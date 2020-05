Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Drei Tore in fünf Minuten, Leverkusen führt wieder!

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen

Bremen - Der SV Werder Bremen empfängt jetzt Bayer 04 Leverkusen zum Bundesliga-Geisterspiel. Mit dem Live-Ticker der DeichStube verpasst Ihr nichts: Alle Tore, Aufreger und News live! Aktueller Spielstand 1:2.

45. Min: Doch noch mal Werder im Vorwärtsgang. Jönnen die Grün-Weißen vor dem Halbzeitpfiff nochmal ausgleichen?

44. Min: Der Standard fliegt hoch und weit in Richtung Kevin Vogt. Der wird entscheidend gestört.

43. Min: Bittencourt startet auf links durch, doch dann kommt Sven Bender angerauscht und legt den Hoffenheimer Leihspieler. Gelb für Bender, Freistoß Bremen.

42. Min: Das Spiel ist nun ruhiger geworden. Sieht nicht so aus, als ob hier vor der Halbzeit noch groß was passiert.

39. Min: Da hätte es locker wieder Unentschieden stehen können. Veljkovic passt sehenswert auf Bittencourt in den freien Raum. Der kann den Ball aber nicht ordentlich annehmen und haut die Pille in den Bremer Abendhimmel.

38. Min: Rashica mit einer Chance aus der zweiten Reihe. Deutlich links vorbei.

33. Min: Auf diese fünf Minuten konnte man gut und gerne verzichten. Zwei Gegentore, die stümperhaft verteidigt wurden. Das 1:2 ist durch einen Demirbay-Freistoß aus dem halbfeld entstanden. Wenn man einen Havertz so unfassbar frei stehen lässt, muss man sich nicht wundern, dass man direkt wieder in Rückstand gerät.

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen im Live-Ticker - Drei Tore in fünf Minuten, Werder wieder hinten

32. Min: Bayer Leverkusen führt wieder! Kai Havertz kann nach einem Freistoß unbedrängt einköpfen. Mal wieder. Der neue Spielstand ist 1:2.

31. Min: Da ist man kurz davor wieder in der Hinrundentristesse zu verfallen, dann kommt Theo Gebre Selassie nach einer Ecke an den Ball. Ähnlich wie zwei Minuten auf der anderen Seite, wurde er nicht richtig angegriffen.

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen im Live-Ticker - Gebre Selassie gleicht nach Ecke aus!

30. Min: Die direkte Antwort der Bremer! Toooooorrr durch Theodor Gebre Selassie. Eine Bittencourtecke kann durch den Tschechen per Hacke verwertet werden.

28. Min: Die Gäste führen. Kai Havertz köpft unbedrängt ein, nachdem Moussa Diaby Marco Friedl überlaufen hat. Ein Gegentor wie im Training.

27. Min: Amiri wird nun aktiver. Ein Torschuss von der linken Strafraumkante wird von Pavlenka entschärft.

25. Min: Amiri führt die erste Ecke der Leverkusener aus. Bargfreide köpft das Spielgerät vom ersten Pfosten Richtung Mittelfeld.

24. Min: Philipp Bargfrede ist bisher der beste Bremer. Der Jubilar (200. Bundesligaspiel) bringt die nötige Aggresivität mit, die Werder in der bisherigen Saison viel zu oft gefehlt hat.

22. Min: Foul von Vogt an Amiri. Das war wichtig. Der ehemalige Jungnationalspieler hätte sich eine gute Schusschance erarbeiten können.

18. Min: Fehler Tapsoba. Eggestein ist zur Stelle und versucht auf Selke durchzustecken. Der Winterneuzugang kommt aber nicht an den Ball. Hradecky ist zur Stelle.

17. Min: Der erste Standard der Bremer .wird gefährlich. Eine Ecke wird von Moisander aber knapp über das Tor geköpft.

15. Min: Die Bremer haben sich nun Ballbesitzanteile erkämpft. Torchancen sind bisher auf beiden Seiten Mangelware.

12. Min: Friedl mit riskantem Pass Richtung Pavlenka. Der Tscheche ist zum Glück wach und haut den Ball raus.

9. Min: Werder nun das erste Mal über mehrere Augenblicke in der Hälfte der Bayer-Elf. Bittencourt hätte gern einen Freistoß bekommen. Das war aber eher ein Auflaufen als ein Foul.

8. Min: Diaby wird auf der linken Seite in Szene gesetzt. Gut, dass der Franzose noch keine genauen Pässe zu seinen Mitspielern bekommt.

