UEFA Supercup im Live-Ticker: Liverpool fordert Chelsea - Klopp muss auf Superstar verzichten

Giganten-Duell in Istanbul

+ © AFP / OZAN KOSE In Istanbul spielen der FC Liverpool und der FC Chelsea um den UEFA Supercup. © AFP / OZAN KOSE

Im UEFA Supercup wird am Mittwoch zwischen Liverpool und Chelsea der erste europäische Titel der Saison ausgespielt. Die Partie wartet mit Premieren auf.

FC Liverpool - FC Chelsea -:- (-:-), 21 Uhr, Mittwoch

FC Liverpool: - FC Chelsea: - Tore: - Schiedsrichter: -

>>> Live-Ticker aktualisieren <<<

19.34 Uhr: Schlechte Nachrichten für den FC Liverpool. Ex-Bundesliga-Star Naby Keita muss passen. Der ehemalige Leipziger zog sich eine Muskelzerrung zu und wird Jürgen Klopp im Kampf um Europas Krone nicht zu Verfügung stehen.

Neben Stammtorhüter Alisson Becker, den die Reds wochenlang vermissen werden, ist Keita der zweite Gewichtige Ausfall für den Champions-League-Sieger.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum UEFA-Supercup. Am Mittwoch stehen sich in Istanbul Champions-League-Sieger Liverpool und Europa-League-Gewinner Chelsea gegenüber. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts! +++

Der FC Liverpool trifft im UEFA-Supercup auf den FC Chelsea

Istanbul - Nach dem Sieg im Finale der Champions League gegen Tottenham Hotspur Anfang Juni folgt für Jürgen Klopp und den FC Liverpool schon das nächste rein englische Duell auf europäischer Ebene. Und obwohl der UEFA Supercup nicht das Spiel sei, „das ich mir in der Vergangenheit gerne angeschaut habe“, wie er im Video-Interview der UEFA sagte, giert der Coach der Reds nach dem nächsten Titel. Damals noch zum Kader gehörte der mittlerweile vereinslose Daniel Sturridge - Kann der Stürmer womöglich sogar als Alternative zu Robert Lewandowski infrage kommen?

Am Mittwoch (21 Uhr MESZ) stehen sich in Istanbul der FC Liverpool und Europa-League-Sieger FC Chelsea gegenüber - zum ersten Mal überhaupt in diesem Wettbewerb spielen zwei englische Teams gegeneinander. Und obwohl Klopp mahnt, ist der Champions-League-Gewinner der Favorit. „Es geht darum, wer an dem Tag besser vorbereitet ist - hoffentlich sind wir das“, sagt er.

UEFA Supercup: Liverpool gut drauf, Chelsea unter Druck

Beim Premier-League-Auftakt war Liverpool jedenfalls bestens vorbereitet. An der Anfield Road gab es ein standesgemäßes 4:1 gegen Aufsteiger Norwich City, nachdem die Reds im Community Shield gegen Manchester City noch verloren hatten. Einziger Wermutstropfen war die Verletzung von Stammtorwart Alisson Becker. Er werde wohl „für eine Weile“ ausfallen, verkündete Klopp: „Ich will noch keine genaue Prognose abgeben, wann er zurückkehren wird - ein paar Wochen dauert es bestimmt.“

Ganz andere Sorgen hat der FC Chelsea. Der Saisonstart ging für das Team von Neu-Trainer Frank Lampard gehörig in die Hose, bei Manchester United setzte es eine 0:4-Klatsche. Den Abgang von Star-Stürmer Eden Hazard zu Real Madrid scheinen die Blues noch nicht kompensieren zu können. Lampard steht mit seinem Team schon ganz früh in der Saison unter Druck. In Zukunt kann der ehemalige Nationalspieler wohl auch auf den vom FC Bayern umworbenen Callum Hudson-Odoi bauen, oder greift der FCB nun doch noch zu?

Geleitet wird das Spiel von der Französin Stephanie Frappart, die damit Fußball-Geschichte schreibt. Denn nie zuvor wurde ein Herren-Pflichtspiel auf solch einer europäischen Bühne von einer Schiedsrichterin gepfiffen. Frappart war zuletzt auch bei der Frauen-WM im Einsatz und leitete unter anderem das Viertelfinalaus der deutschen Mannschaft gegen Schweden.

mt/sid