muani baut Frankfurter Führung aus – schafft Werder die Wende?

Werder gegen SGE live

Werder Bremen im Live-Ticker gegen Eintracht Frankfurt: Alle Tore, News und Infos - alles zum 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga live im Liveticker der DeichStube. Aktueller Spielstand: 2:0 für Frankfurt.

62. Min: Das Frankfurter Defensivbollwerk positioniert sich noch vor dem Strafraum und gibt Werder keine Lücken, mal gefährlich in Richtung des Tors von Keeper Trapp zu ziehen. Die Bremer können sich nur die Bälle zuspielen und zumindest etwas Ballsicherheit gewinnen. Mehr aber auch nicht.

60. Min: Eine Stunde ist jetzt herum und Werder konnte immer noch keinen Schuss aufs Tor der Eintracht verzeichnen. Weder Ducksch noch Füllkrug werden mit guten Bällen gefüttert oder können sich in gute Positionen bringen.

57. Min: Nach einer Ecke will Werder in Form von Füllkrug den schnellen Konter fahren, doch wird der Bremer Stürmer durch einen Trikotzieher von Max umgerissen. Dafür erhält der Neuzugang der Eintracht die Gelbe Karte.

54. Min: Kann Werder auf den 0:2-Rückstand eine Antwort finden? Wie schon in der ersten Halbzeit, fangen sich die Bremer erneut ein frühes Tor ein.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen Eintracht Frankfurt: Randal Kolo Muani baut Frankfurter Führung aus

52. Min: Tor für Frankfurt. Kolo Muani erzielt das 2:0. Nach einer Flanke von Max steht vor allem Knauff im Mittelpunkt. Seinen Kopfball kann Pavlenka parieren, der Ball prallt jedoch zurück vor die Füße von Knauff. Der spielt das Leder zu Kolo Muani, der nur noch einschieben muss.

49. Min: Was war das denn?! Jung schlägt den langen Ball, seine Flanke verunglückt aber völlig, findet keinen Abnehmer und landet im Seitenaus.

47. Min: Jetzt gibt es den ersten Eckball für Werder. Die Ecke bringt jedoch nichts ein, Frankfurt kann den Ball direkt klären.

46. Min: Und jetzt pfeift Schiedsrichter Dankert zur zweiten Halbzeit an! Wechsel gibt es keine.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen Eintracht Frankfurt: Pausenrückstand durch Eigentor von Marco Friedl

19.18 Uhr: Und jetzt ist Pause! Vielleicht hilft das Werder, den Kopf freizubekommen. Die Bremer finden offensiv so gut wie nicht statt. Frankfurt kann sich bislang auf das Eigentor durch Friedl und gelegentliche Nadelstiche nach vorne, vor allem aber auf eine starke Defensivleistung verlassen.

45. Min +2: Lindström bricht über links durch und legt mit der Hacke auf den nachrückenden Max ab. Der spielt den Ball auf Lindström zurück, der den Ball kurz annimmt und dann über das Tor schießt.

45. Min: Werder weiß einfach nicht, wo der Ball hin soll. Offensivaktionen kommen nicht zustande, was aber auch dem Defensivverbund der Frankfurter geschuldet ist, der so gut wie nichts anbrennen lässt.

42. Min: Aus der eigenen Hälfte schlägt Stark einen langen Ball in Höhe des Mittelkreises. Doch viel zu unplatziert, das Spielgerät landet bei den Frankfurtern.

39. Min: Im Zweikampf mit Kolo Muani bringt Stark den Eintracht-Stürmer unsanft zu Fall. Dafür gibt es die fünfte Gelbe Karte - und Stark fehlt kommende Woche gegen Bochum. Der daraus resultierende Freistoß für Frankfurt bringt nichts ein.

38. Min: Der Eckball von Kolo Muani findet seinen Abnehmer in Ndicka. Doch dessen Kopfball streift über das Tor von Werder-Keeper Pavlenka hinweg.

37. Min: Wieder gibt es Freistoß für die Eintracht. Max spielt den Ball jedoch direkt zu seinen drei Mitspielern vor ihm, die sichtlich überrascht wirken. Den Ball bekommen die Bremer nicht aus dem Strafraum heraus, es gibt Eckball für die Eintracht.

34. Min: Noch knapp zehn Minuten bis zur Halbzeit und Werder kann noch immer keinen einzigen Torschuss für sich verbuchen. Alle Offensivbemühungen sind nicht zwingend genug oder werden von den Frankfurtern bereits im Keim erstickt.

