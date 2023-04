Klare Ansage von Werder-Coach Werner vor dem Mainz-Spiel: „Jetzt die Ernte einfahren“

Werder gegen Mainz

Der SV Werder Bremen will im Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) zurück in die Erfolgsspur finden. Der Vorbericht der DeichStube.

Bremen – Die Sonne strahlt, ganz allmählich steigen die Temperaturen. Der Frühling ist da – was in der Landwirtschaft das untrügliche Zeichen für die beginnende Feldarbeit ist. Ole Werner ist, um im Bild zu bleiben, schon ein paar Schritte weiter. Weil auch die Bundesliga schon etwas weiter ist. „Wir können jetzt die Ernte einfahren für die Arbeit, die wir bisher geleistet haben“, betont der Cheftrainer des SV Werder Bremen.

„Die Chancen, die sich uns jetzt bieten, müssen wir wieder anders nutzen, als wir es in den vergangenen Wochen getan haben.“ Da hat der Aufsteiger in zu vielen knappen Partien den Kürzeren gezogen, weil in den entscheidenden Momenten bittere Fehler produziert wurden. Ein unschöner Keimling, der schon seit einiger Zeit bei seinem Team heranwächst und inzwischen zum echten Problem geworden ist. Und ausgerechnet jetzt geht es zum FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker), der das genaue Gegenteil darstellt und aktuell einen Punkt nach dem anderen einfährt.

Werder Bremen-Trainer Ole Werner fordert gegen Mainz 05 „besseres Verteidigen“ als zuletzt

„Jedes Erfolgserlebnis hilft, jedes Negativerlebnis kostet ein bisschen Kraft“, ist sich Ole Werner sicher. „Wir hatten seit dem Winter zwei wirklich schlechte Spiele, gegen Köln und Frankfurt, ansonsten waren wir meistens mindestens auf Augenhöhe. In vielen Partien waren wir von den Spielanteilen her sogar besser als der Gegner.“ Doch das bringt nichts, wenn am Ende die Punkte fehlen. Noch kann sich der SV Werder Bremen dieses Defizit einigermaßen leisten, profitiert nach 26 Spieltagen von der Ausbeute, die es vor allem in der Hinrunde, aber auch noch zum Start der zweiten Saisonhälfte gab. Doch da war das Auftreten noch ein anderes. „Wir müssen als Mannschaft generell wieder besser verteidigen“, fordert der 34-Jährige. „Wir haben es gegen Bochum, Wolfsburg, Union Berlin und Stuttgart viel besser gemacht als zuletzt. Es sollte nicht so sein, dass wir immer zwei, drei Tore brauchen, um ein Spiel zu gewinnen.“

Gegen den FSV Mainz 05 dürfte das nicht anders sein. „Das ist eine Mannschaft, die sehr intensiv spielt, ein sehr gutes Verhalten bei zweiten Bällen hat“, lautet Werners Analyse. „Wir können uns auf ein hektisches und umkämpftes Spiel einstellen, bei dem es viel um Körperlichkeit geht, aber vielleicht auch Standards eine große Rolle spielen werden.“ Der Bremer Coach unterstreicht deshalb: „Wir müssen diesen Charakter annehmen, dagegenhalten und darüber hinaus unsere Stärken zur Geltung bringen.“

Und natürlich die eigenen Fehler abstellen. „Am Ende des Tages ist es immer die Aufgabe, unter Beweis zu stellen, dass man Dinge verbessern kann und trotzdem bei sich bleibt. Das war in der Vergangenheit eine große Stärke von uns“, hebt Werner hervor. Auch deshalb ging es unter der Woche noch einmal explizit um die Schwankungen nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit, wo Werder Bremen in dieser Rückrunde schon einige Gegentreffer kassiert oder Großchancen zugelassen hat.

Werder Bremen gegen den FSV Mainz 05 im Live-Ticker - Ole Werner: „Wichtig, gemeinsam in eine Richtung zu laufen“

Kapitän Marco Friedl hatte deshalb vor dem Spiel beim FSV Mainz 05 angekündigt, mit dem Mannschaftsrat das Trainerbüro aufsuchen zu wollen, um eine Lösung für die Problematik zu finden. „Es war jetzt keine Besprechung, die einzig und allein das Thema Halbzeitpause hatte, sondern eine, die sehr regelmäßig stattfindet, um gewisse Dinge abzustimmen“, verrät Werder Bremens Übungsleiter. „Jetzt vor der entscheidenden Phase der Saison war es mir auch wichtig, noch mal gewisse Dinge gemeinsam zu besprechen. Weil es wichtig ist, dass das Trainerteam und die Führungsspieler gemeinsam in eine Richtung laufen.“

Am liebsten vorwärtsgerichtet. „Ich will nicht, dass wir mit einem Blick in den Rückspiegel in die nächsten Spiele gehen, sondern mit dem Blick nach vorne und auf unsere Stärken“, unterstreicht Ole Werner, der zugleich verspricht: „Wenn wir die Spiele weiterhin eng gestalten und uns in ein, zwei Dingen verbessern, dann werden wir auch wieder Spiele gewinnen.“ Wenn nicht, dann droht Werder Bremen eine ziemlich maue Ernte. (mbü)