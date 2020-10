Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld im Live-Ticker: Bittencourt trifft zur Führung!

3. Bundesliga-Spieltag

Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld im Live-Ticker. Augustinsson im Kampf um den Ball.

SV Werder Bremen gegen DSC Arminia Bielefeld live: Alle Tore, News und Infos zum Bundesliga-Spiel am dritten Spieltag gibt‘s im Live-Ticker der DeichStube*. Aktueller Spielstand: 1-0

24. Min: Diese Führung hätte der Mannschaft einiges an Sicherheit geben können. Die Passquote ist wieder einmal ausbaufähig. Selbst gegen Schalke kamen nur untersdurchschnittlich 59 % aller Bälle beim eigenen Mann an.

22. Min: Bittencourt trifft nach Sargent-Pass ins Tor. Der Assistent hebt direkt die Fahne, Schiri Schröder lässt lange prüfen und zeigt an, dass der kleine Deutsch-Brasilianer ganz knapp im Abseits stand. Das war so knapp, dass es selbst die TV-Bilder nicht richtig auflösen können.

20. Min: Erster Schuss aufs Tor. Fabian Klos wird gut freigespielt und kommt vom Strafraumeck zum Schuss. Pavlenka ist zur Stelle.

18. Min: Nicht viel los gerade auf dem Rasen. Werder kommt nicht durch, Bielefeld lauert.

15. Min: Nach einer Viertelstunde haben wir zwei Torschüsse der Heimelf gesehen. Zwingend war das allerdings noch nicht. Ein taktisch geprägtes Spiel.

12. Min: Klaassen mit Platz im Mittelfeld. Er wählt die Option über Augustinsson auf links. Der Schwede scheitert mit seiner Flanke an Brunner.

9. Min: Nochmal Bittencourt aus rund 18 Metern, der den Ball erst schön an Pieper vorbei legt, dann aber deutlich vorbei schießt

8. Min: Werder macht das hier in den ersten Minuten sehr gut. Die Frage ist, wie lange man so ein Tempo gehen kann.

6. Min: Sargent wird au dem Weg zum Tor gelbwürdig gefoult. Der Schiri lässt die Karte stecken und der Freistoß bleibt ungefährlich.

4. Min: Kurz durchatmen: Hartel passt auf den durchstartenden Klos. Zum Glück knapp Abseits.

3. Min: Florian Kohfeldt hat sein Team direkt auf frühes Pressen eingestellt. Bielefeld kann sich bisher noch gut befreien.

2. Min: Bittencourt mit dem ersten Schussversuch aus der zweiten Reihe. Da war mehr Schienbeinschohner als Fußballschuh am Werk.

Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld im Live-Ticker: Anpfiff im Weserstadion

1. Min: Ab dafür! Kapitän Davy Klaassen pusht seine (Noch-)teamkameraden nochmal lautstark.

15.28 Uhr: Die Teams betreten den Rasen, ,,Lebenslang Grün-Weiß‘‚ dröhnt aus den Boxen.

15.24 Uhr: In rund fünf Minuten geht es los. Schiedsrichter ist Robert Schröder aus Hannover.

Florian Kohfeldt vor dem Spiel:



„Es ist ein sehr kompliziertes Spiel heute. Arminia hat immer einen sehr guten Plan. Wir wollen aktiv spielen. Es geht darum, die Energie auf den Platz zu bringen."

15.18 Uhr: Anders als am ersten Spieltag gegen Hertha, dürfen heute keine Zuschauer im Weserstadion ihre Plätze einnehmen. Die Infektionslage in Bremen liegt über dem kritischen Wert von 35 Neuinfektionen á 100.000 Menschen in sieben Tagen, weshalb die Tribünen heute leer bleiben. Böse Zungen behaupten, mit Blick auf die letzten Ergebnisse vor Fans, dass dies für die Werderelf eher von Vorteil sein könnte.

