Verrücktes Saisonfinale: So kam es zum HSV-Drama in Sandhausen

Der Hamburger SV verpasst den direkten Aufstieg in die Bundesliga extrem knapp. Beim Spiel in Sandhausen spielten sich unfassbare Szenen ab. Lesen Sie hier mehr:

Die 2. Bundesliga erlebt am Sonntag ein verrücktes Saisonfinale. Mehrere Minuten glaubt der Hamburger SV, dass er nach dem Sieg in Sandhausen direkt in die Bundesliga aufsteigt. Letztlich dreht der 1. FC Heidenheim aber sein Spiel in Regensburg und feiert den dramatischen Aufstieg in die Bundesliga.

HSV-Drama in Sandhausen – HEIDELBERG24 hat für Sie alle Fotos zum packenden Saisonfinale des Hamburger SV.

Während Heidenheim den Aufstieg feiert, muss der HSV in der Relegation gegen den VfB Stuttgart ran. (nwo)

Rubriklistenbild: © Uwe Anspach/dpa