VfB Stuttgart gegen HSV: Hier können Sie das Hinspiel der Relegation live verfolgen

Der VfB Stuttgart empfängt am Donnerstag im Hinspiel zur Relegation in die Bundesliga den Hamburger SV. Hier können Sie die Partie live verfolgen:

In der Relegation zur Bundesliga trifft der VfB Stuttgart auf den Hamburger SV. Während die Schwaben die Bundesliga-Saison auf Rang 16 beendet haben, ist der HSV in der 2. Bundesliga Tabellendritter geworden. VfB Stuttgart gegen Hamburger SV: Im Live-Ticker von HEIDELBERG24 finden Sie alle Infos zum Hinspiel in der Relegation.

Die Partie findet am Donnerstag (1. Juni) um 20:45 Uhr in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart statt. (mab)

Rubriklistenbild: © Tom Weller/dpa