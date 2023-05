VfB bangt nach Pokal-Aus um Klo-Flitzer Anton und Mavropanos

31. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Der VfB Stuttgart gastiert am 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga zum Abstiegskrimi bei Hertha BSC. Alle Infos zur Partie in unserem Liveticker.

Hertha BSC – VfB Stuttgart (-:-)

Klassenerhalt im Fokus: VfB hat Pokal-Aus zu verdauen

Mavropanos und Anton: So steht es um die Innenverteidiger

Kempf gegen Ex-Klub: Hertha kann auf den Abwehrchef bauen

Voraussichtliche Aufstellung Hertha BSC Christensen - Kenny, Rogel, Kempf, Plattenhardt - Tousart, S. Serdar - Lukebakio, Jovetic, Ejuke - Ngankam Voraussichtliche Aufstellung VfB Stuttgart Bredlow - Vagnoman, Anton, Zagadou, Ito, Sosa - Endo, Millot - Tomas, Führich - Guirassy Tore

Hertha BSC: Ex-VfB-Profi Marc Oliver Kempf wieder dabei

Immerhin, personell entspannt sich die Situation beim Hauptstadtklub. Denn nach seiner Gelbsperre ist Abwehrboss Marc Oliver Kempf, der einst vom Neckar an die Spree wechselte, wieder eine Option für Hertha-Trainer Pal Dardai. Außerdem dürfte Stevan Jovetic nach seiner Wadenverletzung wieder fit genug sein.

VfB bangt: Wie geht es Mavropanos und Anton?

Was Waldemar Anton und Konstantinos Mavropanos betrifft, die gegen Eintracht Frankfurt beide ausgewechselt werden mussten, konnten die Stuttgarter bislang keine Entwarnung geben. Anton hatte, wie in den vergangenen Tagen schon, mit Magenproblemen zu kämpfen. Gegen Frankfurt sorgte er dann für eine kuriose Szene: In der 60. Minute deutete der Verteidiger an, ausgewechselt werden zu wollen und sprintete umgehend in die Stadionkatakomben – vermutlich aufs Klo.

Derweil hat Mavropanos einen Schlag aufs Schienbein abbekommen. „Er kann kaum richtig gehen“, sagte Hoeneß noch am späten Mittwochabend bei der Pressekonferenz. Definitiv fehlen wird Atakan Karazor, der gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) seine zehnte Gelbe Karte sah.

VfB konzentriert sich nach Pokal-Aus auf den Klassenerhalt

Berlin/Stuttgart - Es ist ein emotionaler Spagat, den der VfB Stuttgart in dieser Woche leisten muss. Denn viel Zeit bleibt den Schwaben nicht, das bittere Pokal-Aus gegen Eintracht Frankfurt (2:3) zu verdauen. Vielmehr steht bereits am Samstag (15.30 Uhr/Sky) das Kellerduell gegen Tabellenschlusslicht Hertha BSC an, wobei dem VfB ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt gelingen kann. Mit einem Sieg könnte der Tabellenfünfzehnte die Berliner bis auf neun Punkte distanzieren und würde somit definitiv weiter über dem Strich stehen. Der Trend spricht jedenfalls klar für den VfB, der die vergangenen vier Ligapartien nicht verlor. Für die Hertha hagelte es zuletzt vier Klatschen in Folge.