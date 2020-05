VfL Wolfsburg - BVB im Live-Ticker: "Gallig sein!" - Julian Brandt gibt die Marschroute vor 

Sechs Spielen ohne Gegentreffer

Gegen den VfL Wolfsburg kann der BVB auf eine Traumbilanz zurückblicken. Zwei Rekorde knackte Borussia Dortmund bereits vor dem Spiel. Hier der Live-Ticker.

Mögliche Aufstellung VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Pongracic, Brooks, Paulo Otavio - Schlager, Arnold, Steffen, Brekalo, Mehmedi - Weghorst

Mögliche Aufstellung BVB: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Delaney, Brandt, Guerreiro - Sancho, Hazard - Haaland

Anstoß: Heute, 15.30 Uhr

Spielstand: -:-

Tore: -

Platzverweise: -

Schiedsrichter: Daniel Siebert (36, Berlin)

13.10 Uhr: Schiedsrichter ist am heutigen Tage Daniel Siebert aus Berlin. Ein gutes Omen für schwarz-gelb? Der 36-Jährige pfiff den BVB bisher in 14 Bundesliga-Spielen.

Davon konnte Borussia Dortmund zehn gewinnen, bei zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. In dieser Saison gab es unter seiner Leitung bereits ein 4:0 gegen Bayer Leverkusen und ein 5:0 gegen Fortuna Düsseldorf

BVB bei Wolfsburg im Live-Ticker: Dortmunuds Offensivstärke als Plus

12.53 Uhr: Die große Stärke des BVB liegt in der Offensive. 72 Treffer gelangen den Dortmundern in den bisherigen 26 Saisonspielen, also fast drei Tore pro Spiel im Schnitt. Zum Vergleich: Der VfL Wolfsburg erzielte nur halb so viele eigene Tore, nämlich 36. Die interne Scorerliste des BVB:

Jadon Sancho: 30 (14 Tore, 16 Vorlagen)

30 (14 Tore, 16 Vorlagen) Marco Reus: 17 (11 Tore, 6 Vorlagen)

17 (11 Tore, 6 Vorlagen) Thorgan Hazard: 17 (6 Tore, 11 Vorlagen)

Beim VfL Wolfsburg ist vor allem auf Stürmer Wout Weghorst zu achten. Er wird nach abgesessener Gelbsperre wieder in die Startformation der Wölfe zurückkehren:

Wout Weghorst: 14 (11 Tore, 3 Vorlagen)

14 (11 Tore, 3 Vorlagen) Maximilian Arnold: 9 (3 Tore, 6 Vorlagen)

9 (3 Tore, 6 Vorlagen) Josip Brekalo,Vladimir Darida (3 Tore, 4 Vorlagen)

Live-Ticker VfL Wolfsburg - BVB: Julian Brandt fordert Mix aus Galligkeit und Kreativität

12.28 Uhr: BVB-Mittelfeldmann Julian Brandt (24) hat sich vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg vorsichtig optimistisch geäußert. Beim BVB-Spieltagsmagazin mit Stadionsprecher Nobby Dickel sagte er, es werde zwar ein anderes Spiel als beim 4:0-Erfolg gegen Schalke 04 vom vergangenen Wochenende.

Ziel müsse sein, "defensiv wieder so gallig zu sein, aber auch so kreativ nach vorne". Dann habe man gute Chancen, auch in Wolfsburg zu gewinnen.

VfL Wolfsburg - BVB im Live-Ticker: Michael Zorc warnt vor schwerem Spiel

Update, Samstag (23. Mai), 11.20 Uhr: Trotz des Derbysieges gegen den FC Schalke 04 kann sich der BVB nicht zurücklehnen. BVB-Sportdirektor Michael Zorc (57) warnt deshalb jetzt vor dem VfL Wolfsburg. „Es wird deutlich schwerer als das Heimspiel gegen Schalke!".

Update, Freitag (22. Mai), 18.35 Uhr: Borussia Dortmund kann gegen den VfL Wolfsburg auf eine beeindruckende Bilanz zurückschauen. Seit nunmehr sechs Bundesliga-Spielen haben die Westfalen gegen die „Wölfe“ keinen Gegentreffer mehr kassiert.

Live-Ticker: BVB blickt gegen den VfL Wolfsburg auf eine beeindruckende Serie zurück

Wie der BVB auf seiner vereinseigenen Homepage mitteilt, gelang dies in der Bundesliga noch gegen keine andere Mannschaft. Der VfL Wolfsburg sollte somit vor dem Gastauftritt der Borussia in der „Autostadt“ gewarnt sein.

+ Trainer Lucien Favre gastiert mit dem BVB beim VfL Wolfsburg. © Bernd Thissen/dpa

Nicht zuletzt, da der Tabellenzweite die vergangenen vier Auswärtsspiele beim VfL gewinnen konnte. Zuletzt verlor der BVB vor fünf Jahren (16. Mai 2015) in Wolfsburg (1:2).

Dennoch zeigten sich die Niedersachsen in der Rückrunde äußerst formstabil. Der VfL Wolfsburg ist seit nunmehr sieben Spielen ungeschlagen.