15.10 Uhr: Davy Klaassen wird wohl wahrscheinlich bis Montag noch gehen. Für Milot Rashica gibt es offenbar momentan keinen Abnehmer. Stellt sich die Frage, ob Frank Baumann nochmal personell nachlegt. Ein hartnäckiges Transfergerücht kann heute definitiv zu den Akten gelegt werden: Amin Younes wird nicht zu Werder sondern zu Eintracht Frankfurt wechseln.

15.05 Uhr: Das ist schon ziemlich komisch. Davy Klaassen will Werder verlassen, spielt aber heute nicht nur für die Bremer, sondern trägt auch die Kapitänsbinde. Ajax lässt nicht locker, um den grün-weißen Forderungen möglichst nahe zu kommen.

15.01 Uhr: Für das Team von Uwe Neuhaus zählt in dieser Saison nur der Nichtabstieg. Der Start war schon mal ziemlich vielversprechend. Mit vier Punkten aus den beiden Spielen gegen Frankfurt und Köln dürfte jeder, der es mit der Arminia hält, sehr zufrieden gewesen sein.

14.54 Uhr: Nach dem Bundesliga-Abstieg im Jahr 2009 wurde es merklich ruhig um die Arminen. Drei Jahre später ging es für den Club sogar in die Dritte Liga. Es dauerte, bis es wieder bergauf ging. Im Jahr 2020 konnten die Bielefelder Fans dann die Rückkehr ins Oberhaus feiern.

14.49 Uhr: An eines der letzten Bundesligaspiele zwischen Bielefeld und Bremen werden sich die Werder-Fans ganz besonders gern zurück erinnern. In der Saison 2007/2008 setzte es ein 8:1 für Werder. Torschützen der Bremer: Niemeyer, Almeida (2), Sanogo (2), Mertesacker, Rosenberg und Diego... Schöne Zeiten!

14.42 Uhr: Und Bielefeld? Der Aufsteiger läuft heute mit Fabian Klos auf. Der Bielefelder Goalgetter hat seit dem Jahr 2011 in 296 Spielen 132 Tore für die Arminen erzielt. Der 32-jährige Routinier wurde zwei Mal Torschützenkönig der dritten und ein Mal Torschützenkönig der zweiten Liga. Auch wenn er in Liga eins noch nicht geknipst hat, ist Vorsicht geboten.

Das ist unsere Aufstellung!

Uwe Neuhaus schickt die gleiche Elf ins Rennen, die letzte Woche gegen Köln dreifach gepunktet hat!

14:32 Uhr: Wo ist Patrick Erras? Mit seinen 1,96 Meter Körpergröße hätte er doch eigentlich gut zum Arminia-Riesen Fabian Klos (1,94 Meter) gepasst. Doch der Neuzugang aus Nürnberg hat es erneut nicht in den Kader der Grün-Weißen geschafft. Wie auch schon auf Schalke erhielt Christian Groß den Vorzug und darf auf der Bank auf einen Einsatz hoffen. Weitere Werder-Reservisten sind: Stefanos Kapino (Tor), Felix Agu, Niklas Moisander, Tahith Chong, Yuya Osako, Davie Selke, Johannes Eggestein und Nick Woltemade.

Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld im Live-Ticker: Florian Kohfeldt lässt die Siegelf vom letzten Wochenende ran!

14.30 Uhr: „Never change a winning team“ – Werder-Coach Florian Kohfeldt schickt die Startelf ins Rennen, die schon beim 3:1-Sieg auf Schalke begonnen hat. Mit dabei auch Davy Klaassen, der eigentlich auf dem Sprung zu Ajax Amsterdam ist. Ob es sein letztes Spiel für Werder ist? Der Niederländer bildet das Mittelfeld mit Maximilian Eggestein und Manuel Mbom. Für Tore sollen im Angriff Leonardo Bittencourt, Josh Sargent und Niclas Füllkrug sorgen. Die Viererkette besteht erneut aus Theodor Gebre Selassie, Milos Veljkovic, Marco Friedl und Ludwig Augustinsson. Im Tor steht natürlich Jiri Pavlenka.

