VfB Stuttgart soll sich „raffen“: Fans sind sauer

Vereinsquerelen

+ © Hansjürgen Britsch/IMAGO VfB-Präsident Claus Vogt steht in der Kritik. © Hansjürgen Britsch/IMAGO

Die Fans des VfB Stuttgart haben sich beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln zu den Vereinsquerelen geäußert.

Stuttgart - Egal, ob es sportlich gut oder schlecht läuft: Im Verein herrscht häufig Unruhe, was die Fans als Anlass für ein Banner genommen haben. BW24 berichtet darüber, was die VfB-Fans sauer gemacht hat und was auf dem Plakat zu lesen war.

Immerhin feierte der VfB Stuttgart am vergangenen Samstag (18. Februar) einen 3:0-Erfolg gegen den 1. FC Köln. Es war der erste Ligasieg für Bruno Labbadia seit seiner Rückkehr als Trainer der Schwaben. Am kommenden Samstag (25. Februar, 18.30 Uhr/Sky) gastiert der VfB im Kellerduell beim FC Schalke 04.

Nach dem Sieg gegen Köln rangiert Stuttgart auf dem 14. Platz. Die Schalker stehen am Tabellenende.