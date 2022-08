VfB Stuttgart gegen FC Köln im Liveticker: Silas vergibt Chancen-Hattrick

4. Spieltag der Fußball-Bundesliga

VfB-Star Silas ärgert sich über einer seiner vergebenen Chancen.

Der VfB Stuttgart gastiert am 4. Bundesligaspieltag beim 1. FC Köln. Alle Infos dazu im Ticker.

VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln: Aufstellungen

Aufstellung 1. FC Köln Schwäbe - Schmitz, Kilian, Chabot (52. Hübers), Hector - Skhiri, Martel, Schindler, Olesen (17. Duda), Thielmann - Dietz (46. Adamyan) Aufstellung VfB Stuttgart Müller - Sosa, Ito, Anton, Mavropanos, Vagnoman - Endo, Ahamada, Führich - Silas, Pfeiffer Tore

51. Minute: Wieder liegt Chabot am Boden. Diesmal ist der Kölner Abwehrspieler umgeknickt. Er muss raus, für ihn kommt Hübers.

48. Minute: Es ist wie verhext. Was für eine Gelegenheit! Ahamada treibt den Ball mit viel Selbstbewusstsein nach vorne und steckt das Leder perfekt temperiert auf Silas durch, der das Spielgerät nicht an Schwäbe vorbeibekommt.

46. Minute: Der Ball rollt wieder.

Halbzeitfazit: Da wäre für den VfB Stuttgart, der von Beginn an Druck gemacht hat, mehr drin gewesen. Vor allem Silas muss einer der drei Großchancen nutzen. Positiv sticht Führich heraus, der Silas mehrfach gut bedient. Köln braucht derweil lange, um ins Spiel zu kommen und hat bis auf die Chabot-Chance kurz vor der Halbzeit nichts zu bieten. Der Gastgeber hat dementsprechend noch Luft nach oben.

VfB-Star Silas ärgert sich über einer seiner vergebenen Chancen.

HALBZEIT

45. Minute +2: Erste große Möglichkeit für den FC: Ausgerechnet Turban-Mann Chabot köpft nach einer Ecke vorbei an Stuttgarts Schlussmann Müller aufs Tor. Mavropanos klärt auf der Linie.

45. Minute: Die beiden Teams gehen es jetzt wieder ruhiger an - vier Minuten Nachspielzeit.

38. Minute: Was für eine Riesenchance! Wieder schickt Führich Silas auf die Reise, der alleine auf Schwäbe zuläuft. Der Kölner Keeper hält jedoch mit einer überragenden Fußabwehr seinen Kasten sauber. Es war die dritte große Gelegenheit für Silas, der eine der Chancen nutzen muss.

35. Minute: Während Stuttgart nachlässt, kämpft sich die Truppe von Baumgart langsam ins Spiel.

33. Minute: Der VfB ist hier weiter die leicht bessere Mannschaft, hat aber aus der Überlegenheit zu wenig gemacht. Inzwischen kommen sie auch nicht mehr in Abschlusssituationen.

28. Minute: Schneller Konter des VfB! Führich und Silas spielen es jedoch nicht gut zu Ende. Der Schuss des Kongolesen aus spitzem Winkel landet am Außennetz.

VfB-Star Borna Sosa hat den Ball am Fuß.

Silas mit guter Chance für den VfB Stuttgart

22. Minute: Und jetzt die bislang größte Gelegenheit des Spiels: VfB-Mittelfeldmann Führich steckt elegant auf Silas durch, der an Schwäbe scheitert.

21. Minute: Die Partie ist jetzt ständig unterbrochen. Diesmal liegt Sosa, für den es aber weitergeht. Spielfluss? Fehlanzeige!

17. Minute: Kölns Olesen muss angeschlagen raus. Ihn ersetzt Duda.

16. Minute: Nach einer guten Anfangsphase ist hier aktuell etwas die Luft raus. Dennoch hat der VfB weiter den Hut auf.

FC-Abwehrmann Jeff Chabot muss am Kopf behandelt werden.

