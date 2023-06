VfB Stuttgart gegen den HSV jetzt im Live-Ticker: Blitzstart! Tor nach 45 Sekunden

Relegation 2022/23

Der VfB Stuttgart trifft in der Relegation um den letzten Bundesligastartplatz für die Saison 2023/24 auf den Hamburger SV. Wir begleiten das Hinspiel am Donnerstag hier in unserem Live-Ticker.

VfB Stuttgart – Hamburger SV 1:0

Mavropanos mit dem Treffer: Stuttgart führt nach 45 Sekunden

Führich vergibt Chance: Das hätte das 2:0 für Stuttgart sein müssen

Dieser Live-Ticker zur Bundesliga-Relegation wird fortlaufend aktualisiert.

14. Minute: Der VfB drückt hier jetzt aufs 2:0, allerdings fehtl den Schwaben im letzten Drittel noch die Präzision.

VfB Stuttgart – Hamburger SV 1:0 (1:0)

Aufstellung VfB Stuttgart Müller – Sosa, Anton, Ito, Mavropanos, Vagnoman – Karazor, W. Endo, Führich, Millot – Guirassy Aufstellung Hamburger SV Heuer Fernandes – Muheim, Schonlau, David, Heyer – Meffert, Kittel, Reis – Dompé, Jatta – Glatzel Tore 1:0 Mavropanos (1.)

Führich vergibt Chance aufs 2:0 für den VfB

9. Minute: Riesenchance für Stuttgart! Führich dringt über links in den Strafraum ein und zieht ab, aber Heuer Fernandes wehrt zur Ecke ab, die schließlich verpufft.

8. Minute: Erster Vorstoß des HSV: Kittel legt die Kugel aus zentraler Position vor dem Stuttgarter Tor rechts auf Heyer ab, der das Leder rechts übers Tor jagt.

6. Minute: Was ein Blitzstart in diesem Relegationshinspiel! Hamburg muss sich hier von dem frühen Schock erstmal erholen und lässt die Kugel in den eigenen Reihen zirkulieren.

Mavropanos schockt den HSV: Stuttgart geht nach 45 Sekunden in Führung

1. Minute: Da ist die schnelle Führung! Borna Sosa bringt die Ecke von links und Mavropanos köpft zum 1:0 ein! Was für ein Beginn in der Mercedes-Benz Arena, es waren gerade erst 45 Sekunden gespielt.

1. Minute: Schiedsrichter Tobias Welz pfeift den ersten Teil des Abstiegskrimis an. Die HSV-Fans zünden umgehend Pyro, aus dem Block steigt blauer Rauch auf.

ANPFIFF

Update, 1. Juni, 20.28 Uhr: Wie bereits berichtet, muss der VfB auf Stammkeeper Fabian Bredlow verzichten. Für ihn beginnt Florian Müller im Tor. Statt auf Silas setzt Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß auf Enzo Millot. Beim Hamburger SV gab es derweil keine Überraschung. Ludovit Reis ersetzt den verletzten Laszlo Benes, außerdem startet Bakery Jatta anstelle von Königsdörffer.

Update, 1. Juni, 20.24 Uhr: Hitzige Stimmung in der Mercedes-Benz Arena. 20 Minuten vor Anpfiff hat zumindest das Duell auf der Tribüne zwischen den VfB-Fans und den Anhängern des HSV schon begonnen. Es ist spürbar, dass es in der Partie um viel geht.

Update, 1. Juni, 15.47 Uhr: Die Spannung steigt! In rund fünf Stunden geht es hier los. Wer legt in der Bundesliga-Relegation vor? Wir sind schon gespannt.

VfB Stuttgart muss wohl auf Torhüter verzichten: Ausfall kurz vor Relegations-Hinspiel

Update, 1. Juni, 13.27 Uhr: Wie Sky berichtet, muss der VfB Stuttgart im Hinspiel der Relegation gegen den Hamburger SV auf Stammtorwart Fabian Bredlow verzichten. Für ihn wird Florian Müller im Gehäuse stehen.

HSV mit Wechseln im Mittelfeld: Ein Hoffnungsträger verletzt, ein anderer wieder dabei

HSV-Profi Laszlo Benes muss in der Relegation gegen den VfB passen, da er sich am letzten Spieltag gegen den SV Sandhausen einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Ludovit Reis kehrt dafür nach seiner Gelb-Sperre zurück.

VfB Stuttgart – Hamburger SV heute im Live-Ticker: Zittern um Bredlow

Ob Torwart Fabian Bredlow im Relegationshinspiel gegen den HSV fit sein wird, ist weiterhin fraglich. Wenn, dann werde es eine „Punktlandung“, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz. Beim Warmmachen vor dem Spiel gegen Hoffenheim hatte sich der Keeper eine Innenbandzerrung im Knie zugezogen, hielt aber bei der Partie durch. Danach habe sich die Verletzung zum Negativen entwickelt, erklärte Hoeneß.

Dafür hat Dan-Axel Zagadou seine Fußschmerzen überwunden und hat am Dienstag zum ersten Mal wieder trainiert. Für die Startelf im Hinspiel der Relegation wird es vermutlich allerdings noch nicht reichen.

VfB Stuttgart – Hamburger SV heute im Live-Ticker: Bundesligist mit Fragezeichen

Vor der Relegation bangt der VfB um den Einsatz von Torwart Fabian Bredlow. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth sagte gegenüber der dpa: „Es könnte bis Donnerstag eine Punktlandung bei Fabian werden.“ Der Keeper hatte sich beim Aufwärmen vor dem VfB-Spiel gegen die TSG Hoffenheim (1:1) am Knie verletzt, hatte aber trotzdem gespielt.

Dan-Axel Zagadou fehlte gegen die TSG derweil noch aufgrund von Fußschmerzen. Zuletzt machte der Verteidiger aber Fortschritte, sodass Hoffnungen auf einen Einsatz im Relegationshinspiel berechtigt sind. Am Dienstag standen beide auf dem Trainingsplatz.

VfB Stuttgart – Hamburger SV heute im Live-Ticker: Jatta und Reis beim Dino wieder dabei?

HSV-Trainer Tim Walter musste am 34. Spieltag gegen den SV Sandhausen auf Ludovit Reis (5. Gelbe Karte) und Bakery Jatta (Gelb-Rot-Sperre) verzichten. Für die beiden rückten Laszlo Benes sowie Ransford Königsdörffer in die Startelf. In der Relegation gegen den VfB stehen Reis und Jatta allerdings wieder zur Verfügung.

Obwohl Hamburg am vergangenen Sonntag gegen Sandhausen nur aufgrund des Last-Minute-Siegs der Heidenheimer knapp den direkten Aufstieg verpasste, blickt Coach Walter positiv der Relegation entgegen. Es herrsche eine „Jetzt-erst-recht“-Atmosphäre in seiner Mannschaft, sagte er bei der Pressekonferenz. Dabei gab es sich gewohnt kämpferisch: „Wir werden weiter kämpfen, werden weiter Gas geben.“

VfB Stuttgart – Hamburger SV heute im Live-Ticker: Traditionsduell in der Relegation

Stuttgart/Hamburg - Die Spannung ist greifbar. Denn am Donnerstag (20.45 Uhr/Sat.1) steigt das Relegationshinspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV um den letzten Bundesligastartplatz für die Saison 2023/24. Für beide Traditionsvereine steht immens viel auf dem Spiel. Der VfB könnte zum dritten Mal innerhalb von sieben Jahren absteigen, während der HSV nach fünf Zweitligajahren endlich wieder ins Oberhaus zurückkehren will.