32. Min: Gruev holt den Freistoß für Werder raus. Ducksch darf schießen, der Ball landet jedoch direkt bei den Frankfurtern. Torgefahr sieht natürlich anders aus.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen Eintracht Frankfurt: Früher Rückstand, aber Bremer jetzt besser im Spiel

30. Min: Pieper macht sich bei Werder warm. Vermutlich, weil Stark zuvor mit Pavlenka zusammengeprallt war.

28. Min: Stage verliert den Ball in der Vorwärtsbewegung, Max schaltet schnell und flankt den Ball in den Bremer Strafraum. Sein Ball findet Knauff, aber dessen Kopfball ist nicht platziert genug und stellt für Pavlenka keine Herausforderung dar.

27. Min: Langer Ball der Frankfurter auf Max, der auf das Tor von Pavlenka zustürmt. Der Werder-Keeper kommt vorm Frankfurter an den Ball, faustet ihn weg und räumt dabei noch Teamkollege Stark ab.

25. Min: Werder fehlt noch immer die klare Spielidee. Die Frankfurter bestimmen das Geschehen zunehmend am Mittelkreis, ab und wagen sie sich auch in die Hälfte von Bremen vor. Bislang reicht das.

22. Min: Kolo Muani lässt die Bremer Verteidiger alt aussehen und tankt sich auf der Außenbahn in Nähe des Bremer Strafraums vor. Im letzten Moment wird der Ball jedoch noch geklärt, es gibt Abstoß für Werder.

19. Min: Und wie sehen Werders Offensivbemühungen aus? Schmid schlägt eine Flanke, die genau in den Armen von Eintracht-Keeper Trapp landet.

18. Min: Frankfurt versucht die Führung auszubauen. Lange Bälle in den Bremer Strafraum finden jedoch keinen Abnehmer, mittlerweile wirkt die Bremer Defensive in der Partie angekommen.

16. Min: Zumindest konnte Werder das Geschehen zuletzt etwas beruhigen. Zu eigenen Offensivaktionen sind die Bremer bislang aber auch nicht gekommen.

11. Min: Was ist los mit Werder? Statt einer Reaktion auf den Rückstand, lädt man Frankfurt zum Toreschießen ein. Kamada läuft allein auf Pavlenka zu, verzieht jedoch deutlich.

9. Min: Wie reagiert Werder auf den frühen Rückstand? Das Gestocher im eigenen Strafraum führte zum Gegentor, jetzt muss eine schnelle Antwort her.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen Eintracht Frankfurt: Marco Friedl trifft ins eigene Tor

7. Min: Tor für Frankfurt. Nach einem Freistoß durch Max kommt der Ball in den Bremer Strafraum. Jakic spielt den Ball am zweiten Pfosten in die Mitte. Friedl will vor den Frankfurtern klären, und wird zum Unglücksraben. Der Ball kullert ins Tor von Pavlenka.

6. Min: Werder ist noch um einen geordneten Spielaufbau bemüht, Frankfurt versucht in Ansätzen Druck auszuüben. Eine klare Torchance fehlt aber noch auf beiden Seiten.

4. Min: Das hätte was werden können für Frankfurt. Lindström rennt die Außenbahn hoch, spielt den Ball in Werders Strafraum, doch kann die Abwehr von Bremen klären.

2. Min: Langsames Herantasten im Mittelfeld, beide Teams wollen erstmal an Sicherheit gewinnen.

1. Min: Und jetzt gibt Schiedsrichter Bastian Dankert den Ball frei!

Werder Bremen im Live-Ticker gegen Eintracht Frankfurt: Der Ball rollt!

18.22 Uhr: Es ist alles angerichtet für ein hoffentlich hochklassiges und packendes Spiel. Vielleicht darf ja sogar Tim-Justin Dietrich später noch mitmischen. Der 20-Jährige aus Werders 2. Mannschaft ist erstmals in der Bundesliga mit dabei im Kader.

18.17 Uhr: Das Aufeinandertreffen zwischen Werder und Frankfurt stellt natürlich auch das direkte Kräftemessen zwischen Niclas Füllkrug und Randal Kolo Muani dar. Der Bremer führt mit seinen 13 Toren noch immer die Torjägerliste in der 1. Bundesliga an, der Frankfurter ist Top-Scorer der gesamten Liga. Neben seinen neun Treffern stehen auch 13 Vorlagen zu Buche.

