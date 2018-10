Alena vermisst ihren Clemens Fritz – und postet rührenden Liebesschwur auf Instagram

Ex-Star von Werder Bremen auf Ruanda-Reise

+ © dpa / Montage Alena und Clemens Fritz: Während er für Werder Bremen in Ruanda unterwegs ist, wartet sie sehnsüchtig auf ihn. © dpa / Montage

Clemens Fritz ist mal wieder auf "Auswärtsfahrt": Für den Bundesligisten Werder Bremen besucht der Ehrenspielführer die „Young Coach“-Ausbildung in Ruanda - und wird Zuhause in Bremen ganz doll von seiner Frau Alena vermisst.

Bremen - Was treibt Clemens Fritz gerade in Afrika? Der Ehrenspielführer von Werder Bremen ist im Rahmen seines Traineeprogramms in Ruanda unterwegs, wie nordbuzz.de* berichtet. Dort besucht er die „Young Coach“-Ausbildung und berichtet auf "Werder.de" exklusiv in einem Tagebuch von seinen Eindrücken. Zuhause in Bremen wird er unterdessen schon ganz sehnsüchtig erwartet - von einer Frau Alena.

Clemens Fritz für Werder in Ruanda - Alena postet Liebesschwur auf Instagram

+ Alena und Clemens Fritz haben im Oktober 2017 geheiratet - und die Liebe scheint immer noch riesig zu sein. © picture alliance / Jens Kalaene/ dpa

Während sich Clemens Fritz im Namen von Werder Bremen zum Start seiner Reise die Hauptstadt von Ruanda, Kigali, anschaut und das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen vor Ort besucht hat, veröffentlicht seine Frau Alena auf Instagram bereits nach wenigen Stunden einen rührenden Liebesschwur

Alena Fritz schreibt "an die Liebe meines Lebens"

So schreibt Alena an "die Liebe meines Lebens!" die sie "gerade total vermisse". Ein wenig wird sie sich allerdings noch gedulden müssen, denn die Ruanda-Reise von Clemens Fritz hat gerade erst begonnen und dauert knapp eine Woche.

Clemens Fritz noch einige Tage für Werder unterwegs - Alena zählt die Stunden

Bis der Werder-Ehrenspielführer wieder nach Bremen kommt, weiß Alena aber schon, was sie machen wird. "Ich zähle die Stunden bis du nach Hause zu uns kommst", endet Ihr Liebesschwur auf Instagram.

