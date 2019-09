Hütter bestätigt Absage für Werder Bremen

,,Das war nicht der richtige Zeitpunkt"

+ © imago images / Noah Wedel Die Bank von Werder Bremen ist Adi Hütter bekannt, erst im Januar spielte er mit Frankfurt im Weserstaion. © imago images / Noah Wedel

Bremen - Es war längst kein Geheimnis mehr, doch nun hat es Adi Hütter erstmals auch öffentlich bestätigt: Der Coach von Eintracht Frankfurt hat dem SV Werder Bremen vor knapp zwei Jahren abgesagt.

Der Österreicher, damals noch in Diensten von Young Boys Bern, war der absolute Wunschkandidat von Sportchef Frank Baumann als Nachfolger für den entlassenen Alexander Nouri gewesen. Baumann musste nach der Absage umplanen und entschied sich für U23-Coach Florian Kohfeldt als neuen Mann für die Profis.

Werder Bremen: Am Sonntag kommt es zum Duell zwischen Kohfeldt und Hütter

,,Ich hatte mit Frank Baumann ein tolles Gespräch , aber es war für mich einfach nicht der richtige Zeitpunkt, weil ich die Arbeit in Bern einfach fertig machen wollte", erzählte der 49-Jährige in der Sky-Sendung ,,Wontorra on tour" und fügte noch mit einem Strahlen im Gesicht an: ,,Gott sei dank habe ich das gemacht. Als Außenseiter Schweizer Meister zu werden, das war schon eine richtig tolle Sache." Nach dem Titelgewinn zog es Hütter dann doch in die Bundesliga - zu Eintracht Frankfurt.

Vor zwei Jahren war Baumann extra nach Bern gereist, um den Österreicher zu überzeugen. Doch Hütter lehnte ab. Rückblickend sagte er nun: ,,Werder Bremen hat doch einen tollen Trainer gefunden." Gemeint ist Florian Kohfeldt. Am Sonntag kommt es in Frankfurt zum direkten Duell der beiden Trainer. (kni)