18.13 Uhr: „Wir dürfen nicht dieselben Fehler wie im Hinspiel machen“, betont Werner. Man hätte aus dem 3:4 gegen Frankfurt Ende August 2022 gelernt. Das kann Werder in knapp 15 Minuten dann auch auf dem Platz unter Beweis stellen.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen Eintracht Frankfurt: Werder-Coach Ole Werner fordert „guten Teamzusammenhalt“

18.11 Uhr: „Wir schauen nur auf uns“, heißt es von Werder-Coach Ole Werner im Sky-Gespräch. 12-13 Punkte brauche man für den sicheren Klassenerhalt noch. Für die Partie gegen Frankfurt erwartet Werner einen „guten Teamzusammenhalt“ und erhofft sich auch von Romano Schmid wichtige Impulse auf der Außenbahn.

18.09 Uhr: Die persönliche Serie von Glasner gegen Bremen will das Team von Werder-Coach Ole Werner heute natürlich abreißen lassen. Seine letzten vier Spieler als Trainer in der 1. Bundesliga gegen Werder konnte Glasner gewinnen.

18.06 Uhr: Glasner hofft auf Vorteile gegen Werders Dreierkette und spricht von der Schnelligkeit seines Teams. Vor allem Vize-Weltmeister Kolo Muani hebt Frankfurts Trainer dabei hervor. Ein Lob findet Glasner für Werders Lebensversicherung mit eingebauter Torgarantie, Niclas Füllkrug. Der Respekt sei da, Angst aber nicht.

18.03 Uhr: Und jetzt ist Eintracht-Coach Glasner im Interview bei Sky. „Wenn es so wie im Hinspiel ausgeht, wären wir natürlich zufrieden“, spielt Frankfurts Trainer auf den 4:3-Sieg in der Hinrunde an. Damals stand das Offensivquartett Götze, Kolo Muani, Lindström und Kamada übrigens das erste Mal gemeinsam in der Startelf. Werder will es heute besser machen und den Offensivdrang der Frankfurter möglichst schon im Keim ersticken.

18.00 Uhr: Klar, gewarnt sein sollte Werder eh vor all der Offensivpower der Eintracht. Doch ein Spieler im Kader der Frankfurter trifft besonders gern gegen Bremen. Die Rede ist von 2014er-Weltmeister Mario Götze. In der 1. Bundesliga gelangen Götze bisher sieben Treffer gegen Werder. Nur gegen den HSV hat er im Fußball-Oberhaus genauso oft getroffen.

17.55 Uhr: Frankfurts Gesamtbilanz im Fußball-Oberhaus gegen Werder fällt also negativ aus. Doch gleichzeitig hat die Eintracht gegen kein anderes Team mehr Siege in der 1. Fußball-Bundesliga gefeiert als gegen Bremen. Werder wiederum hat in der Beletage des Deutschen Fußballs nur gegen ein anderes Team öfter gewonnen als gegen Frankfurt: nämlich gegen Schalke. Gegen die Knappen gab es sogar 46 Siege.

17.50 Uhr: In der 1. Bundesliga sind Werder und Frankfurt bislang 103-mal aufeinander getroffen. Aus Sicht von Bremen gab es 43 Siege, 23 Remis und 37 Niederlagen. Auch das Torverhältnis fällt zugunsten von Werder aus, nämlich 163:154.

17.45 Uhr: Geleitet wird das Spiel heute von Schiedsrichter Bastian Dankert. Ihm assistieren Marcel Unger und Frederick Assmuth. Der Video-Assistent ist Pascal Müller, VAR-Assistent ist Henrik Bramlage.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen sind da

17.39 Uhr: Bei der Eintracht aus Frankfurt müssen sich folgende Spieler die Partie zuerst von der Reservebank aus anschauen: Ramaj (ET), Buta, Chandler, Hasebe, Lenz, Smolcic, Alario, Alidou, Borré.

17.33 Uhr: Auf der Bank von Werder müssen vorerst folgende Kicker Platz nehmen: Zetterer (ET), Pieper, Buchanan, Chiarodia, Philipp, Salifou, Dinkci, Berger, Dietrich. Es fehlen Agu, Groß, Bittencourt, Mbom und Weiser.

17.31 Uhr: Bei Frankfurt wiederum sind folgende Spieler in der Startelf: Trapp - Tuta, Jakic, Ndicka - Knauff, Kamada, Sow, Max - Lindström, Götze - Kolo Muani.

17.28 Uhr: Und so spielt Werder heute: Pavlenka - Schmid, Stark, Veljkovic - Friedl, Jung, Gruev - Schmidt, Stage, Ducksch, Füllkrug.

Der SV Werder Bremen im Live-Ticker gegen Eintracht Frankfurt: Anpfiff im Deutsche Bank Park der SGE ist am heutigen Samstag um 18.30 Uhr, der Liveticker startet hier gegen 17.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Alle Tore, News und Infos gibt es dann hier - heute alles live im Live-Ticker der DeichStube.

