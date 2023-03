Labbadia will beim VfB mehr „Anstecker“ in seiner Mannschaft sehen

Mentalität im Abstiegskampf

VfB-Coach Bruno Labbadia (l.) freut sich mit dem Torschützen Juan José Perea über den 1:2-Anschlusstreffer gegen den FC Bayern.

Bruno Labbadia beschwört für den VfB Stuttgart im Abstiegskampf die „Anstecker“-Mentalität. Er will mehr Spieler auf dem Platz, die andere mitreißen können.

Stuttgart - Über weite Strecken der Partie machte es der VfB Stuttgart bei der 1:2-Heimniederlage gegen den FC Bayern München gar nicht so verkehrt, am Ende setzte sich der haushohe Favorit jedoch durch. Punkte gegen den Rekordmeister sind zwar nicht unbedingt einzuplanen, im äußerst engen Abstiegskampf müssen die Schwaben allerdings jeden Zähler mitnehmen. Damit das in den entscheidenden Partien gelingt, beschwört Labbadia eine „Anstecker“-Mentalität, wie BW24 berichtet.

Nach der harten Aufgabe gegen die Bayern wird es für den VfB in den kommenden Wochen nicht unbedingt leichter. Am Samstag (11. März, 15.30 Uhr) steht zunächst ein schweres Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt an, ehe eine Woche später (18. März, 15.30 Uhr) der VfL Wolfsburg in der Mercedes-Benz Arena aufschlägt.