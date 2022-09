VfB Stuttgart gegen Bayern München im Liveticker: Die voraussichtlichen Aufstellungen

6. Bundesliga-Spieltag

Der VfB Stuttgart gastiert am 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga (10. September) beim FC Bayern München. Alle Infos dazu im Ticker.

Aufstellungen: FC Bayern München - VfB Stuttgart

Vergangene Duelle: Schwaben können Mut schöpfen

Zu viele Platzverweise: VfB mit Rote Karten

Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Voraussichtliche Aufstellung FC Bayern München Neuer - Pavard, Hernandez, de Ligt, Davies - Sabitzer, Kimmich, Sané, Musiala, Coman - Mané Voraussichtliche Aufstellung VfB Stuttgart Müller - Sosa, Ito, Anton, Mavropanos, Stenzel - Endo, Ahamada, Führich - Silas, Tomas Tore -

VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München: Duelle in der Saison 20/21

In der vergangenen Saison kassierte der VfB Stuttgart im eigenen Stadion eine 0:5-Klatsche. Im Rückspiel in der Allianz Arena erkämpfte sich die Truppe von Trainer Pellegrino Matarazzo ein 2:2-Unentschieden.

FC Bayern München zuletzt mit zwei Remis

München/Stuttgart - Der VfB Stuttgart gastiert am 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim FC Bayern München. Die Partie wird am Samstag (10. September, 15.30 Uhr/Sky) angepfiffen. Die Schwaben sind in dieser Bundesligasaison noch ohne Sieg und schlittern immer mehr in Richtung Krise. Aber auch der Rekordmeister ließ zuletzt Punkte liegen. Gegen den 1. FC Union Berlin und Borussia Mönchengladbach gab es zuletzt zwei Unentschieden in Folge.

VfB Stuttgart holte noch keinen Bundesligasieg und kassierte zu viele Platzverweise

Der VfB kam gegen den FC Schalke 04 nicht über ein 1:1-Remis hinaus und schwächt sich in dieser Spielzeit gerne selbst. So kassierte Stuttgart in dieser Saison bereits drei Platzverweise.