14.25 Uhr: Und hier ist sie schon: Die Elf, die heute den zweiten Saisonsieg einfahren soll: Pavlenka - Augustinsson, Friedl, Veljkovic, Gebre Selassie - Klaassen, M. Eggestein, Mbom, Bittencourt - Sargent, Füllkrug

An dieser Stelle entsteht der Live-Ticker zum Bundesliga-Spiel von Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld. Anpfiff im Bremer Weserstadion ist um 15.30 Uhr, hier geht es bereits um 14.30 Uhr mit den Aufstellungen los!

Zum Vorbericht vom 2. Oktober 2020:

Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld - Florian Kohfeldt: „Unterschätzen? Das wäre Wahnsinn!“

Der SV Werder Bremen holte gegen Schalke 04 (3:1) den ersten Saisonerfolg 2020/21. Aufsteiger Arminia Bielefeld ist mit vier Punkten aus zwei Partien noch unbesiegt. Am Samstag (15.30 Uhr, DeichStuben-Liveticker) empfangen die Grün-Weißen einen Gegner, der in der Bundesliga in keinem Stadion mehr Niederlagen als im Weserstadion kassierte. Eine gute Ausgangslage für den SVW? Der Vorbericht der DeichStube*.

Bremen - Fünf Mal, ganz kurz nur, aber doch sehr gut hörbar, klatschte Florian Kohfeldt während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel von Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld plötzlich in die Hände. Er tat es nicht vor Begeisterung, auch nicht aus Höflichkeit, und schon gar nicht, weil er den Schmetterling erwischen wollte, der sich da in den Medienraum des Weserstadions verirrt hatte – nein. Werder Bremens Trainer wollte seinen ohnehin schon eindringlichen Worten durch das Klatschen noch etwas mehr Eindringlichkeit verleihen. Und das klang dann so: „Diese Spannung, klatsch! dieses Intrinsische, klatsch! das müssen wir, klatsch!, doch immer haben, klatsch! jedes Spiel gewinnen wollen, klatsch! und wenn es 2:0 steht, müssen wir das 3:0 machen wollen!“ Sein Punkt wurde deutlich. Dranbleiben jetzt! Nach dem 3:1-Erfolg auf Schalke jetzt gegen Arminia Bielefeld bloß nicht nachlassen!

Denn auch Florian Kohfeldt weiß, dass es sie im Fußball nun mal gibt, diese Gefahr, einen Gegner mit weniger klangvollem Namen nach einem Erfolgserlebnis zu unterschätzen. Die Vorsaison des SV Werder Bremen hatte da gleich mehrere Beispiele geliefert, die sich auf gar keinen Fall wiederholen sollen. Erinnert sei an dieser Stelle an zwei davon, weil sie auch Kohfeldt bei diesem Thema sofort in den Sinn kamen. Nummer eins: Dem überzeugenden 3:2-Erfolg beim VfL Wolfsburg folgte Anfang Dezember 2019 ein schlimmes 0:1 gegen Paderborn. Nummer zwei: An den furiosen 3:2-Pokalsieg gegen Dortmund reihte sich im Februar 2020 ein 0:2 gegen Union Berlin.

Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld: „Es ist ein wichtiges Spiel für uns“

Beides schon länger her, klar, deswegen aber nicht vergessen, weil solche Spannungs- und Leistungsabfälle vor der corona-bedingten Unterbrechung der vergangenen Saison eine große Werder-Schwäche waren. „Jetzt haben wir aber eine komplett neue Saison, eine komplett neue Gruppe“, betont Kohfeldt. Und zwar eine Gruppe, da ist sich der Trainer sicher, die sich des Ernstes der Lage bewusst ist. Auch am dritten Spieltag schon. Auch vor dem Duell von Werder Bremen gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld.



