Lionel Messi verlässt PSG im Sommer

Sein Coach hofft auf würdigen Abschied

Superstar Lionel Messi konnte PSG in zwei Jahren nicht zum erhofften Champions-League-Sieg verhelfen. Jetzt verlängerte er seinen Vertrag nicht.

Paris – Sein Abgang hatte sich in den letzten Wochen bereits abgezeichnet, jetzt ist es offiziell: Lionel Messi verlängert seinen auslaufenden Vertrag nicht und verlässt Paris Saint-Germain im Sommer. Das bestätigte sein Trainer Christophe Galtier am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor Messis letztem Spiel für PSG. Wohin es den Argentinier jetzt zieht, ist noch offen – die Spur führt allerdings nach Saudi-Arabien.

Lionel Andrés Messi Cuccitini Geboren: 24. Juni 1987 (Alter: 35 Jahre), Rosario, Argentinien Positon: Rechtsaußen, Mittelstürmer, hängende Spitze Bisherige Bilanz für Paris Saint-Germain: 74 Pflichtspiele, dabei 32 Tore und 35 Vorlagen Marktwert: 45 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

PSG verliert mit Messi laut Coach Galtier den „besten Spieler der Fußballgeschichte“

PSG-Trainer Christophe Galtier machte auf der Pressekonferenz vor dem abschließenden Ligaspiel der Pariser gegen Clermont Foot den Abgang von Messi offiziell – und schwärmte in den höchsten Tönen vom Weltmeister: „Ich hatte das Privileg, den besten Spieler der Fußballgeschichte zu trainieren“, sagte der 56-Jährige.

„Das Spiel am Samstag wird sein letztes im Parc (des Princes, d. Red.) sein.“ Galtier richtete sich auch explizit an die PSG-Fans, die Messi zuletzt nach dessen spontanem Trip nach Saudi-Arabien massiven Unmut entgegengebracht hatten: „Ich hoffe, dass er auf die bestmögliche Art und Weise empfangen wird“, sprach sich der französische Coach für einen würdigen Abschied für Messi im letzten Heimspiel aus.

Kritik an scheidendem PSG-Star Messi für Trainer Galtier „nicht gerechtfertigt“

Es seien „viele Dinge über Leo gesagt“ worden, sagte Galtier. „In diesem Jahr war er ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, immer verfügbar“, ergänzte der 56-jährige Coach von PSG. Er finde die an Messi geübte Kritik „überhaupt nicht gerechtfertigt.“

Vielmehr habe sich der siebenmalige Weltfußballer „immer in den Dienst der Mannschaft gestellt“, betonte sein Noch-Trainer. Insbesondere in seinem Premierenjahr in der französischen Hauptstadt hatte sich Messi phasenweise schwergetan. „Ich werde nicht über seine erste Saison sprechen, in der er sich anpassen musste. Er war das erste Mal außerhalb Barcelonas“, gab sich Galtier verständnisvoll. Es sei dem Trainer, der selbst im letzten Sommer zu PSG gestoßen war, „ein großes Privileg“ gewesen, den Weltmeister „die ganze Saison über zu begleiten.“

Messi wird PSG ablösefrei verlassen

Messi kam 2021 ablösefrei unter großer Begeisterung der Pariser Fans und Bosse vom FC Barcelona. Seitdem lief er in 74 Pflichtspielen für PSG auf und gewann zwei französische Meisterschaften. Dabei erzielte er 32 Tore und legte 35 Treffer auf. Zum langersehnten Champions-League-Triumph konnte er dem Star-Ensemble, dem neben ihm Neymar und Kylian Mbappé angehören, allerdings auch nicht verhelfen.

Nach dem Spiel gegen Clermont wird Messi PSG also verlassen. Sein Vertrag läuft aus, er ist daher erneut zum Nulltarif auf dem Markt. Noch ist unklar, wohin er wechselt. Die Anzeichen verdichten sich jedoch, dass Messi künftig für ein Rekordgehalt in Saudi-Arabien spielt. (wuc)