6. Min: Unüberhörbare Kommandos von Florian Kohfeldt hallen über den Platz. Die taktische Formation, die er sich hat einfallen lassen, lässt sich als 5-3-2 identifizieren. Kevin Vogt schiebt dabei geschickt zwischen den Reihen und agiert teilweise als weiterer Sechser.

4. Min: Leverkusen erwartungsgemäß mit viel Ballbesitz. Werder wartet erstmal ab.

2. Min: Wirtz zieht das erste Mal an Friedl vorbei. Seine Flanke wird von Veljkovic geklärt.#

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen im Live-Ticker - Anpfiff im Weserstadion

1. Min: Das Spiel läuft. Leverkusen stößt an.

20.29 Uhr: Die Mannschaften laufen ein. Getrennt und mit ausreichend Sicherheitsabstand. Hoffentlich hält Werder diesen nicht gleich im eigenen Strafraum.

20.26 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist heute Tobias Stieler.

20:22 Uhr: Florian Kohfeldt erwähnt im DAZN-Interview einen aggressiven, spielerischen Ansatz wählen zu wollen. Generell sei das Team fitter als vor der ,,Zwangspause'', es verbiete sich aber eine solche Situation als Chance zu bezeichnen. Nicht destotrotz möchte man es natürlich jetzt besser machen als vor der Pause.

20:17 Uhr: Doch es gibt ein wenig Hoffnung. Bei einem heutigen Sieg fehlen - bei einem Spiel weniger - nur noch zwei Punkte bis zur Fortuna aus Düsseldorf, welche auf dem Relegationsplatz verweilt.

20:11 Uhr: Nur zur Erinnerung für alle, die es verdrängt oder vergessen haben: Werders bisherige Heimbilanz ist einfach nur gruselig. Von den elf Saisonpartien im Weserstadion haben die Bremer nur eine gewonnen, zwei endeten mit einem Remis, acht (!) gingen verloren. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt erzielte in den elf Spielen lediglich fünf Tore, das bis dato letzte im eigenen Stadion gelang beim 1:2 gegen Schalke 04 – am 23. November 2019, also vor 177 Tagen oder fast einem halben Jahr. Torschütze: Yuya Osako.

20:09 Uhr: Für Werderfans sind Sportnachrichten in dieser Saison allerdings nicht minder frustrierend gewesen. 18 Punkte, Platz 17 und neun (!) Punkte Abstand zum rettenden Ufer.

20:07 Uhr: Bei allem Corona-Nachrichten, Maskenwahn und Lockerungsdiskussionen, der uns alle in den letzten Wochen begleitet, soll es heute Abend endlich mal wieder um den Sport gehen. Allerdings ist es bei den leeren Rängen schwierig die aktuelle Situation auszublenden.

19:59 Uhr: Ganz ruhig ist es nicht rund ums Weserstadion, es gibt eine Demo, eine kleine Demo, eine sehr kleine Demo: Die Polizei begleitet eine angemeldete Versammlung in Form eines Fahrradkorsos zum Thema "Tod und Spiele", um das Recht auf freie Meinungsäußerung zu schützen. Neun Personen nehmen derzeit daran teil, hat die Polizei soeben mitgeteilt.

19:53 Uhr: Man darf gespannt sein, wie sich der gerade 17-jährige in seinem ersten Bundesligaspiel schlägt. Am Ex-Kölner Top-Talent war u.a. auch Mönchengladbach interessiert.

19:44 Uhr: Besondere Premiere bei den Gästen: Mit 17 Jahren und 15 Tagen wird Florian Wirtz zum jüngsten Bundesliga-Spieler in der Geschichte von Bayer Leverkusen und zum drittjüngsten überhaupt nach Nuri Sahin (16 Jahre, 11 Monate und ein Tag) und Yann Aurel Bisseck (16 Jahre, 11 Monate, 28 Tage).

19:42 Uhr: Eine gute Nachricht für Friedl: Karim Bellarabi, der den jungen Österreicher schon in zwei Spielen übel vorgeführt hatte, sitzt bei Leverkusen nur auf der Bank. Ebenso Nationalspieler Jonathan Tah, Julian Baumgartlinger, Leon Bailey, Paulinho und Lucas Alario – da kann bei fünf Auswechslungen noch gewaltig was auf Werder zukommen.

19:40 Uhr: Im Bremer Mittelfeld agieren vor dem Sechser Bargfrede Maximilian Eggestein und Leonardo Bittencourt auf den Halbpositionen. In der Spitze sollen Milot Rashica und Davie Selke für Tore sorgen. Aber kleine Info am Rande: Rashica hat in der Liga zuletzt beim 1:6 in München Mitte Dezember getroffen. Und Selke ist seit seiner Rückkehr nach Bremen im Winter noch ohne Bundesliga-Treffer und ohne Assist. Allerdings bringt er es bisher auch nur auf drei Einsätze.

