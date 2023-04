VfB gewinnt irren Abstiegskracher gegen Bochum und feiert ersten Auswärtsdreier seit Dezember 2021

27. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Dieser Sieg ist überlebenswichtig: Der VfB Stuttgart hat den VfL Bochum mit 3:2 (1:0) geschlagen. Es war der erste schwäbische Auswärtsdreier seit Dezember 2021.

VfB Stuttgart beim VfL Bochum: Aufstellungen

Aufstellung VfL Bochum Riemann - Stafylidis, Ordets, Masovic, Soares - Losilla, Osterhage - Asano, Stöger, Antwi-Adjei - Hofmann Aufstellung VfB Stuttgart Bredlow - Mavropanos, Anto, Ito - Vagnoman, Endo, Karazor, Millot (70. Haraguchi), Sosa - Guirassy (69. Pfeiffer), Führich (76. Silas) Tore 1:0 Ito (14.), 1:1 Stöger (58.), 2:1 Guirassy (60.), 3:1 Vagnoman (63.), 3:2 Hofmann (85.)

Fazit: Auch wenn es zum Ende hin nochmal knapp wurde, hat der VfB Stuttgart über die gesamte Spielzeit Tugenden abgerufen, die im Abstiegskampf vonnöten sind. Deshalb haben die Schwaben, die auch nach den Rückschlägen nicht aufgesteckt haben, verdient gewonnen und senden ein Lebenszeichen. Trotzdem ist es für den VfB erst der erste Schritt in Richtung Klassenerhalt.

ABPFIFF

90. Minute+4: Jetzt wird es nochmal hektisch: Es kommt an der Seitenlinie zu einer Rudelbildung um Mavropanos, der Gelb sieht. Die Nachspielzeit ist abgelaufen.

90. Minute: Das muss die Entscheidung sein! Silas läuft alleine aufs Bochumer Tor zu, aber Riemann hält mit dem Fuß den VfL im Spiel. Vier Minuten Nachspielzeit. Die Spannung ist zum Greifen.

85. Minute: Doch da ist plötzlich der Anschlusstreffer! Nach feiner Kombination serviert Förster von links in die Mitte, wo Hofmann lauert und zum 3:2 einschiebt. Könnte nochmal hektisch werden.

82. Minute: Wird es hier nochmal spannend? Aktuell macht der VfB zumindest einen stabilen Eindruck.

75. Minute: Der VfB bleibt dran. Nach einer Ecke von links kommt Mavropanos am kurzen Pfosten zum Schuss, aber Riemann hat den Ball.

71. Minute: Asano kommt über rechts und bedient Holtmann, der sofort abzieht. Bredlow klärt mit einer starken Parade zur Ecke.

Doppelschlag des VfB: Vagnoman köpft ein

63. Minute: Was ist denn hier los? Der VfB ist ungewohnt eiskalt. An der linken Außenlinie ziehen zunächst ein feines Kombinationsspiel über mehrere Stationen auf, bevor Millot eine präzise Flanke ins Zentrum bringt, Riemann vorbeigreift und Vagnoman zum 3:1 einköpft.

Guirassy trifft zum 2:1

60. Minute: Jetzt wird es wild und Stuttgart schlägt sofort zurück! Sosa flankt mit dem Außenrist auf den am langen Pfosten lauernden Guirassy, der das lange Bein ausfährt und das Leder zum 2:1 einschießt.

Stöger trifft vom Elmeterpunkt zum Ausgleich

58. Minute: Schock für den VfB! Nach einem Foul von Millot an Förster gibt es Elfmeter. Stöger schnappt sich die Kugel und schiebt sie flach links ins Eck zum 1:1.

56. Minute: Asano kommt über rechts und flankt scharf ins Zentrum, wo allerdings nur VfB-Torwart Bredlow darauf wartet, die Kugel aufzunehmen.