„Es ist für uns ein wichtiges Spiel“, sagt Florian Kohfeldt, für den der Mut, mit dem seine Mannschaft auf Schalke aufgetreten war, nun eine Art interner Gradmesser ist: „Es war taktisch nicht immer perfekt, aber wir hatten den Mut und die Intensität, um den letzten Schritt zu gehen. Diesen Weg wollen wir gegen Bielefeld weitergehen.“ Es habe doch jeder in der Vorwoche gesehen, „wie wir aktuell Bundesligaspiele gewinnen können“. Das, so Kohfeldts Appell an seine Spieler, „müssen wir auch gegen Bielefeld am Wochenende abrufen“.

Werder Bremen-Trainer Florian Kohfeldt hält viel von Arminia Bielefeld und Trainer Uwe Neuhaus

Der Aufsteiger aus Ostwestfalen, der vor der Saison nach elfjähriger Abstinenz in die Bundesliga zurückgekehrt war, hat dort einen sehr beachtlichen Start hingelegt. 1:1 in Frankfurt, dann 1:0 gegen Köln – macht vier Punkte und damit einen mehr, als Werder bisher verbuchen konnte. Kohfeldt hält generell viel vom Gegner und dessen Trainer Uwe Neuhaus. Während der Pressekonferenz stimmte er ein wahres und ziemlich langes Loblied auf die Arminia an. Mannschaftliche Geschlossenheit, taktische Variabilität, dazu ein guter Torhüter (Stefan Ortega), ein spielstarkes Mittelfeld, sehr viel Tempo und ein wuchtiger Mittelstürmer (Fabian Klos) – all das ließ Werders Trainer zu der Erkenntnis kommen: „Wir dürfen nicht den Hauch an Aufmerksamkeit verlieren, sondern müssen im Vergleich zum Schalke-Spiel eher noch was drauflegen.“ Die Aufgabe sei nämlich mindestens genauso schwer, „wenn nicht noch schwerer“, weil sie Werder Bremen vor andere Probleme stelle, „die uns bei weitem nicht so liegen, wie das, was wir auf Schalke machen konnten“.

Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld: „Unterschätzen? Das wäre Wahnsinn!“



Die Partie in Gelsenkirchen hatte im Vorfeld medial in ganz Deutschland viel Aufmerksamkeit erfahren. Ob der angespannten Lage beider Vereine bekam sie vom Boulevard gar ein eigenes Label verpasst: „El Schrottico“. „Auf dem Schalke-Spiel war Druck, es war deutschlandweit im Fokus“, sagt Kohfeldt, dessen Team diesem Druck erst standgehalten und ihn durch den 3:1-Erfolg schließlich deutlich gesenkt hatte. Resultat: Vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld fühlt es sich für die Öffentlichkeit anders an. Und genau das ist der Punkt, gegen den Kohfeldt anarbeitet. „Wir sind im letzten Jahr 16. geworden! Da kann es doch jetzt keinen Spannungsabfall geben! Es kann auch nicht die Aufgabe der Verantwortlichen sein, dass wir darauf immer wieder hinweisen müssen. Die Spieler wissen, was auf sie zukommt“, sagt Florian Kohfeldt – und fasst sicherheitshalber nochmal zusammen: „Unterschätzen? Das wäre Wahnsinn!“ Ein Ergebnis, wie es beide Teams vor 13 Jahren einmal zustande gebracht hatten, erwartet der 37-Jährige deshalb wenig überraschend nicht.



Damals, im Herbst 2007, schoss Werder Bremen Arminia Bielefeld mit 8:1 aus dem Weserstadion. Kohfeldt, seinerzeit Nachwuchstrainer, sagt heute: „Das 8:1 ist das letzte Bundesligaspiel gegen Bielefeld hier im Weserstadion, an das ich mich erinnere.“ Ob er seinen Spielern davon erzählen wird? Unwahrscheinlich, weil einfach zu lange her. Motiviert müssten sie nach der öffentlichen Ansprache ihres Trainers ja eigentlich auch so schon genug sein. Klatsch! (dco) *DeichStube.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.