19:39 Uhr: Und wer spielt noch? In der Defensive setzt Trainer Florian Kohfeldt auf Kapitän Niklas Moisander, Kevin Vogt und Milos Veljkovic – was sehr nach Dreierkette aussieht. Aus der machen die Außenverteidiger Theo Gebre Selassie und Marco Friedl (vertritt den angeschlagenen Augustinsson) dann eine Fünferkette.

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Philipp Bargfrede erstmals seit Dezember wieder in der Startelf

19:38 Uhr: Die Aufstellung ist da – und tatsächlich feiert Philipp Bargfrede sein Comeback! Zum ersten Mal seit dem 21. Dezember (0:1 beim 1. FC Köln) steht „Bargi“ heute wieder auf dem Platz. Er rückt für den gelb-gesperrten Davy Klaassen in die Startelf. Doppelter Grund zur Freude für Bargfrede: Zum 200. Mal steht er in einem Bundesliga-Match für Werder auf dem Platz.

19:37 Uhr: Auf der Bremer Bank nehmen heute Kapino, Lang, Langkamp, Sahin, Osako, J. Eggestein, Woltemade und Sargent platz.

19:31 Uhr: Die Werder-Aufstellung gegen Leverkusen: Pavlenka - Veljkovic, Vogt, Moisander - Gebre Selassie, M. Eggestein, Bargfrede, Bittencourt, Friedl - Rashica, Selke

19.28 Uhr: Die Mannschaft ist schon seit ein paar Minuten im Stadion! In zwei Bussen fuhr der Werder-Tross am Stadion vor – der eine der schwarze Bus des Bundesliga-Teams, der andere der grün-weiße der U23. Verdunkelte Scheiben verhinderten die Erkenntnis, wer in welchem Bus mitfährt. Dass überhaupt zwei Gefährte gebraucht werden, geht auf die Hygienemaßnahmen zurück. Und für die Sicherheit war auch gesorgt – jedenfalls ein bisschen. Ein Polizist begleitete die Busse per Motorrad.

19.25 Uhr: Bevor gleich die Aufstellungen kommen: Auch nach der langen Pause geht‘s bei Werder Bremen nicht ohne lange Ausfallliste. Heute fehlen neben Niclas Füllkrug und Kevin Möhwald (beide Saisonaus wegen Verletzungen) auch Ömer Toprak (im Aufbautraining nach Syndesmosebandverletzung), Davy Klaassen (Gelbsperre), Claudio Pizarro (Muskelverletzung) und Ludwig Augustinsson (muskuläre Probleme). Optimale Voraussetzungen beim neustart sehen sicher anders aus, dennoch sagt Coach Florian Kohfeldt: „Es sind die besten personellen Bedingungen der Saison.“

19.20 Uhr: Ein Hamburger pfeift übrigens die Partie: Tobias Stieler. Zehn Mal schon leitete der 38-Jährige bislang eine Bundesliga-Partie der Grün-Weißen, nur zwei Mal gewann Werder, vier Mal setzte es eine Niederlage. Im Pokal gab es mal richtig Ärger. Werder verlor 2016 im Halbfinale bei den Bayern und war anschließend mächtig sauer auf Stieler. Der Unparteiische war auf eine Schwalbe von Arturo Vidal hereingefallen und hatte den Münchnern damit das 2:0 ermöglicht.

19.15 Uhr: Die Bundesliga ist zurück in Bremen! Zwei Monate und elf Tage nach dem 2:2 bei Hertha BSC endet für Werder Bremen mit dem Spiel gegen Bayer Leverkusen die Corona-Zwangspause. Vor leeren Rängen, aber wie gehabt mit der Abstiegsangst im Nacken. Und weil es so lange her ist, hier noch mal ein kurzer Rückblick, was vor der Pause war: Das 2:2 in Berlin (nach Bremer 2:0-Führung) war für Werder der erste Punktgewinn nach zuvor fünf Niederlagen am Stück.

Aktuell beträgt der Rückstand des Tabellenvorletzten auf den Relegationsplatz (belegt von Fortuna Düsseldorf) fünf Punkte - allerdings bei zwei Spielen weniger. Virtuell, so könnte man es sehen, liegt Werder also vor Düsseldorf. Aber nur, wenn die zwei noch ausstehenden Spiele auch gewonnen werden – der Anfang muss heute gegen Leverkusen gemacht werden.

Der Live-Ticker zum Spiel Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen nimmt schon gegen 19.30 Uhr Fahrt auf - dann werden die Aufstellungen bekanntgegeben. Wir informieren Euch live!

