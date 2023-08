VfB-Star Mavropanos wechselt auf die Insel – kommt jetzt Stergiou?

Innenverteidiger geht

Kurz vor Ende des Transferfensters am 1. September verlässt mit Konstantinos Mavropanos der nächste Leistungsträger den VfB Stuttgart.

Stuttgart - In den vergangenen Wochen hatte es sich angekündigt, jetzt ist es so weit: Konstantinos Mavropanos folgt Ex-Kapitän Wataru Endo auf die Insel und unterschreibt beim Premier-League-Klub West Ham United. Der VfB arbeitet bereits an einer Verpflichtung von Leonidas Stergiou als Ersatz für den Innenverteidiger. BW24 berichtet über die Details rund um die Ablösesumme, Vertragslaufzeit und was es mit dem möglichen Neuzugang auf sich hat.

Nach der schwierigen Bundesliga-Saison 2022/23, in der die Schwaben den Abstieg erst in der Relegation verhindern konnten, soll es in dieser Spielzeit für das gesicherte Mittelfeld reichen. Der 5:0-Kantersieg gegen den VfL Bochum macht zumindest schon einmal Hoffnung – zumal dieser bereits ohne die beiden ehemaligen Stammspieler Endo und Mavropanos gelang.