55. Minute: Bochum ist bemüht, sich in die Partie zu kämpfen. Doch die Stuttgarter sind im Spiel gegen den Ball weiter hellwach und fangen viel ab.

Vagnoman vergibt Chance zum 2:0 für den VfB

51. Minute: Das muss das 2:0 sein! Vagnoman dribbelt sich leicht in den Strafraum und lässt die Bochumer Defensive alt aussehen. Aber der Rechtsverteidiger schießt kläglich VfL-Keeper Riemann an.

49. Minute: Sofort ist wieder Körperlichkeit im Spiel und auch die Fans im Stadion machen Stimmung.

46. Minute: Der Ball rollt wieder. Holt Stuttgart hier den ersten Auswärtssieg in der Fremde seit fast anderthalb Jahren?

Halbzeitfazit: Der VfB war nach einer kurzen Phase des Abtastens hellwach und wirkte gegen fahrige Bochumer sehr dynamisch. Durch das Traumtor von Ito führen die Schwaben. Diesen Vorteil gilt es im zweiten Durchgang zu verteidigen.

HALBZEIT

45. Minute+2: Der VfB drückt nochmal: Führich mit einem stark eröffnenden Pass auf links zu Sosa, der wiederum eine scharfe Flanke hereinbringt. Aber im Zentrum kommt der gut gedeckte Guirassy nicht an den Ball.

45. Minute: Bochums Stöger will einen Doppelpass mit Hofmann spielen und sich so in den Strafraum kombinieren, doch die Murmel bleibt in der Stuttgarter Defensivreihe hängen.

37. Minute: Die Partie findet hauptsächlich zwischen den beiden Strafräumen statt. Doch der VfB ist hier die bessere Mannschaft, weil die Schwaben hellwach sind und die wichtigen Zweikämpfe gewinnen. Der VfL findet derzeit keine Lösung.

Asano mit erster Bochum-Chance

28. Minute: Jetzt mal die Bochumer: Nach einer Ecke kommt Asano zum Kopfball, aber zu zentral, sodass VfB-Schlussmann Bredlow die Kugel locker aufnehmen kann.

24. Minute: Der VfB hält den Druck hoch und wirkt in der Offensive deutlich dynamischer als zuletzt. Bochum läuft jetzt hinterher.

22. Minute: Es ist eine verdiente Führung der Stuttgarter hier. Bochum ist nach dem Gegentreffer zunächst sichtbar angeknockt.

Ito bringt VfB mit einem Fernschuss in Führung

14. Minute: Toooooor für den VfB Stuttgart! Und was für ein Hammer! Eine Flanke von Sosa wird abgeblockt und die Kugel fällt Ito vor die Füße, der das Leder von der Strafraumgrenze unter die Latte zur 1:0-Führung knallt.

+ VfB-Verteidiger Hiroki Ito (2.v.r.) lässt sich nach seinem Führungstor gegen den VfL Bochum von seinen Teamkollegen feiern. © Ralf Treese, Ralf Treese/IMAGO

10. Minute: Guirassy wurschtelt sich mit dem Ball in den VfL-Strafraum, kann sich aber nicht auf den Beinen halten. Von einem Foul kann dabei nicht die Rede sein.

+ Serhou Guirassy (2.v.r.) sorgt für eine ganz andere Struktur im Offensivspiel des VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum. © Guido Kirchner/IMAGO

9. Minute: Beide Teams verlieren derzeit die Bälle zu leicht. Nervosität spielt hier eine Rolle, was angesichts der Tabellensituation jedoch nicht verwunderlich ist.

6. Minute: Wie erwartet ist die Stimmung im Ruhrstadion hitzig. Dazu passt die Partie, die zu Beginn zweikampfbetont ist. Nach einem Duell muss übrigens Stuttgarts Millot behandelt werden, kann aber wohl weitermachen.

3. Minute: Der Ball ist zunächst hauptsächlich in den Reihen der Bochumer. Den Weg in den Strafraum findet der Gastgeber aber bislang nicht.

