Gesundheitsamt bestimmt: Werder-Profi muss 14 Tage in Quarantäne

Aufregung in Bremen

+ © Gumz Bittere Nachricht für Werder Bremen: Ein Spieler befindet sich wegen eines Coronavirus-Falls in der Familie ab sofort für 14 Tage in Quarantäne. © Gumz

Bremen – Nun hat es auch den SV Werder Bremen in der Coronavirus-Krise erwischt: Ein Profi des Bundesligisten befindet sich derzeit für zwei Wochen in häuslicher Quarantäne, das teilte der Club am Freitagnachmittag mit.

Der Spieler sei bei den bisherigen Testungen allerdings negativ getestet worden ist. Er wurde aber in Abstimmung mit Werder Bremen durch das Bremer Gesundheitsamt eine Quarantäne angeordnet, da es Anfang der Woche einen positiven Covid-19-Test einer Person aus seinem persönlichen Umfeld gegeben hat. Der Spieler wurde seitdem zwei Mal negativ getestet.

Werder Bremen: Alle Coronavirus-Tests negativ

Alle Mitglieder der Profimannschaft und des Funktionsteams wurden bislang insgesamt fünf Mal getestet, teilte der Club mit. Alle Coronavirus-Tests sind negativ ausgefallen. „Es besteht also keinerlei Risiko für unsere Mannschaft und den Staff. Das Vorgehen zeigt, dass das medizinische Konzept greift, infizierte Personen frühzeitig ermittelt werden können und dann die nötigen Maßnahmen. (kni)

*Diese Meldung stammt von DeichStube.de, das Werder-Portal ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks