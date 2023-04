Viele Werder-Fragezeichen und Geld-Druck: Werners besondere Vorbereitung auf Schalke und seinen Dauergegner Reis

Werder gegen Schalke 04

Trainer Ole Werner muss im Spiel des SV Werder Bremen gegen den FC Schalke 04 (Samstag, 18.30, DeichStube-Liveticker) womöglich auf seine Top-Stürmer verzichten.

Der SV Werder Bremen spielt am Samstag (18.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) gegen den FC Schalke 04 – es geht um den Klassenerhalt und viel Geld. Der Vorbericht zum 30. Spieltag.

Bremen – Auf dem Weg zum nächsten Ausrufezeichen – vielleicht sogar hinter dem vorzeitig perfekten Klassenerhalt – steht der SV Werder Bremen erst mal vor ganz vielen Fragezeichen. Gleich mehrere Spieler sind angeschlagen und drohen beim Gastspiel am Samstagabend beim FC Schalke 04 (18.30 Uhr, DeichStube-Live-Ticker) auszufallen: Niclas Füllkrug, Marvin Ducksch, Eren Dinkci, Niklas Schmidt und Amos Pieper. „Ich hoffe, dass aus diesen vielen Fragezeichen möglichst viele Ausrufezeichen werden“, sagt Ole Werner. Denn der Coach hat in dieser Saison noch einiges vor – und das ist nicht nur der Klassenerhalt.

„Komfortable Situation hin oder her, wir haben unser Ziel noch nicht erreicht“, betont der Coach, der mit seinem Team stolze zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat – und das bei nur noch fünf ausstehenden Partien. Auf Schalke könnte Werder schon alles klar machen, falls der VfB Stuttgart zuvor gegen Borussia Mönchengladbach verliert. Doch damit beschäftigt sich Ole Werner nicht. Für ihn ist es auch kein Thema, schon jetzt an die neue Saison zu denken und womöglich mit Blick auf eine Weiterentwicklung aufzustellen. Aus gutem Grund, wie er erklärt: „Das ist Profifußball, du gehst auf den Platz, um Punkte zu gewinnen und dem Verein Einnahmen zu generieren. Auch das spielt für einen Verein wie Werder Bremen eine Rolle.“ Jeder Platz in der Tabelle kann sich auf das TV-Ranking und damit auf die Medienerlöse auswirken – und das in Millionenhöhe. „Da tragen wir über den sportlichen Erfolg auch eine wirtschaftliche Verantwortung“, sagt Werner.

Werder Bremen gegen FC Schalke 04 im Liveticker: Mit frischem Rückenwind zum Klassenerhalt?

Ein Sieg gegen den FC Schalke 04 wäre dabei sogar doppelt hilfreich. Denn sollten die Knappen den Klassenerhalt nicht schaffen, würde Werder Bremen davon beim TV-Geld profitieren. Gleiches gilt für einen Abstieg des VfB Stuttgart. Ein zweitklassiger VfL Bochum würde den Grün-Weißen finanziell dagegen nichts bringen. Es geht nämlich um das sportliche Abschneiden in den vergangenen fünf Jahren, da hinkt der VfL noch etwas hinterher.

In der Gegenwart hat Werder mit dem 4:2-Sieg bei Hertha BSC gerade einen Riesenschritt zum Klassenerhalt gemacht, der nach sechs sieglosen Partien seine Wirkung auch mental nicht verfehlte. „Es war nach den Vorwochen wichtig, eine gute Leistung mit einem guten Ergebnis zusammenzubringen. Und es war der Mannschaft anzumerken, dass uns das Rückenwind gibt“, gesteht Werner. Die besonderen Umstände in Berlin mit der wahnsinnigen Unterstützung der Fans habe dieses Spiel zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. „Wir müssen diese positiven Emotionen mitnehmen, aber auch konzentriert bleiben und hart arbeiten“, fordert der Trainer des SV Werder Bremen und fühlt sich bereits bestätigt. Denn nach dem kleinen Party-Wochenende mit Bier im Bus und noch ein bisschen mehr in der Bremer Disco „La Viva“ erlebte der Coach am Mittwoch „ein sehr giftiges Training“. Und genau das sei die richtige Reaktion gewesen vor der Partie beim Tabellenvorletzten. „Gegen Schalke können wir uns für das Erlebnis in Berlin nichts kaufen. Die brauchen jeden Punkt. Das wird auf dem Platz und im Stadion zu spüren sein.“ Für Werner ist die Veltins-Arena eines „der lautesten Stadien überhaupt“. Immerhin 7.500 Werder-Fans dürfen versuchen, für grün-weiße Stimmung zu sorgen.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen FC Schalke 04: Hält Ole Werners Siegesserie gegen Thomas Reis?

Kurios dabei: Ole Werner trifft in dieser Saison bereits zum vierten Mal auf seinen Trainerkollegen Thomas Reis. Beim ersten Aufeinandertreffen Anfang September betreute Reis noch den VfL Bochum. Werder Bremen gewann 2:0. Zwei Monate später verlor Reis wieder gegen die Bremer – diesmal mit 1:2 und diesmal mit dem FC Schalke 04, der den Coach nach dessen Entlassung in Bochum als Nachfolger von Dimitrios Grammozis verpflichtet hatte. Im Januar folgte Duell Nummer drei: ein Testspiel auf Schalke. Wieder gewann Werder, diesmal mit 1:0. Werner hätte nichts dagegen, wenn diese Siegesserie anhalten würde. Einen Vorteil, Reis nun besser zu kennen, sieht er nicht. „Das Blöde ist doch, dass er auch drei Mal gegen uns gespielt hat“, erklärt Werner und lächelt: „Es wird wenig Überraschungen geben. Weil heutzutage sowieso ganz viel klar ist.“

Bei Werder Bremen gerade allerdings nicht. Die vielen Fragezeichen machen Ole Werner durchaus zu schaffen. Wer könnte bloß stürmen, wenn tatsächlich Füllkrug, Ducksch und Dinkci ausfallen sollten? Dann stünde nur noch Maximilian Philipp als echter Angreifer zur Verfügung. Werner hat schon „Ideen im Kopf“, will sie aber nicht verraten, verspricht jedoch, dass Werder auch ohne Füllkrug und Co. auf Schalke angreifen werde. Schließlich soll das nächste Ausrufezeichen gesetzt werden. (kni)