Kölns Jeff Chabot muss nach einer Kopfverletzung mit Turban weiterspielen

7. Minute: Wieder segelt die Ecke gefährlich in den FC-Strafraum und erneut ist es Mavropanos, der den Ball diesmal mit dem Fuß aufs Tor bringt. Allerdings ist Schwäbe zur Stelle.

5. Minute: Bei der Ecke köpft Mavropanos die Kugel mit viel Wucht aufs Kölner Gehäuse - Schwäbe wischt das Leder aber übers Tor. Bei dem Kopfball ist Mavropanos mit Chabot zusammengekracht, der zunächst am Kopf behandelt werden musste. Für ihn geht es mit Turban weiter.

4. Minute: Der VfB kommt gut in die Partie und übernimmt die Kontrolle. Im Strafraum kommt Silas zum Schuss, der aber zur Ecke abgewehrt wird.

1. Minute: Gleich die erste Chance für den VfB. Endo schießt aus zentraler Position von außerhalb des Strafraums links am Kölner Tor vorbei.

1. Minute: Harm Osmers pfeift die Partie im Rhein-Energie-Stadion an.

ANPFIFF

VfB-Fans unterstützen ihren Klub in Köln.

Luca Pfeiffer ersetzt Sasa Kalajdzic im Sturm des VfB Stuttgart, der 1. FC Köln spielt in einem Sondertrikot

Der VfB teilte bereits im Vorfeld mit, dass Sasa Kalajdzic darum bat, für die Partie gegen den FC Köln nicht berücksichtigt zu werden. Diesem Wunsch kam Stuttgarts Trainer Matarazzo nach. Anstelle von Kalajdzic, der kurz vor einem Wechsel steht, beginnt Neuzugang Luca Pfeiffer. Bei den Kölnern stürmt wie beim Sieg in der Europa-Conference-League-Qualifikation Florian Dietz. Steffen Tigges muss zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Der 1. FC Köln spielt gegen den VfB als Zeichen für Diversität in einem Sondertrikot.

Luca Pfeiffer ersetzt den wechselwilligen Sasa Kalajdzic gegen den FC Köln.

Sasa Kalajdzic nicht mehr im Kader des VfB Stuttgart

Sasa Kalajdzic hat am Samstag (27. August) nicht am Abschlusstraining des VfB Stuttgart teilgenommen und wird in Absprache mit Trainer Matarazzo gegen Köln nicht im Kader stehen. Somit steht ein Wechsel des Österreichers vermutlich unmittelbar bevor.

Nikolas Nartey fehlt dem VfB Stuttgart aufgrund eines Muskelfaserrisses

Nicht dabei ist derweil Nikolas Nartey, der sich am Mittwoch beim VfB-Sieg im Testspiel gegen den FC St. Gallen einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zuzog. Der Mittelfeldspieler wird zwei bis drei Wochen ausfallen. Tiago Tomas, der unter der Woche mit einer Mandelentzündung und Fieber im Bett lag, wird ebenfalls fehlen. Bislang trainierte der Angreifer noch nicht wieder mit der Mannschaft.

Tanguy Coulibaly befindet sich derweil im Aufbautraining und soll in der kommenden Woche teilweise am Mannschaftstraining teilnehmen. Ein Einsatz gegen den FC kommt für den Franzosen zu früh.

Borna Sosa steht dem VfB Stuttgart gegen Köln wohl zur Verfügung

Köln/Stuttgart - Vor dem Duell gegen den 1. FC Köln am Sonntag (28. August, 15.30 Uhr/DAZN) ist beim VfB Stuttgart die Zukunft von Sasa Kalajdzic und Borna Sosa das bestimmende Thema. Trainer Pellegrino Matarazzo ist darum bemüht, die Gerüchte von der Mannschaft fernzuhalten. Nach aktuellem Stand stehen Kalajdzic und Sosa den Schwaben für die Partie im Rheinenergiestadion zur Verfügung.

Der VfB kassierte zuletzt in der Bundesliga gegen den SC Freiburg eine 0:1-Pleite, während sich der FC Köln am Donnerstag in der Qualifikation für die Europa-Conference-League mit 3:0 gegen den ungarischen Fehervar FC mit 3:0 durchsetzte.