Vor dem Mainz-Spiel: Werders Coach lässt der Hype kalt, erst der Freimarkt macht ihn locker

Ruhiger Werner, lustiger Werner

+ © gumzmedia Der doppelte Ole Werner: Die meiste Zeit der Pressekonferenz gab sich der Coach des SV Werder Bremen sehr emotionslos, doch dann kam eine Frage zum Freimarkt. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen spielt am Samstag (15.30 Uhr, DeichStube-Live-Ticker) zu Hause gegen den FSV Mainz 05 und will den Höhenflug fortsetzen, doch Trainer Ole Werner bremst jeden Hype. Der Vorbericht der DeichStube zum Spiel am 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga.

Bremen – Als es plötzlich nicht mehr um Fußball und den SV Werder Bremen ging, da explodierte förmlich die bis dahin fast versteinerte Miene von Ole Werner, und der Coach lachte endlich einmal. Bis dahin hätte wohl jeder, der die letzten Wochen untergetaucht war, gedacht, da sitzt der Trainer eines Clubs im Niemandsland der Tabelle auf dem Podium und spricht ganz nüchtern über das nächste Heimspiel am Samstag gegen den FSV Mainz 05 (15.30 Uhr, DeichStube-Liveticker). Dabei ist Werder doch Fünfter, die Fans träumen von Europa und von der WM-Teilnahme ihres Lieblings Niclas Füllkrug. Nur Werner begegnet dem Hype wie üblich mit stoischer Ruhe und lässt sich erst bei der traditionellen Freimarkt-Frage etwas gehen.

„Ich war schon lange nicht mehr auf einem Jahrmarkt“, weicht der 34-Jährige der Bitte, seine Vorlieben auf dem Rummel preiszugeben, zunächst noch aus. Doch das Thema macht ihm Spaß, hier muss er auch nicht aufpassen, womöglich zu viel Euphorie zu verbreiten. „Am Schwenkgrill würde man mich sehen. Vermutlich würde ich auch mal ein Getränk nehmen – und wenn es dann noch für ein Karussell reicht, würde ich da auch drinsitzen“, witzelt Ole Werner, wählt dabei aber ganz bewusst den Konjunktiv. Denn wegen der steigenden Coronazahlen werde er sicherheitshalber auf einen Besuch verzichten, „obwohl ich schon große Lust hätte“.

Werder Bremen gegen FSV Mainz 05: Trainer Ole Werner warnt vor unangenehmem Gegner

Gefeiert wird also nur auf dem Fußballplatz. Ole Werner kann das ziemlich gut, hat es nicht nur beim Aufstieg des SV Werder Bremen bewiesen, sondern auch in dieser Saison schon so manchen Freudensprung gemacht. Doch wenn er über den Höhenflug des Aufsteigers sprechen soll, sind seine Glückshormone längst in die hinterste Ecke seines Körpers verbannt. „Für einen Aufsteiger haben wir vernünftig gespielt und vernünftig gepunktet“, lautet sein Zwischenfazit. Und damit selbst das nicht irgendwie überheblich rüberkommt, schiebt Werner schnell noch hinterher: „Für das Mainz-Spiel bringt uns das gar nichts.“ Sein Team müsse sich immer wieder alles hart erarbeiten. Und genau das wird unter der Woche gemacht.

Dabei musste sich das Team auf einen etwas anderen Gegner als zuletzt Hoffenheim oder Mönchengladbach einstellen. „Mainz 05 spielt sehr intensiv Fußball und sehr geradlinig nach vorne. Sie haben ein gutes Verhalten beim zweiten Ball“, berichtet Werner und liefert seine Lösung gleich mit: „Wir müssen gut umschalten und dürfen beim Gegenpressing nicht zu oft hängen bleiben. Und wir müssen es gegen die Mainzer Aggressivität und Körperlichkeit schaffen, auch Fußball zu spielen.“ Der Tabellenzwölfte sei zwar nicht eins zu eins mit dem FC Augsburg zu vergleichen, aber es könnte mindestens genauso unangenehm werden wie gegen die Schwaben, mahnt Werner. Zur Erinnerung: Nach einem teilweise überharten Kampf verlor Werder Bremen gegen den FCA mit 0:1.

Werder Bremen gegen Mainz 05: Mannschaft der Stunde? Trainer Ole Werner lässt der Hype kalt

Das war schon ein kleiner Rückschlag für die Grün-Weißen, die sich davon aber schnell erholten und aus den nächsten drei Partien sieben Punkte holten. Dafür gab es den Titel „Mannschaft der Stunde“, Werder Bremen ist in aller Munde. Doch Ole Werner lässt das kalt. „Du kannst nur deinen Job machen, wenn du die Dinge, die um dich herum diskutiert oder über dich gesprochen werden, ein Stück weit ausblenden kannst“, lautet sein Credo. Übrigens auch bei der Personalie Niclas Füllkrug. Und der Führende der Torschützenliste würde den WM-Wirbel um seine Person genauso entspannt an sich vorbeiziehen lassen und nur an Werder denken, betont Werner.

Schaden kann das nicht, denn auf die Bremer warten – beginnend mit der Partie gegen Mainz 05 – sieben Spiele in 28 Tagen. „Dafür brauchen wir eine gute Frische im Kopf und müssen zusehen, körperlich gut durchzukommen“, wünscht sich der Coach des SV Werder Bremen. Und muss sich – wenn auch unfreiwillig wegen Corona – keine Gedanken machen, ob in diese Zeit noch ein Freimarkt-Besuch gepasst hätte. (kni)