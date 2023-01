Vater seit Weihnachten verschwunden: Magdeburg-Profi teilt herzzerreißende Botschaft

„Ich vermisse dich, Papa“

Magdeburg-Stürmer Kai Brünker vermisst seinen Vater. Seit kurz vor Weihnachten ist der Ex-Profi verschwunden. Auf Instagram gab Kai Einblicke in seine Gefühlswelt.

Villingen-Schwenningen – Kai Brünker bekommt keine Gewissheit. Seit dem Vorabend von Heiligabend ist sein Vater Dirk spurlos verschwunden. Der 61-Jährige war von einer Kneipentour im badischen Villingen nicht nach Hause zurückgekehrt und gilt seitdem als vermisst. Besonders Sohn Kai, Stürmer beim FC Magdeburg, fehlt sein Vater sehr, wie ein Instagram-Posting des 28-Jährigen offenbart.

Name: Kai Brünker Geburtsdatum: *10.06.1994 in Villingen-Schwenningen Vereine: SC Freiburg (-2018), Bradford City (-2019), Sonnenhof Großaspach (-2020), 1. FC Magdeburg (-heute) Sportliche Erfolge: 1x Deutscher Drittligameister, 1x Sieger Landespokal-Sachsen-Anhalt Position: Sturm, Hängende Spitze

Kai Brünker auf Instagram an Vater Dirk: „Ich vermisse dich, Papa“

In seiner Instagram-Story postete Kai Brünker ein schwarz-weißes Bild seines Vaters mit dem Zusatz und den Einzeiler: „I miss you dad.“ („Ich vermisse dich, Papa.“) Den Instagram-Post war von Kay mit dem Song „How Do I Say Goodbye“ von Dean Lewis unterlegt. Übersetzt bedeuten die Zeilen, die in der Story zu hören sind: „Wie verabschiede ich mich von jemandem, der mein ganzes verdammtes Leben lang bei mir war? Du hast mir meinen Namen gegeben.“

+ Schwere Tage für Kai Brünker: Der Stürmer des 1. FC Mageburgs vermisst seit 23. Dezember seinen Vater Dirk. © IMAGO / Matthias Koch

Dirk Brünker in Villingen vermisst – Magdeburg-Profi Kai bedankt sich für den Support

Bereits zuvor hatte Brünker auf Instagram um Mithilfe bei der Suche nach seinem Vater gebeten. So hatte Kai zu einer Suchaktion in seiner Geburtsstadt Villingen aufgerufen, in der die Familie des Offensivspielers lebt. Die Suchaktion mit über 100 Polizisten und vielen Freiwilligen blieb aber ohne Erfolg.

Unter dem Posting drückten viele Menschen ihr Mitgefühl aus, andere berichteten sogar von eigenen Suchaktionen, die aber allesamt bisher erfolglos blieben. Brünker bedankte sich daraufhin ebenfalls auf Instagram: „Meine Familie und ich sind von der Anteilnahme und stetig anhaltenden Suche von meinem Vater überwältigt. Wir möchten uns von Herzen bedanken. Es ist wahnsinnig, was für eine riesige Fläche wir bereits abgesucht bekommen haben.“

FC-Magdeburg-Coach Christian Titz sichert Kai Brünker Unterstützung zu

Kai befindet sich aktuell weiterhin in Villingen und ist nicht mit dem FC Magdeburg in die Türkei gereist, wo sich der Aufsteiger auf den Abstiegskampf der 2. Bundesliga vorbereitet. FCM-Coach Christian Titz hatte jüngst betont: „Wir lassen ihm alle Zeit und geben ihm alle Unterstützung. Momentan wird er nicht am Training teilnehmen und demnach auch nicht mit ins Camp reisen.“

Die Polizei ermittelt bei der Suche nach wie vor in alle Richtungen. Hinweise über den Aufenthaltsort des Vermissten können unter der Telefonnummer 07721/601-0 direkt bei der Polizei abgegeben werden. (Boris Manz)