1. Minute: Schiedsrichter Frank Willenborg pfeift die Partie an. Wer erwischt den besseren Start im tiefen Westen?

ANPFIFF

Hoeneß setzt auf Guirassy im VfB-Sturm

Update, 16.30 Uhr: Sebastian Hoeneß beginnt mit Serhou Guirassy im Sturm, der zuletzt lange verletzt war. Zudem beginnt Chris Führich in der Offensive. Enzo Millot wird tatsächlich für seinen Auftritt im Pokal belohnt und startet im zentralen Mittelfeld anstelle von Genki Haraguchi.

+ Stuttgarts Stürmer Serhou Guirassy reist trotz seiner Verletzung zur Nationalmannschaft Guinea. © IMAGO/Julia Rahn

VfL Bochum: Trainer Thomas Letsch kann fast aus dem Vollen schöpfen

Für das wichtige Duell gegen den VfB, das am Ostersonntag um 17.30 Uhr angepfiffen wird, hat VfL-Coach Thomas Letsch in Sachen Aufstellung die Qual der Wahl. Einzig Cristian Gamboa muss passen. Danilo Soares dürfte links in der Viererkette Dominique Heintz ersetzen.

So könnte VfB-Trainer Hoeneß die Partie beim VfL Bochum angehen

Viel Zeit hatte Hoeneß nicht. Der Trainer ist erst seit Montag (3. April) beim VfB im Amt und hatte nur wenige Stunden, um seine Mannschaft auf das DFB-Pokalviertelfinale gegen den 1. FC Nürnberg vorzubereiten, das Stuttgart mit 1:0 gewann. Was die Aufstellung angeht, vertraute der Labbadia-Nachfolger dabei auf sein Bauchgefühl.

Gegen Bochum könnte Stürmer Serhou Guirassy, der zuletzt wegen eines Sehneneinrisses im Adduktorenbereich mehrere Wochen ausfiel, in die Stuttgarter Startelf zurückkehren. Chancen auf einen Einsatz von Beginn an, kann sich auch Enzo Millot machen, der im Pokal das entscheidende Tor machte. Silas war zuletzt angeschlagen, spielt aber bei den Überlegungen von Hoeneß eine Rolle. Er könnte in der Fünferkette auf rechts zum Einsatz kommen, wo Vagnoman in Nürnberg allerdings einen guten Eindruck machte. Neben Guirassy dürfte Tiago Tomas die Nase vor Chris Führich haben.

+ VfB-Trainer Sebastian Hoeneß gibt vor dem Duell gegen den VfL Bochum ein Interview. © Revierfoto/IMAGO

VfB muss gegen Bochum schlimme Auswärtsserie beenden

Bochum/Stuttgart - Für den Tabellenletzten VfB Stuttgart geht es im Duell beim VfL Bochum (14.) vermutlich schon um alles. Um die vielleicht letzte Chance, in dieser Saison doch noch die Wende einzuleiten. Denn zuletzt wurde der Abstand zum rettenden Ufer immer größer. Auf Rang 15 beträgt der Abstand für den VfB fünf Punkte, auf den Relegationsplatz sind es zwei.

Entscheidend wird in Bochum sein, ob Coach Sebastian Hoeneß bei seiner Mannschaft die richtigen Knöpfe drückt. Angesichts der schrecklichen Auswärtsserie sind frische Impulse nämlich dringend notwendig. Immerhin hat der VfB in dieser Bundesliga-Spielzeit noch keine einzige Partie in der Fremde gewonnen. Den bislang letzten Auswärtsdreier feierten die Schwaben am 11. Dezember 2021 gegen den VfL Wolfsburg. Wenig Hoffnung auf Besserung macht diesbezüglich die Bochumer Stärke im eigenen Stadion. In der Heimtabelle steht der VfL mit sechs Siegen auf dem elften Rang.

Rubriklistenbild: © Ralf Treese, Ralf Treese/IMAGO