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund: BVB bricht gleich zwei Vereinsrekorde vor dem Spiel

Auf der anderen Seite hat Borussia Dortmund bereits vor der Begegnung zwei vereinseigene Bundesliga-Rekorde aufgestellt. Zum einen haben die Westfalen nach 26 Bundesliga-Spieltagen noch nie 72 Tore erzielt. Zum anderen stammen 31 davon aus den ersten neun Begegnungen der Rückrunde. Ebenfalls ein neuer Bestwert, wie Borussia Dortmund vor den Spielen gegen den VfL Wolfsburg und den FC Bayern München (das BVB-Topspiel am Dienstag ist live im TV und im Live-Stream zu sehen) mitteilt.

Update, Freitag (22. Mai), 10.32 Uhr: Trainer Lucien Favre (62) hatte gute und schlechte Nachrichten im Gepäck, als er auf der virtuellen Pressekonferenz die Fragen beantwortete. Axel Witsel beispielsweise kehrt noch nicht zurück und fällt gegen den VfL Wolfsburg aus.

Kapitän Marco Reus ist bekanntlich auch noch nicht so weit. "Er kann noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Wir hoffen trotzdem, dass er so schnell wie möglich zurückkommt und uns in dieser Saison noch helfen kann", sagte Lucien Favre.

VfL Wolfsburg - BVB im Live-Ticker: Emre Can und Giovanni Reyna im Kader von Borussia Dortmund

Immerhin kann sich der BVB vor dem 27. Bundesliga-Spieltag aber über die Rückkehr von Emre Can ("er kann heute voll trainieren") sowie Giovanni Reyna freuen. Letzterer hat zwar "gestern nur leicht trainiert", so Lucien Favre, weswegen noch nicht klar ist, ob er auch schon in der Startelf stehen kann.

Doch mit dem Duo hat der 62-Jährige für die Partie beim VfL Wolfsburg wieder mehr Optionen auf der Ersatzbank. Für Mario Götze hingegen bleibt die Situation offenbar schwierig, wie Lucien Favre andeutete. Das System 3-4-3 sei für ihn nicht ideal, so der BVB-Trainer.

VfL Wolfsburg - BVB im Live-Ticker: Trainer Oliver Glasner mit großem Respekt vor Borussia Dortmund

Update, Freitag (22. Mai), 09.26 Uhr: Gibt es beim BVB Rückkehrer für den Kader oder fällt womöglich jemand Neues aus? Unter anderem die Frage nach dem Personal wird Trainer Lucien Favre (62) auf der Pressekonferenz beantworten, die bereits um 10.15 Uhr startet.

Update, Donnerstag (21. Mai), 21.30 Uhr: VfL-Coach Oliver Glasner (45) warnte auf der Pressekonferenz vor dem BVB. "Wir können das Tempo der Dortmunder nur als Mannschaft in den Griff bekommen", wird er auf der Vereinswebseite des VfL Wolfsburg zitiert.

Vorbericht: VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund: Oliver Glasner warnt vor BVB-Offensive

In der Offensive seien die Schwarz-Gelben "sicherlich mit das Beste, was in der Bundesliga auf uns zukommt und ein Gradmesser inwieweit wir das als Mannschaft verteidigen können." Mit Erling Haaland (19) habe der BVB, der bereits am Dienstag auf den FC Bayern trifft (zum Live-Ticker), zudem den lange gesuchten bullig-robusten Stürmertyp gefunden.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund. Der Anstoß in der Volkswagen Arena erfolgt am Samstag (23. Mai) um 15.30 Uhr. +++

Vorbericht: VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund im Live-Ticker

Nach zweimonatiger Zwangspause startete die Bundesliga am vergangenen Wochenende wieder, wie RUHR24.de* berichtet. Für Borussia Dortmund* hätte der Re-Start kaum besser laufen können.

Denn im prestigeträchtigen Derby gelang dem BVB ein 4:0-Erfolg gegen Schalke (der Live-Ticker zum Nachlesen)*. Blendend aufgelegte Borussen ließen dem Erzrivalen aus Gelsenkirchen keine Chance.

VfL Wolfsburg - BVB im Live-Ticker: Beide Teams feiern gelungenen Bundesliga-Neustart

Doch auch der VfL Wolfsburg kam direkt wieder gut in Tritt. Beim FC Augsburg feierte die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner (45) einen 2:1-Erfolg.

Den entscheidenden Treffer für den Tabellensechsten der Bundesliga erzielte der eingewechselte Ex-BVB-Profi Daniel Ginczek (29) in der Nachspielzeit. Möglicherweise darf er am kommenden Wochenende gegen seinen ehemaligen Verein wieder von Beginn an ran (die Partie VfL Wolfsburg - BVB wird live im Free-TV und im Live-Stream übertragen.)

+ Auch die Partie VfL Wolfsburg - BVB wird wieder vor leeren Rängen stattfinden. © Darius Simka/VfL Wolfsburg/dpa

BVB beim VfL Wolfsburg im Live-Ticker: Wird Emre Can rechtzeitig fit?

Auch bei Borussia Dortmund (alle BVB-Texte auf RUHR24.de)* hofft man auf den einen oder anderen Startelf-Rückkehrer. So dürfte Jadon Sancho (20), der gegen den FC Schalke 04 noch wegen Wadenproblemen auf der Bank saß, wieder von Beginn an auflaufen.

Und auch bei den Verletzungen der BVB-Profis Emre Can (26) und Axel Witsel (31)* gibt Trainer Lucien Favre (62) vorsichtig Entwarnung. "Nicht lange" dauere es, bis die Mittelfeld-Akteure wieder mit von der Partie seien. Ein Einsatz gegen den VfL Wolfsburg ist demnach nicht ausgeschlossen.

