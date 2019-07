Autogramm auf einem Bayern-Trikot? Nicht mit Werder-Coach Kohfeldt

Werder Bremen: Kuriose Szene beim Autogramme schreiben

+ © gumzmedia Autogramme schreiben: Für Florian Kohfeldt von Werder Bremen Alltag. Aber manchmal gibt es ungewöhnliche Autogrammwünsche. © gumzmedia

Eine junge Frau möchte nach dem Training ein Autogramm - so weit, so unspektakulär. Für Florian Kohfeldt ist das Alltag. Als der Trainer von Werder Bremen am Dienstagabend allerdings genauer hinschaute und sah, worauf er da unterschreiben sollte, schüttelte er nur mit dem Kopf.

Grassau - Die Frau hatte dem Bremer Chefcoach Florian Kohfeldt ein Trikot des FC Bayern zum Signieren hingehalten. Kohfeldts Reaktion: „Ich kann doch nicht auf einem Bayern-Trikot unterschreiben. Tut mir leid, es gibt Grenzen. Das geht leider wirklich nicht.“

Ohne Autogramm wollte Florian Kohfeldt, der seinen Vertrag bei Werder Bremen gerade erst bis 2023 verlängert hat, die Frau allerdings auch nicht ziehen lassen - und hatte schnell eine smarte Lösung parat. „Ich würde dir ein Werder-Trikot schenken und darauf unterschreiben. Da können wir ins Geschäft kommen“, sagte er, übergab der Frau ein getragenes grünes Trainings-Shirt, setzte seine Signatur drauf und hatte auch noch einen gut gemeinten Rat auf Lager: „Das ist nass, das musst du noch waschen.“

Werder Bremen: Auf Tuchfühlung mit den Fans

Die nächste gute Gelegenheit für Autogrammjäger gibt es übrigens beim Tag der Fans am 3. August 2019: Dann spielt Werder Bremen gegen den englischen Club FC Everton und geht auf Tuchfühlung mit den Fans.

Immer wieder gerne: Nach dem Training in Grassau schreibt #Werder-Trainer Florian Kohfeldt sein Namen auf alles, was ihm die Fans hinhalten. Doch dann stutzt er! https://t.co/ZklMIUT4qj — buten un binnen (@butenunbinnen) July 30, 2019