Vorbericht - Vor dem Neustart gegen Bayer Leverkusen: Kohfeldt und Baumann reden Werder Bremen stark

Die Aufholjagd kann beginnen! Florian Kohfeldt ist ganz fest davon überzeugt, dass sein SV Werder Bremen am Montagabend bestmöglich vorbereitet in den Re-Start der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen (20.30 Uhr) gehen wird - der Vorbericht der *DeichStube.

Der Tabellenvorletzte Werder Bremen sei vor dem Bundesliga- Geisterspiel gegen Bayer 04 Leverkusen so fit wie noch nie in dieser Saison, die personellen Voraussetzungen trotz einiger Ausfälle so gut wie ganz selten in dieser schwierigen Spielzeit – und mutig seien die Profis ebenfalls. Daran hätte auch der neue Mental-Coach Jörg Löhr seinen Anteil.

Geisterspiel gegen Bayer Leverkusen: Werder Bremen wittert eine Chance

Nur zu Beginn der Video-Pressekonferenz gönnte sich Florian Kohfeldt einen kleinen wehmütigen Blick auf die Vor-Coronazeit. „Die Anfahrt zum Weserstadion ist immer etwas ganz Besonderes, wenn du mit dem Bus in diese Menschenmenge, die Spalier steht, fährst. Wir freuen uns schon unbändig auf den Tag, wenn es wieder so weit ist.“ Doch die Realität heißt nun einmal Geisterspiel gegen Bayer Leverkusen – und darauf habe er sein Werder Bremen schon seit Wochen vorbereitet. Mit vielen Gesprächen, zuletzt dann auch mit Training in der leeren Arena und in den vergangenen Tagen mit Hilfe von Löhr, dem nach 2011 erneut verpflichteten Mentalcoach. „Er hat eine sehr beeindruckende Sitzung mit der Mannschaft gehalten, in der es um die Fokussierung auf das Spiel, um spezielle Phasen in der Partie, die Kommunikation und die Verantwortung ging. Es wird einen Effekt für die ersten Spiele haben“, versicherte Kohfeldt.

Werder Bremen vor Spiel gegen Bayer Leverkusen so fit wie nie?

Aber nicht nur die Sinne sind nun geschärft, sondern auch der Körper gestählt. „Wir sind fitter geworden und physisch als Mannschaft auf dem besten Stand in dieser Saison“, behauptete der Coach. Ganz gezielt habe das Trainerteam des SV Werder Bremen zu Beginn der Spielpause ein knallhartes individuelles Training ausgearbeitet. Das zahle sich nun aus. Auch mit den personellen Voraussetzungen ist Florian Kohfeldt durchaus zufrieden. Dabei fallen immer noch zahlreiche Spieler aus: Klaassen, Pizarro, Augustinsson, Toprak, Möhwald und Füllkrug. Aber in dieser Saison hat Kohfeldt schon viel längere Ausfalllisten erleben müssen. Und vor allem will er nicht klagend in den Abstiegskampf gehen. Die nicht einmal zwei Wochen im Mannschaftstraining haben ihn durchaus optimistisch gemacht. „Es ist noch ganz viel da“, sagte Kohfeldt und prophezeite für die kommenden Wochen: Man wird sehen, dass noch viel mehr möglich ist als das, was wir bislang gezeigt haben.“

Ein Teil davon sollte möglichst schon gegen Bayer Leverkusen zu sehen sein. Die Werkself hat vor der Pause zwölf ihrer letzten 14 Pflichtspiele gewonnen, kann sich mit einem Sieg an die Champions-League-Plätze heranpirschen. „Das wird ein temporeiches Spiel ohne Abtasten“, erwartet Florian Kohfeldt. Sein Team werde dabei mutig zu Werke gehen. Ein Sieg sei zwar nicht Pflicht („Es ist eins von zehn Spielen“), „aber wir haben die Riesenchance, den Rückstand zu verkürzen und Druck aufzubauen. Deshalb wollen wir unbedingt gewinnen.“

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen: Auch Manager Frank Baumann optimistisch

Es sind Sätze wie diese, die Frank Baumann in seinem Glauben bestärken dürften. Vor dem Re-Start wurde der Sportchef nach vielen Wochen mal wieder nach der Zukunft von Kohfeldt gefragt. „Ich bin absolut überzeugt davon, dass ,Flo' mit seiner Qualität und seiner Arbeit genau der richtige Trainer für diese Situation, diese Mannschaft und diesen Club ist“, betonte Baumann und dehnte das Vertrauen auf die Mannschaft des SV Werder Bremen aus: „Wir haben die Qualität und die Mentalität, den Klassenerhalt zu schaffen.“ (kni)