Der Vorbericht:

Geschwindigkeit als Gefahr: Werder Bremen-Trainer Ole Werner warnt vor Eintracht Frankfurt

Der SV Werder Bremen ist am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt zu Gast (Samstag, 18.30 Uhr im DeichStube-Liveticker). Werder-Trainer Ole Werner warnt insbesondere vor der Schnelligkeit der SGE - der Vorbericht der DeichStube.

Bremen – Der eine führt aktuell mit neun Toren und 13 Vorlagen die Scorer-Liste der Fußball-Bundesliga an, der andere bestimmt derweil Takt und Rhythmus im Spiel seines Teams, das er in dieser Saison fußballerisch ohne Frage auf ein neues Level gehoben hat. Kein Wunder also, dass vor Werder Bremens Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr im Live-Ticker der DeichStube) vor allem zwei Profis des Gegners im Fokus stehen: Randal Kolo Muani und Mario Götze. Viel wird davon abhängen, wie gut es den Bremern gelingt, die Kreise des französischen Mittelstürmers und des deutschen Weltmeisters von 2014 einzuengen. Das ist natürlich auch Werders Cheftrainer Ole Werner bewusst – allerdings weiß der 34-Jährige auch, dass dort insgesamt sehr viel Wucht und Tempo auf seine Mannschaft zukommen.

Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker: Ole Werner warnt vor Speed von Randal Kolo Muani

„Es gibt da ja noch viel mehr“, sagt Ole Werner über Leistungsträger von Eintracht Frankfurt und rattert die Namen Lindström, Kamada, Rode und Sow herunter. Fazit: „Es ist eine Mannschaft mit sehr hoher Qualität, die mittlerweile sehr viele Topspieler hat.“ Europaweit zählt die SGE für Werner auch in der laufenden Saison zu den besten Teams. Aktuell steht der amtierende Europa-League-Sieger im Achtelfinale der Champions League, empfängt dort im Hinspiel am Dienstagabend den SSC Neapel. Als Chance für Werder Bremen sieht Werner das glanzvolle Duell in der Königsklasse nicht. „Ich glaube nicht, dass das Neapel-Spiel einen Einfluss haben wird“, betont er. Auch Eintracht-Coach Oliver Glasner versichert: „Natürlich beschäftigen wir uns im Trainerteam schon seit Wochen mit Neapel. Aber mit der Mannschaft haben wir in dieser Woche nur über Bremen gesprochen.“ Zumal Frankfurt nach der jüngsten 0:3-Pleite beim 1. FC Köln, der ersten im laufenden Kalenderjahr, durchaus etwas geradezurücken hat.

Auch interessant: So sehen Fans das Bundesliga-Spiel Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt live im TV und im Livestream!

Sieben Mal in Serie hatten die Hessen seit Anfang November zuvor nicht verloren, hatten in diesem Zeitraum stolze 15 Punkte eingesammelt und sich in der Spitzengruppe der Tabelle festgesetzt. „Die Mannschaft ist defensiv sehr gut organisiert, hat ein gutes Umschaltspiel und ist sehr variabel in eigenem Ballbesitz“, lobt Ole Werner, der sich nach dem 3:4 im Hinspiel vom hohen Tempo des Gegners beeindruckt zeigte. „Da haben wir in gewissen Situationen Grenzen aufgezeigt bekommen“, erinnert sich der Trainer des SV Werder Bremen. „Unsere Aufgabe in Frankfurt wird es jetzt sein, diese Geschwindigkeit als Gemeinschaft zu verteidigen. Das ist der Schlüssel, um erfolgreich sein zu können.“ Ein weiterer könnte die Frankfurter Schwäche bei gegnerischen Standards sein. Allein sieben Gegentore kassierte die SGE nach Eckbällen, was der schlechteste Wert in der Liga ist. Dazu kommen vier Gegentreffer nach Freistößen sowie je einer nach einem direkten Freistoß und einem Einwurf. „Es ist sicherlich ein Thema, das man vorbereitet“, sagt Werner, „das tun wir aber vor jedem Spiel“.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen Eintracht Frankfurt: Zurück in die Erfolgsspur?

Klar ist: Nach der Niederlage gegen Dortmund (0:2) möchte Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt sofort in die Erfolgsspur zurück. Das nötige Selbstvertrauen dafür ist ebenso vorhanden wie begründet: „Wir haben ja schon gezeigt, dass wir so gut wie jeder Mannschaft in dieser Liga wehtun können, wenn wir 100 Prozent auf den Platz bringen“, betont Ole Werner, der sich in Frankfurt – ausverkauftes Stadion, Flutlicht, Abendspiel – einfach auf „ein geiles Auswärtsspiel“ freut. (dco)