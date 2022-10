VfB Stuttgart gegen FC Augsburg im Liveticker: So könnte Wimmer aufstellen

12. Bundesliga-Spieltag

Der VfB Stuttgart empfängt am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga den FC Augsburg. Alles zur Partie im BW24-Ticker.

Aufstellungen: VfB Stuttgart - FC Augsburg

FC Augsburg: Das ist der Trend des VfB-Gegners

Verschiedene Gesichter: Wie tritt der VfB Stuttgart auf?

Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

VfB Stuttgart gegen FC Augsburg: Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung VfB Stuttgart Müller - Sosa, Zagadou, Anton, Mavropanos, Stenzel - Karazor, Millot, Endo - Silas, Guirassy Voraussichtliche Aufstellung FC Augsburg Koubek - Framberger, Gouweleeuw, Bauer, Pedersen - Gruezo, Rexhbecaj, Vargas, Demirovic - Niederlechner, Berisha Tore

VfB Stuttgart bangt um Pascal Stenzel und Enzo Millot

Beim VfB Stuttgart ist der Kader derzeit so gut wie vollständig, da Josha Vagnoman am Dienstag (25. Oktober) ins Mannschaftstraining zurückkehrte. Allerdings ist Enzo Millot wegen muskulären Problemen angeschlagen und Pascal Stenzel hat mit einer Grippe zu kämpfen. Es bleibt abzuwarten, ob die beiden für das Heimspiel gegen den FC Augsburg einsatzbereit sind. Für Vagnoman dürfte die Partie noch zu früh kommen.

FC Augsburg spielte gegen RB Leipzig groß auf

Beim FC Augsburg geht der Trend nach unten. Zuletzt hat die Truppe von Trainer Enrico Maaßen drei Partien in Folge nicht gewonnen. Beim 1. FC Köln kassierte der FCA eine 2:3-Pleite. Vom VfL Wolfsburg und am vergangenen Spieltag gegen RB Leipzig trennte sich Augsburg mit einem Unentschieden. Gegen RB spielte der FCA allerdings über weite Strecken groß auf und führte mit 3:0, bevor man die Partie in den letzten 20 Minuten herschenkte und letztlich nur ein 3:3 holte.

VfB Stuttgart zeigt verschiedene Gesichter

Stuttgart - Welches Gesicht zeigt der VfB Stuttgart am Samstag (29. Oktober, 15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg? Nachdem der VfB gegen den VfL Bochum (4:1) und Arminia Bielefeld (6:0) überzeugt hatte, hagelte es im Anschluss eine 0:5-Abreibung bei Borussia Dortmund. Im Ruhrpott ließen die Brustringträger jegliche Gegenwehr vermissen.

Das muss gegen die Fuggerstädter wieder anders werden. Denn wollen die Stuttgarter den Klassenerhalt schaffen, ist der FCA ein Konkurrent, der geschlagen werden sollte. Zudem braucht VfB-Interimstrainer Michael Wimmer unbedingt Ergebnisse, um Argumente für seine mögliche Beförderung zu sammeln.