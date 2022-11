VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker: Setzt Wimmer erneut auf die Doppelspitze?

13. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Der VfB Stuttgart gastiert am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach. Alles dazu im Ticker.

Aufstellungen: Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart

Unbeständige Saison: Gladbach kassiert zu viele Gegentore

Leistung bestätigen: VfB will erneut Charakter zeigen

Der Ticker wird fortlaufend aktualisert.

Voraussichtliche Aufstellung Borussia Mönchengladbach Sippel - Bensebaini, Elvedi, Friedrich, Scally - Kramer, Weigl, Stindl, Plea, Ngoumou - Thuram Voraussichtliche Aufstellung VfB Stuttgart Müller - Sosa, Zagadou, Ito, Anton - Endo, Ahamada, Silas, Führich - Pfeiffer, Guirassy Tore

Wieder Doppelspitze beim VfB Stuttgart?

Der VfB Stuttgart könnte in Gladbach, wie schon gegen den FC Augsburg, auf eine Doppelspitze setzen. Serhou Guirassy und Luca Pfeiffer ergänzten sich gut und waren im Heimspiel ein Baustein des Erfolgsrezepts. Ein Modell für die Zukunft? Pfeiffer selbst sagte dazu: „Wieso nicht, wir haben gewonnen.“

Borussia Mönchengladbach spielt eine unbeständige Saison

Die Gladbacher sehnen sich in dieser Saison nach Konstanz. Nach dem 5:2-Derbytriumph über den 1. FC Köln gab es zuletzt gegen Union Berlin (1:2) und Eintracht Frankfurt (1:3) zwei Niederlagen sowie ein Remis beim VfL Wolfsburg (2:2). Was sich bei den Fohlen durch die bisherige Spielzeit zieht, ist die defensive Anfälligkeit. In den vergangenen sechs Pflichtspielen haben die Borussen jeweils mindestens zwei Gegentore kassiert.

VfB Stuttgart will an die Leistung gegen den FC Augsburg anknüpfen

Mönchengladbach/Stuttgart - Kann der VfB Stuttgart nachlegen? Am vergangenen Spieltag hatte der VfB den FC Augsburg mit 2:1 geschlagen und somit im Duell mit einem direkten Konkurrenten Charakter bewiesen. Erst in der Nachspielzeit besorgte Waldemar Anton das Siegtor, das nach einer leidenschaftlichen Leistung aber verdient war.

Die Stuttgarter verteidigten über weite Strecken mit viel Disziplin und spielten vor allem in der Schlussphase mit unbedingtem Willen nach vorne. Diese Tugenden ließ die Wimmer-Truppe bei der 0:5-Klatsche gegen Borussia Dortmund noch vermissen. In Gladbach will der VfB an die Leistung gegen Augsburg anknüpfen.