U21-EM-Finale im Live-Ticker: Deutschland will Titel gegen Spanien verteidigen

Neuauflage des Endspiels von 2017

Vor dem Finale der U21-EM wirkt das deutsche Team entspannt.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft will gegen Spanien den EM-Titel verteidigen. Die Partie im Live-Ticker.

Spanien - Deutschland -:- (-:-)

Spanien: - Deutschland: - Tore: - Schiedsrichter: Srdan Jovanovic (SRB)

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Finale der U21-Europameisterschaft. Deutschland will gegen Spanien den Titel verteidigen. Anstoß in Udine ist am Sonntag um 20.45 Uhr +++

Vorbericht: Spanien gegen Deutschland wohl der Favorit

Udine - Es wird ernst für die DFB-Junioren. Das Team von Stefan Kuntz kämpft gegen Spanien um die Krone des europäischen Juniorenfußballs. Die Favoritenrolle haben dabei wohl eher die Iberer inne, auch wenn sich im Endspiel vor zwei Jahren Deutschland durchsetzen konnte - Mitchell Weiser köpfte die DFB-Elf zum zweiten EM-Titel nach 2009. Ein Blick auf die aktuellen Marktwerte beider Finalteilnehmer offenbart insgesamt große Unterschiede.

U21-EM-Finale im Live-Ticker: Spaniens Marktwert übertrifft den des DFB-Teams

Während die deutsche Mannschaft laut transfermarkt.de auf einen Gesamtmarktwert von 314 Millionen Euro kommt, kann Spanien über 100 Millionen Euro mehr aufweisen - nämlich 437 Millionen Euro. Diese Zahlen kennt auch Stefan Kuntz: „Wenn man nur von den Marktwerten ausgeht, liegt Spanien vor uns. Ich sehe sie ein bisschen mehr in der Favoritenrolle.“

Wichtigste Spieler bei Spanien sind Fabian Ruiz (SSC Neapel), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Ceballos (Real Madrid) und Carlos Soler (Valencia). Insgesamt kommen die Südeuropäer neben der individuellen Klasse vor allem über die Spielfreude als Kollektiv. Der Gegner wird mit Kurzpassspiel à la Pep Guardiola regelrecht auseinander genommen - zu sehen unter anderem beim furiosen 4:1 Halbfinalerfolg gegen Frankreich.

U21-EM-Finale im Live-Ticker: Ungeschlagenes Deutschland will den Titel

Aber auch die deutsche Mannschaft kann kicken. Nach den famosen Siegen gegen Dänemark (3:1) und Serbien (6:1) hat das Team durch das 1:1 gegen Österreich im letzten Gruppenspiel allerdings einen kleinen Dämpfer bekommen. Dennoch reichte es schlussendlich für den Einzug ins Halbfinale, wo es in einem packenden Spiel gegen Rumänien erst kurz vor Schluss zur Entscheidung kam. Gegen Spanien soll dieses positive Grundgefühl nun gekrönt werden. Für die DFB-Elf spricht dabei, dass sie die einzige Mannschaft im Turnier ist, die noch nicht verloren hat - Spanien musste sich Italien mit 1:3 geschlagen geben. Am Sonntag soll aus deutscher Sicht die nächste Niederlage für Spanien folgen.

In ihrer Freizeit setzen die Spieler übrigens weder auf FIFA, noch Fortnite, sondern favorisieren stattdessen den analogen Zeitvertreib.