Union Berlin gegen Schalke 04 live im TV und Live-Stream: So kann man das Spiel sehen

30. Bundesliga-Spieltag steht an

+ © Bernd Thissen/dpa Die Partie zwischen Union Berlin und Schalke 04 am 30. Bundesliga-Spieltag wird live im TV und Live-Stream übertragen. © Bernd Thissen/dpa

Union Berlin gegen Schalke 04 ist live im TV und Live-Stream zu sehen. Wie das am 30. Bundesliga-Spieltag geht, fassen wir hier zusammen.

Am Sonntag (7. Juni, 15.30 Uhr) trifft Union Berlin im Heimspiel auf den FC Schalke 04*.

Für den S04 geht es darum, einen historischen Tiefpunkt abzuwenden.

geht es darum, einen abzuwenden. Das Bundesliga-Duell kann man sich live im TV und auch im Live-Stream anschauen.

Berlin/Gelsenkirchen - Wenn Union Berlin am 30. Spieltag der Bundesliga auf den FC Schalke 04 trifft, ist für beide Mannschaften verlieren verboten, wie RUHR24.de* berichtet. Am Sonntag (7. Juni, 15.30 Uhr) geht es los.

Union Berlin gegen FC Schalke 04 live im TV und im Live-Stream

Die Gastgeber aus Berlin trennen derzeit vier Punkte von dem Relegationsplatz. Entsprechend gut könnten die Eisernen drei Punkte im Kampf gegen den Abstieg gebrauchen.

Der FC Schalke 04 (alle Artikel auf RUHR24.de)* hingegen ist seit elf Spielen sieglos und möchte eine historische Negativ-Serie vermeiden. Zwölf Partien in Folge ohne königsblauen Dreier gab es bisher nur ein einziges Mal in der Saison 1993/1994. Wer am Sonntag jubeln darf, können Fans live im TV und im Live-Stream mitverfolgen.

Union Berlin gegen den FC Schalke 04: Bundesliga live im TV auf Sky schauen

Die Vorberichte zum Spiel Union Berlin gegen den FC Schalke 04 beginnen um 14.30 Uhr auf Sky Bundesliga 1 .

beginnen um 14.30 Uhr auf . Wenn um 15.30 Uhr angepfiffen wird, ist man ebenfalls auf Sky Bundesliga 1 mit von der Partie.

mit von der Partie. Der Pay-TV-Sender überträgt live aus der Alten Försterei.

Union Berlin gegen den FC Schalke 04: Der S04 live bei Sky im Live-Stream

Die Bundesliga-Begegnung kann man nicht nur im TV , sondern auch im Live-Stream sehen.

kann man nicht nur im , sondern auch im sehen. Via SkyGo verfolgen Sky-Kunden das Spiel live und online .

. Mittels eines HDMI-Kabels besteht die Möglichkeit, mobile Geräte mit dem TV zu verbinden und so Union Berlin - FC Schalke 04 auf dem größeren Fernsehbildschirm anzuschauen.

besteht die Möglichkeit, mobile Geräte mit dem zu verbinden und so auf dem größeren Fernsehbildschirm anzuschauen. Auch über die SkyGo-App oder einen Smart-TV ist das Spiel empfangbar.

Union Berlin gegen den FC Schalke 04: Sky Ticket als Variante ohne Abo

Wer kein Interesse an einem Abo mit langer Vertragslaufzeit hat, kann den FC Schalke 04 bei Union Berlin auch mit dem Sky Ticket verfolgen.

auch mit dem Sky Ticket verfolgen. Hier hat man die Wahl zwischen dem Supersport Ticket (alle Sky-Einzelspiele und Konferenzen, 29,99 Euro monatlich) und dem Sport Ticket (nur die Konferenzen , 9,99 Euro monatlich), beide Streaming-Angebote sind jederzeit kündbar.



(alle und Konferenzen, 29,99 Euro monatlich) und dem (nur die , 9,99 Euro monatlich), beide Streaming-Angebote sind jederzeit kündbar. Zudem ist ein Supersport Tagesticket für 14,99 Euro buchbar, es endet mit Ablauf des jeweiligen Tages automatisch.

+ Wenn Union Berlin gegen Schalke 04 live im TV und Live-Stream übertragen wird, wird Kampf Trumpf sein. © Bernd Thissen/dpa

Union Berlin gegen den FC Schalke 04: Auf DAZN und im Free-TV ist die Zusammenfassung zu sehen

Auf DAZN sind 40 Minuten nach Spielschluss Bilder vom Spiel Union Berlin gegen den FC Schalke 04 zugänglich.

sind 40 Minuten nach Spielschluss Bilder vom Spiel zugänglich. Im Free-TV folgt die erste Zusammenfassung um 21.45 Uhr in der Sportschau im WDR und den dritten Programmen.

folgt die erste um 21.45 Uhr in der Moderator Matthias Opdenhövel führt durch die Sendung.

Union Berlin gegen den FC Schalke 04: Der S04 im Live-Ticker

RUHR24.de* bietet außerdem eine weitere Gelegenheit, die Bundesliga-Begegnung zu verfolgen. Wir berichten im Live-Ticker von Union Berlin - FC Schalke 04*.

Wer die Partie nicht im TV oder im Stream live sehen kann, der bleibt hier stets über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden. Und erfährt ausführlich, wie der S04 sich am 30. Spieltag schlägt.

Union Berlin gegen den FC Schalke 04: Die möglichen Aufstellungen von S04 und den Eisernen

Derzeit ist noch völlig offen, mit welchem Personal Union-Trainer Urs Fischer (54) und sein Schalke-Kollege David Wagner (48) das Spiel angehen werden. Der S04 hat einige Ausfälle zu verkraften, außerdem fehlt Allrounder Weston McKennie (21) gesperrt. So könnten sie spielen:

Mögliche Aufstellung Union Berlin: Gikiewicz - Friedrich, Schlotterbeck, Subotic - Trimmel, Prömel, Gentner, Lenz, Ingvartsen, Bülter - Andersson

Mögliche Aufstellung FC Schalke 04: Nübel - Kabak, Sané, Nastasic - Kenny, Caligiuri, Schöpf, Boujellab, Miranda - Gregoritsch, Raman

*RUHR24.de* ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Bernd Thissen/dpa